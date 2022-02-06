При обрушении навеса в горнолыжном центре в Турции пострадали восемь человек

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6 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 20:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны Украины открестилось от планов нападения на Крым, Луганск и Донецк
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Даже социальная реклама навязчиво напоминает нам: «Позвони родителям». И эта, помните, со списком дел и «Позвонить маме — опять не успел». Мы избегаем звонить родителям, избегаем приезжать. Не потому, что мы их не любим.
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Украина на уровне государства пытается забыть о годах своей подлинной независимости. Ее современная политическая история привязана к моменту «российской агрессии», которая якобы ни того ни с сего началась восемь лет назад.
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Вместо того, чтобы исправлять старые ошибки, начать взаимодействовать с властями стран, где организация получает немалую прибыль, регулировать контент на собственной платформе и обеспечивать безопасность пользователей, Facebook стремится уйти от проблем в новое светлое метабудущее.
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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При обрушении навеса в горнолыжном центре в Турции пострадали восемь человек
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Навес рухнул в горнолыжном центре «Саклыкент» в турецкой Анталье из-за сильного снегопада, восемь человек пострадали, по предварительным данным, россиян среди них нет.
«В горнолыжном центре «Саклыкент» в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек. Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики. Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз», – приводит РИА «Новости» сообщение турецкого агентства «Анадолу».
Генконсульство России сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших в инциденте в Анталье
«Да, нам известно об инциденте, россиян среди пострадавших нет», – заявили СМИ в генкольсульстве.
Ранее сообщалось, что в Анталье впервые за 29 лет выпал снег.
Посол Антонов заявил о неверии США в готовность России «идти до конца»
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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что не верит в готовность американской стороны «обрушить все отношения» с Россией. По его мнению, США считают, что Россия «не пойдет до конца».
Антонов подтвердил при этом, что американские политики «просчитывают» ответ Москвы на возможное расширение американских санкций из-за ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, американцы пытаются удержаться на плаву. «Именно поэтому используют второстепенные моменты стратегического регионального диалога, чтобы показать, «это не мы, это русские» обрушают сегодня российско-американские отношения. И мы доказываем на примерах, на пальцах объясняем, что это не так», – приводит его слова ТАСС.
«Это печальная, конечно, история, каждый день мы наблюдаем дискуссии в Конгрессе», – сказал он, добавив, что среди конгрессменов «есть полный консенсус в отношении того, что санкции нужны, вопрос лишь в их объеме и сроках». Как заявил Антонов, «сегодня трудно сказать, какими будут» санкции. Он заявил: «Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России».
«Это свидетельствует лишь о том, что снижается уровень дипломатической квалификации США, которые не могут решить за столом переговоров насущные проблемы международной безопасности», – подчеркнул он.
Посол сообщил, что в США прослеживаются опасения относительно сближения России и Китая. В американских СМИ после встречи президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина «посыл самый негативный».
Он также отметил, что латиноамериканские страны «тянутся» к России, хотя «вынуждены оглядываться, потому что эта самая санкционная дубинка занесена и над ними – только попробуйте сделать шаг в сторону России и Китая, мы на вас ее обрушим». По его словам, в США считают Латинскую Америку своими «задворками», куда России «лезть» не следует.
Напомним, Антонов заявил, что Вашингтон пытается свести все проблемы международной безопасности к Украине и затушевать истинное положение дел. Кроме того, российский посол заявил, что Россия не собирается нападать на Украину, Москве это не нужно и не отвечает ее интересам. Глава МИД Сергей Лавров заявил о налаживании партнерства с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа. США оценили возможность размещения Россией оружия в Латинской Америке.
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Ягудин назвал позорищем поведение украинских фигуристов
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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой, ответив, что они единственные, кто не аплодировал стоя российской фигуристке.
«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи» – цитирует его «Спорт-Экспресс».
Ягудин добавил, что сегодня он видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. «Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!» – подчеркнул он.
Напомним, что после выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, за исключением Украины.
Ранее сообщалось, что после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
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Associated Press указало на отказ журналистов верить заявлениям Вашингтона
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Associated Press опубликовало материал, в котором указывается, что за последние годы доверие журналистов к заявлениям Вашингтона относительно разведывательной и военной сфер снизилось. В частности, это проявилось в отношении заявлений о якобы подготовке Россией провокации на Украине.
