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Боррель пообещал единый ответ ЕС на предложения России по безопасности
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Ответ стран Евросоюза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по безопасности будет скоординированным, общим и даст странам союза возможность «продемонстрировать единство», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Россия направила письма всем странам ЕС, попросила ответить на те же озабоченности, что и в послании к США. Таким образом, Россия открыла новое направление переговоров – с европейцами, на этот раз. Мы работаем над скоординированным общим ответом Лаврову… Это будет хорошая возможность для демонстрации единства ЕС, а также того, что мы не просто 27 стран, а союз», – приводит слова Борреля РИА «Новости».
Ранее глава МИД РФ сообщил, что по линии ведомства будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности». Если какая-то из стран «отказывается от данного обязательства», Москва «просит четко сообщить об этом». При этом Москва рассчитывает, что «реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока», отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Эксперт оценил идею ЕС и НАТО о замене российского газа испанским транзитом
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«Европа не сможет заменить российский газ. Ни Алжир, ни азиатские страны ей в этом не помогут», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал на Пиренейский полуостров как на регион, не зависящий от поставок газа из России.
«Судя по всему, Боррель имел в виду, что Испания и Португалия «научат» остальную Европу быть энергетически независимыми от России. Но их сценарий для других стран не подходит, поэтому заявление главы дипломатии ЕС спекулятивно», – сказал ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, в энергетической независимости Пиренейского полуострова от России нет политики, а есть только экономическая логика – «для Испании запитываться из алжирского трубопровода рентабельнее, чем покупать российский газ, а для Португалии получать энергоноситель через СПГ-терминалы тоже выгоднее, чем вести газопровод из России».
«Испания и Португалия не добывают газ, в Европу они могут его только транзитировать. Но тут возникает сразу несколько трудностей. Во-первых, Алжир поссорился с Марокко – в итоге оказался перекрыт один из двух газопроводов в Испанию. Кроме того, сам Алжир снижает экспорт, поскольку у него растет внутреннее потребление голубого топлива, а добыча остается на прежнем уровне», – отметил собеседник.
Помимо этого, эксперт указал еще на одну странность заявления Борреля – у других стран Европы так же, как и у Португалии, есть СПГ-терминалы, например у Франции, Великобритании, Нидерландов, Бельгии. Причем терминалы используются, как правило, на 25–30% «Поэтому, причины, по которым испанский еврочиновник выделил именно Пиренеи, для меня загадка», – сыронизировал аналитик.
Что касается вероятности подключения Германии к идее Борреля о замене российского газа, то она тоже нулевая, подчеркнул Юшков. «Если Европа вдруг перестанет получать российский газ в ситуации с раскручиванием санкционного маховика, то все страны будут загружать свои терминалы исключительно для внутренних нужд, и Германии ничего не останется», – отметил эксперт.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости лучше «интегрировать» Пиренейский полуостров, который является главным «островом электроэнергии в Европе», в европейский энергетический рынок.
Кроме того, он призвал ЕС «срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок газа, как предложила ранее Еврокомиссия».
Дипломат подтвердил, что «в последние недели Россия строго выполняла свои договорные обязательства». При этом Боррель пожаловался, что Газпром «отказался совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке».
Глава дипломатии ЕС отметил, что «энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов». По его словам, «эта тема стоит во главе повестки дня» ЕС, «учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией».
Боррель также подчеркнул: Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС – к возможным перебоям с поставками газа.
В воскресенье газета Vanguardia сообщила, что НАТО изучает возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшее время.
«Новое транспиренейское соединение для отправки в Центральную Европу газа из Алжира и сжиженного газа, который смогли бы хранить и обрабатывать восемь предприятий по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», – отмечает издание.
Американский разведчик описал сценарий войны России и США
Участие в войне против России ради Украины станет для американской армии самоубийством: она не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Разведчик отметил, что прием Украины в НАТО согласно пятой статье устава обяжет альянс выступить на стороне Киева в случае войны с Россией. Разведчик пояснил, что блок будет вынужден взять под свой «зонтик» постсоветскую республику: развернуть там силы ПВО, боевые группы, авиацию.
«Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма», – написал Риттер в статье для RT.
Россия будет вынуждена ответить, что приведет к вооруженному конфликту, в который Украина втянет альянс, продолжил офицер, напомнив решение президента США Джо Байдена отправить около трех тысяч военных в Восточную Европу на фоне украинского кризиса.
«Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы», – продолжил Риттер.
Офицер пояснил, что армия США не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с Россией. Кроме того, американская доктрина не предполагает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению американской армии, предупредил офицер.
«Короче говоря, это будет разгром», – подчеркнул он.
Военный сослался на исследование американской армии 2017 года, главным выводом которого стало то, что 20-летняя военная кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооруженные силы США не в состоянии победить равного противника. В документе отмечалось, что помимо плохой организации и недостаточного оснащения, армия США чрезмерно зависима от спутниковой связи, что при столкновении с российскими средствами радиоэлектронной борьбы привело бы к уничтожению американских вооруженных сил.
Кроме того, по словам Риттера, американским вооруженным силам не хватит численности для противостояния и выживания в любом длительном сражении и компании.
Он пояснил, что вялотекущая военная кампания на Ближнем Востоке приучила американских военных к тепличным условиям, когда на помощь раненым вылетают вертолеты, а вблизи места сражения развернут госпиталь. В случае широкомасштабного конфликта всего этого не будет, подчеркнул разведчик.
По его словам, разгром ждет и американские ВВС, учитывая российские силы ПВО и боевые самолеты. Таким образом, сухопутные войска США окажутся без поддержки с воздуха, предупредил Риттер.
В 1980-х годах армию США готовили к продолжению боя даже при потере 30-40% личного состава. Офицер пояснил, что в войне с СССР американцы могли взять количеством, однако сейчас это невозможно: российская артиллерия просто не даст противнику приблизиться к своим позициям.
Даже если американцы смогут победить в бою против пехоты, им будет нечего противопоставить российским танковым соединениям.
«Вот что произойдет, если США и НАТО попытаются привязать к Украине «священное обязательство» статьи 5 Устава НАТО. Короче говоря, это самоубийство», – подытожил Риттер.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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Боррель заявил о «сложностях» с поставками российского газа
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что Россия строго выполняла свои договорные обязательства по поставкам газа, но заявил при этом о «сложностях с поставками».
Боррель заявил, что «цены на энергоносители выросли из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне». Он подчеркнул, что «цены на газ в ЕС в шесть-десять раз выше, чем год назад». Это «создает большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке электроэнергии в Европе». Как заявил Боррель, «если цены на энергию останутся высокими в течение 2022 года, стимулируя инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление (экономики) от пандемии».
Глава дипломатии ЕС отметил, что «энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов». По его словам, «эта тема стоит во главе повестки дня» ЕС, «учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией». Боррель указал на необходимость «работать с краткосрочными трудностями, придерживаясь при этом долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов». «Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подтвердил, что «в последние недели Россия строго выполняла свои договорные обязательства». При этом Боррель пожаловался, что Газпром «отказался совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке». Боррель считает, что «в условиях тяжелого кризиса» в отношениях с Россией, стоит «вопрос безопасности поставок».
В связи с этим он призвал ЕС «срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок газа, как предложила ранее Еврокомиссия». Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу расширении поставок СПГ. Также он подчеркнул необходимость лучше «интегрировать» Пиренейский полуостров, который является главным «островом электроэнергии в Европе», в европейский энергетический рынок.
При этом ЕС намерен работать над увеличением реверсивных поставок газа для Украины в рамках существующей газотранспортной сети. Исходя из его слов, ЕС будет сотрудничать в этом вопросе с США.
Напомним, как заявлял Боррель, ЕС надеется, что США, Катар и Азербайджан компенсируют объемы газа в случае снижения его поставок из России.