Как напомнило AP, Вашингтон на просьбы журналистов подтвердить заявления властей США ответил: «Вы должны нам поверить». Так, администрация США не обосновала заявления о планах России провести «операцию под чужим флагом», а также о причинах гибели мирных жителей при ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» в Сирии – Вашингтон утверждает, что люди погибли из-за взрыва, устроенного смертником, а не из-за действий американских спецназовцев, передает ТАСС.
По словам AP, в ответе Белого дома «проявилась особая едкость, когда официальные представители допустили, что журналисты играют на руку пропаганде других стран, даже когда задают такие вопросы». В результате «отсутствие прозрачности уменьшило и без того почти исчерпанный кредит доверия к Вашингтону». Подчеркивается, что доверие «истощилось за десятилетия из-за случаев, когда имели место ложь, фальсификации и ошибки по самым разным вопросам – от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке».
Авторы материала, комментируя свое общение с коллегами, указывают на рост «скептицизма по отношению к администрации Байдена» в вопросах, относящихся к сферам «разведки и военных дел». Свою роль в этом сыграла неспособность властей США «спрогнозировать, как быстро падет правительство Афганистана», а также ракетный удар в Кабуле, жертвами которого стали мирные жители, хотя власти США утверждали, что атаковали террористов.
В AP полагают, что сотрудники СМИ «задели за живое» Белый дом своими вопросами, в результате произошли «язвительные пикировки с пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки и представителем Госдепартамента Недом Прайсом». Отмечается, что они «выделялись даже на фоне обычно напряженных отношений между властями и СМИ».
Напомним, Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства. Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения. «Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста», – сказал руководитель пресс-службы Госдепа.
Кроме того, сотрудница Национального общественного радио Аиша Раско просила Псаки прояснить обстоятельства гибели мирных жителей при проведении США операции по ликвидации главаря ИГ*. Псаки в ответ сравнила проявление сомнений в заявлениях властей США с доверием пропаганде террористов.
Американский эксперт назвал единственный сценарий начала войны между Россией и Украиной
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Издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс рассказал о единственном, по его мнению, возможном сценарии начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Саймс сообщил, что в конце 2021 года говорил с представителями политической элиты России. Те заверили Саймса, что Москва не планирует «вторжение». Он сообщил, что «не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и не усилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены». По его словам, «в Москве все собеседники отрицают такую возможность». Однако, заверил Саймс, «если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ», передает РИА «Новости».
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Авиакомпания «Россия» решила отказаться от двухпалубных Boeing 747
До конца 2024 года использование двухпалубных четырехдвигательных самолетов Boeing 747-400 прекратится, сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.
Как заявил Стариков, отказаться от Boeing 747 собираются в рамках «модернизации флота воздушных судов». Сейчас у компании девять таких самолетов, они используются на «популярных туристических направлениях». Их активный вывод из парка запланирован на 2023 год, «два самолета будут выведены до конца 2024 года», передает ТАСС.
Другие пассажирские авиакомпании в России не используют двухпалубные самолеты. Верхнюю палубу обычно делают палубой для бизнес-класса. Сейчас Boeing производит только самолеты 747 в грузовой версии.
В США увязали с Украиной и НАТО возможный перенос ядерных учений России
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Россия в феврале собирается провести масштабные учения с ядерным оружием, их перенесли с осени на начало года, сообщают СМИ со ссылкой на военных, разведку и источник в Конгрессе США.
Источник Financial Times заявил, что глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе закрытого заседания объявили членам Палаты представителей США, что Россия готовится провести учения с применением стратегических ядерных сил в середине февраля, передает RT.
Financial Times пишет, что обычно такие учения, включая испытания МБР, проходят осенью, но в 2022 году решено перенести их в качестве предупреждения для НАТО – чтобы альянс не вмешивался, если Россия «решит напасть» на Украину, передает РБК.
Источник ТАСС, близкий к Минобороны России, сообщал, что стратегические командно-штабные учения «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил России пройдут в начале 2022 года.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отмечает крупнейшее со времен холодной войны наращивание российских военных сил в Белоруссии «параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил» России.
Чиновники США назвали число возможных «жертв вторжения» России на Украину
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По версии американских чиновников, если Россия совершит «полномасштабное вторжение» на Украину, жертвами могут стать 85 тыс. человек, сообщают информационные агентства.
Reuters ссылается на неназванных официальных лиц США, которые утверждают, что Украина потеряет 5–25 тыс. военных, Россия – 3–10 тыс. военных. Кроме того, по версии американцев, могут погибнуть 25–50 тыс. гражданских, передает РЕН ТВ.
Как заявляет агентство, Киев может пасть «в течение нескольких дней». При этом «вторжение» может спровоцировать многомиллионный поток беженцев в Европу. Reuters заявило, что Россия собрала около 70% боевой мощи, которая якобы требуется для «вторжения». Утверждается, что за последние две недели количество тактических групп в приграничном районе выросло с 60 до 83, при этом еще 14 находятся в пути.
Reuters признает, что «официальные лица США не предоставили доказательств, которые бы подтверждали их оценки относительно российских сил». При этом «ожидается, что земля сильнее всего промерзнет примерно к 15 февраля, сообщили официальные лица, это позволит российским силам перемещать технику не по дорогам», такие условия «сохранятся до конца марта», передает ТАСС.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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Пушков умилился предложению Госдепа верить «лапше» про русских на слово
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал Госдеп после предложения «поверить США на слово» о планах России снять фейковое видео про нападение Украины. Он отметил, что даже американские журналисты уже сомневаются в подлинности предоставляемых данных, которым не приводятся доказательства.
«Какое прелестное и трогательное предложение! Не удивительно, что корреспондент «Associated Press» Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной «лапше» про русских на брифинге Госдепа», – написал политик в своем Telegram.
Он поддержал журналиста, напомнив о «зариновой атаке» в сирийской Думе, которая на деле оказалась постановкой «Белых касок», тогда как распространение ложную информации о ней финансировали спецслужбы Великобритании и США.
«Мэтт хотел одного – доказательств, но их как всегда не было», – резюмировал Пушков.
Напомним, Прайс выступил с утверждением о подготовке Россией сфабрикованного видео о событиях на Украине, однако отказался привести какие-либо доказательства. Журналист Мэтью Ли попросил представителя американского внешнеполитического ведомства пояснить, на чем основаны эти утверждения. «Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста», – сказал руководитель пресс-службы Госдепа.
Кроме того, сотрудница Национального общественного радио Аиша Раско просила Псаки прояснить обстоятельства гибели мирных жителей при проведении США операции по ликвидации главаря ИГ. Псаки в ответ сравнила проявление сомнений в заявлениях властей США с доверием пропаганде террористов.
Ранее Associated Press опубликовало материал, в котором указывается, что за последние годы доверие журналистов к заявлениям Вашингтона относительно разведывательной и военной сфер снизилось. В частности, это проявилось в отношении заявлений о якобы подготовке Россией провокации на Украине.
Как напомнило AP, Вашингтон на просьбы журналистов подтвердить заявления властей США ответил: «Вы должны нам поверить». Так, администрация США не обосновала заявления о планах России провести «операцию под чужим флагом», а также о причинах гибели мирных жителей при ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство*» в Сирии – Вашингтон утверждает, что люди погибли из-за взрыва, устроенного смертником, а не из-за действий американских спецназовцев.
Белоруссия начала рассматривать Украину как угрозу безопасности
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Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.
Вольфович отметил, что прежде Белоруссия «не рассматривала южное направление как угрозу». Однако сейчас, «исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки», Минск «вынужден рассматривать в том числе и южное направление», прежде всего, «для защиты южных границ Союзного государства», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства проходят масштабные учения с отработкой вопросов стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на операционных направлениях и выполнением задач по отражению агрессии.
Напомним, на юге Белоруссия граничит с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Минск предупредил Украину о возможной отмене поставок ГСМ и электричества
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Белоруссия не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы (ГСМ) и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если вы [Украина] столкнетесь с Россией – мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», – заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
В то же время белорусский президент заметил, что Российская Федерация имеет возможности поставлять на Украину электричества в три-пять раз больше, чем Белоруссия, которая «мизер» поставляет.
Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне.
Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Зеленского обвинили в госизмене за покупку газа у Венгрии
Решение импортировать газ из Венгрии – это государственная измена со стороны политической элиты Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, заявил украинский политолог Александр Лазарев.