Путин предупредил о последствиях военного конфликта России и НАТО
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Если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет, заявил президент Владимир Путин.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, – представьте, что Украина – член НАТО <…>, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
«Я [уже] говорил [ранее], но мне очень бы хотелось, чтобы и вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете: вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?» – заявил Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Российский лидер отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим. «Мы понимаем [это]. Но также понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам <…> даже многих опережает. Победителей не будет», – подчеркнул Путин.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Глава государства заверил, что не хочет развития событий, которое приведет к конфликту с НАТО. «Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт пять [Североатлантического договора]. Господин президент [Франции], конечно, не хочет этого развития, и я не хочу», – сказал российский лидер, отметив, что именно поэтому Макрон прилетел на переговоры в Москву.
«И мучает меня целых шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Я считаю, что это благородная миссия, и благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия», – добавил глава российского государства. Он заверил, что Москва будет делать все, чтобы найти компромиссы, которые бы устраивали всех.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Канцлер Германии выступил с угрозами в адрес России
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Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине.
«Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и наверняка геостратегическим», – приводит слова канцлера Германии ТАСС.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках Веймарского треугольника заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Во Франции назвали худший компромисс в отношениях НАТО с Россией
Обещание на саммите Североатлантического альянса принять Украину и Грузию, прозвучавшее в 2008 году, стало «худшим компромиссом» в отношениях НАТО с Россией, заявил замгенсека ООН и французский дипломат Жан-Мари Геэнно.
У России нет планов по воссозданию Советского Союза, как ей иногда это приписывают, но у российского руководства есть желание иметь близкие отношения с Киевом, сказал дипломат в беседе с Le Figaro, передает РИА «Новости».
Расширение НАТО на восток после развала СССР было ошибкой, а обещание на бухарестском саммите в 2008 году принять в Североатлантический альянс Украину и Грузию стало беспокойством для российской стороны.
«После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией», – отметил Геэнно.
При этом Украину не следует лишать права выбирать союзников самостоятельно.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона на требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
Китай выступил против расширения НАТО
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Представительство Китая в ЕС выступает против расширения НАТО и считает бесполезными соответствующие усилия, предпринимаемые якобы для обеспечения глобальной безопасности, говорится в заявлении ведомства.
«Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире», – приводит выдержку из текста заявления ТАСС.
Согласно документу, подобные попытки альянса «лишь способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере». «Мы призываем НАТО отказаться от мышления и идеологии холодной войны, проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, к различиям их цивилизаций, истории и культур», – говорится в заявлении.
«НАТО – порождение холодной войны, – отмечается в нем. – Китайская сторона считает, что региональную безопасность нельзя обеспечить насильственным расширением военных объединений». Согласно заявлению, Североатлантический альянс «должен предпринимать больше усилий для укрепления межгосударственного доверия, по-настоящему защищать региональные мир и стабильность».
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В прошлую субботу генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха». Днем позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские санкции в отношении России могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение России на Украину».
В прошлую пятницу президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, в котором выступили против дальнейшего расширения НАТО, призвав альянс отказаться от подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран. В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин на встрече с Си Цзиньпином изложил линию Москвы на переговорах с Западом о гарантиях безопасности, китайский лидер поддержал Россию.
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МИД напомнил о ядерном оружии США в Европе
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Европейские страны опасаются размещения ядерных сил России на территории Белоруссии, но им стоит вспомнить о ядерном оружии США на территории Европы, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Ермаков «встречно задал вопрос» о том, «не видят ли европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском», а в американском ядерном оружии, которое уже находится в странах НАТО, передает РИА «Новости».
В МИДе подчеркнули, что это ядерное оружие США способно «поражать цели на территории России». При этом участие неядерных стран Европы в «совместных ядерных миссиях» НАТО «напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия». Москва «с таким двуличием стран Запада категорически не согласна».
Напомним, в Госдепе заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики, так как предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии». В МИДе назвали домыслами заявления о ядерном оружии в Белоруссии.
Боррель рассказал о согласовании со странами ЕС ответа на письмо Лаврова
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что координирует со странами союза ответ на письмо главы МИД России Сергея Лаврова.
«Министр Лавров направил письма членам ЕС с призывом принять во внимание обеспокоенности России в сфере безопасности. Я координирую ответ на это письмо, и продолжаю настаивать, что возможность для дипломатического решения сохраняется», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Лавров сообщил, что по линии ведомства будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Захарова предложила называть представителей НАТО «натистами»
Представителей НАТО следует называть не «натовцами», а «натистами», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила в Telegram, что «много чести называть их «натовцы». «Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины», – считает официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Reuters, ссылаясь на неназванных официальных лиц США назвало число возможных «жертв вторжения».
Перечислены ключевые заслуги Байдена в расширении НАТО после развала СССР
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Президент США Джо Байден всю свою политическую карьеру являлся одним из ярых сторонников расширения НАТО, особенно в 1990-х и в 2000-х годах.
В частности, в 1998 году Сенат США поддержал включение Венгрии, Польши и Чешской Республики в НАТО, на тот момент сенатор Джо Байден заявил, что это решение «обеспечит мир еще на 50 лет вперед», передает ТАСС.
За год до этого он отмечал, что США – европейская держава, которую интересуют «не только земли к западу от реки Одра, но и судьба 200 млн человек, проживающих в странах между Балтийским и Черным морями».
Отмечается, что будучи самым влиятельным демократом в комитете по международным делам, Байден указывал, что присоединение к альянсу бывших противников НАТО по холодной войне – это исправление «исторической несправедливости, навязанной полякам, чехам и венграм Иосифом Сталиным».
Газета Tampa Bay Times также писала, что именно «Байден взял на себя ведущую роль в противостоянии мнениям о том, что с распадом Советского Союза и окончанием холодной войны в 1991 году не было никакой реальной необходимости в дальнейшем укреплении НАТО».
Кроме того, в 2002 году сенатор Байден назвал потенциальный рост НАТО ключевым внешнеполитическим интересом для Вашингтона. В 2008 году, когда Байден занимал должность председателя сенатского комитета по международным делам, он отмечал, что именно его парламентская работа способствовала расширению Североатлантического альянса. В то время Байден поддерживал расширение НАТО на Балканах за счет Албании, Хорватии и Македонии.
Желание видеть в альянсе Украину Байден повторял во время личного визита в Киев в 2009 году. В 2016 году во время президентской кампании в США тема НАТО стала важным предметом обсуждения в контексте выборов. Байден заявлял о неизменной приверженности Соединенных Штатов соблюдению пятой статьи, которая рассматривает нападение на одного члена альянса как нападение на всех.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
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Британия собралась отправить истребители и флот в Юго-Восточную Европу
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Правительство Соединенного Королевства изучает возможность отправки истребителей Typhoon и военных кораблей в Юго-Восточную Европу для защиты союзников по НАТО, говорится в авторской статье премьер-министра Британии Бориса Джонсона , опубликованной в электронной версии The Times.
«Соединенное Королевство готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием, размещенный в Эстонии. Мы также увеличим наш вклад в осуществление учений Объединенных экспедиционных сил – объединения под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран. Мы рассматриваем возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу», – приводит ТАСС текст статьи Джонсона, который объяснил намерения британского кабинета министров якобы планируемым вторжением России на Украину.
«Я все еще верю в то, что принципиальная и твердая дипломатия могут предотвратить этот кризис. Наша глубоко укоренившаяся вера, закрепленная в Уставе ООН и бесчисленных иных юридически обязывающих документах, подписанных Россией, заключается в том, что любая страна обладает правом выбирать свою суверенную судьбу», – написал Джонсон. Условием для успешного диалога он назвал «деэскалацию со стороны России».
Упомянув состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, британский премьер рассказал, что упомянул в беседе «об уважении Великобританией России, нашей долговечной памяти о том, как плечом к плечу мы победили фашизм» и его «вере в то, что любые обеспокоенности России могут быть устранены путем открытого и честного диалога». «Именно поэтому министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Лиз Трасс оба скоро отправятся в Москву», – написал Джонсон.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В понедельник посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что визит Трасс в Москву прорабатывается на 10 февраля, однако окончательного подтверждения того, что он состоится, пока нет. Датой поездки Уоллеса в Россию СМИ называли 11 февраля, но официального подтверждения этой информации пока нет.
В случае же, если дипломатические усилия не приведут к успеху, Западные страны, по утверждению Джонсона, готовы применить координированные санкции. «Соединенные Штаты и Европа введут против России более жесткие экономические санкции, чем когда-либо ранее. Мы хотим, чтобы наши друзья были готовы их применить, как только носок ботинка первого российского солдата вступит дальше на суверенную украинскую территорию. Мы продолжим на этом настаивать, и нас обнадеживает то, какую работу уже проделали союзники», – написал глава британского кабмина.
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«С нашей стороны, британские санкции и иные меры будут готовы к началу любого нового нападения России. Правительство обратится к парламенту с просьбой утвердить новые полномочия вводить санкции против более широкого круга российских физических и юридических лиц, включая любые компании, связанные с российским государством или работающие в отраслях, имеющих стратегическое значение для Кремля», – добавил он.
В минувшее воскресенье глава Минобороны Польши объявил о переброске войск США в юго-восточную часть республики недалеко от границы с Украиной. Днем ранее в Польшу прибыли первые американские военные, направленные для усиления стран НАТО в Восточной Европе.
2 февраля стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил переброску дополнительного контингента ВС США в Восточную Европу, включая Польшу и Румынию. Сам Байден назвал переброску американских войск в Восточную Европу «святым обязательством» Соединенных Штатов по поддержке союзников по НАТО.
В Пентагоне переброску подкреплений объяснили необходимостью усилить Восточный фланг НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение Вашингтона направить дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию в рамках усиления НАТО. В Кремле в связи с этим обвинили США в росте напряженности в Европе.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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Путин информировал Макрона об ответе Москвы на «бумагу» из Вашингтона
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности.
«Сейчас подготовим ответ на ту бумагу, которую мы получили из Брюсселя и Вашингтона. В целом в общих чертах господина президента [Франции Эммануэля Макрона] я проинформировал об этом. Направим [ответ] в Вашингтон и Брюссель», – заявил Путин, слова которого приводит ТАСС.
Российский лидер указал на то, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
«Впечатление, что мы не ставили эти вопросы, [США и НАТО в своих ответах] их просто обошли. Мы видим там политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам. Но я не считаю, что на этом наш диалог закончен», – продолжил Путин.
«Там есть вещи, о которых можно порассуждать, они, правда, носят второстепенный характер, но тем не менее. Будем добиваться [США и НАТО] ответов на ключевые [для России] вопросы [по безопасности]», – добавил российский лидер.
Президент также назвал странным нежелание западных партнеров предать огласке их ответные предложения. «Почему-то наши партнеры просят нас его (ответ) не публиковать. Согласитесь, что это странновато, правда? Если мы направили в открытую, чего же скрывать от общественности своих стран, что они нам ответили?» – указал он.
Ранее Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Боррель сравнил подготовку России и ЕС к конфликту
Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС – к возможным перебоям с поставками газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель отметил, что «в последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций». В частности, он указал, что Россия «нарастила золотовалютные резервы». По мнению Борреля, Москва «сделала больше», чем сделал ЕС для того, чтобы «справиться с потенциальными перебоями в поставках газа», передает ТАСС.
Напомним, Боррель призвал к созданию стратегических запасов газа в ЕС. Брюссель и Вашингтон заявляют о готовности ввести в отношении Москвы санкции, если Россия «вторгнется» на Украину. При этом на Западе опасаются, что санкции спровоцируют прекращение поставок Россией газа в Европу.
Макрон отметил ключевую роль России в стабилизации ситуации вокруг Украины
Без диалога с Россией невозможно будет урегулировать ни один конфликт, в том числе стабилизировать ситуацию вокруг Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Если мы откажемся от диалога с Россией, то невозможно будет урегулировать ни один конфликт. Потому что в этом случае мы позволим другим говорить от нашего имени, из-за чего не сможем содействовать нашей коллективной безопасности», – отметил французский лидер в интервью изданию Le Journal du Dimanche, передает «РенТВ».
Макрон подчеркнул, что его мнение может подтвердить ухудшение ситуации в регионе после отказа Европы от проведения саммита ЕС – Россия. О необходимости встречи в таком формате заявляли Эммануэль Макрон и теперь уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину.
Предполагается, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с Макроном в Москве будут говорить главным образом о ситуации вокруг Украины.
В четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
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