Лазарев заявил, что речь идет о «реверсе российского газа», который к тому же попадает в Венгрию «не через ГТС» Украины, а через «Турецкий поток». По его словам, такое происходит «впервые в истории». Лазарев заявил, что «средняя цена по палате в Европе – это 350 долларов», а Украина «берет его сейчас по стоимости 1440 долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «НАШ».
Политолог усомнился в «патриотичности такого подхода» и заявил, что «видит конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане». Он отметил, что Киев, «не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу», платит «и России, и партнерам».
«Мы самое богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?» – заявил он, добавив, что считает более целесообразным начать закупки газа напрямую у России.
Напомним, Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы. Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку».
В Чехии не нашли доказательств причастности России ко взрывам во Врбетице
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Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии не располагает доказательствами, что агенты российских спецслужб проникли на территорию складов во Врбетице (восток Чехии), где в 2014 году произошли взрывы, в причастности к которым в Праге обвинили Москву.
«Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей, что российские агенты были на территории (военных – ред.) складов во Врбетице», – заявил в интервью телеканалу CNN Prima NEWS президент Чехии Милош Земан.
Президент критически высказался об исполняющем обязанности директора контрразведки Михале Коуделке. Он, согласно местным СМИ, вскоре должен быть утвержден в должности правительством Чехии.
«Назначение Коуделки директором [контрразведки] находится в компетенции правительства. Если бы это было в компетенции президента, я бы никогда его не назначил», – отметил Земан.
Он подчеркнул, что пока будет находиться на посту главы государств, не повысит полковника Коуделку до генеральского звания.
Также чешский лидер выступил против направления военнослужащих НАТО на Украину.
«Украина не является частью НАТО, поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным», – отметил Земан, передает ТАСС.
Ранее администрация президента Чехии Милоша Земана сообщила, что доклад разведки о якобы причастности России к взрыву на военных складах во Врбетице уничтожен.
Напомним, отношения России и Чехии резко обострились после 17 апреля 2021 года. Власти страны обвинили спецслужбы России в причастности к взрывам, после чего выслали из страны 18 сотрудников российского посольства. МИД России ответил зеркально, объявив персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Российская сторона опровергла обвинения, назвав их недостоверными и голословными.
14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия.
В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади».
РФС потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное расследование из-за украинцев
УЕФА направлено требование открыть дисциплинарное расследование в связи с поведением украинских болельщиков на полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, сообщил Российский футбольный союз.
В пятницу россияне в Нидерландах обыграли украинскую команду. Украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес российских футболистов. Организаторы несколько раз обращались к украинцам с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения, передает ТАСС.
РФС потребовал «открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины». Указывается, что «оскорбительные высказывания» украинских болельщиков «носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан».
Подчеркивается, что регламент турнира возлагает ответственность за поведение болельщиков на национальные ассоциации. РФС «обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов».
Напомним, российская сборная по мини-футболу обыграла украинскую команду со счетом 3:2 и вышла в финал европейского чемпионата. Финальный матч между сборными России и Португалии состоится 6 февраля. Команда Украины встретится с испанцами в игре за третье место.
Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной
Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать», – сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки. «Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются... Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем», – заявил Лукашенко.
Он добавил, что «как только чуть-чуть запахло», президент Украины Владимир Зеленский «сразу трухнул».
Ранее Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, в каких случаях возможна война.
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Погребинский объяснил роль Украины в союзе с Британией и Польшей
Возможный альянс Великобритании, Польши и Украины станет «фиктивным политическим объединением», где для последней уготована унизительная роль, заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала «Первый казацкий».
«Представить военный союз невозможно потому, что он станет элементом раскола НАТО, а британцы и поляки на это не пойдут», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, каждая из стран-участник преследует в этом альянсе свои цели. Так, Великобритания хотела бы «взять вожжи супер-государства», которые вот-вот выпустят США. В свою очередь «Польша, участвуя в таким проектах, повышается значимость в собственных глазах, тогда как Украину она рассматривает как дразнящий фактор России».
В Киеве же планируют принимать высокопоставленных гостей, будь то премьер-министр Великобритании или глава Польши.
Погребинский считает, что «для Зеленского нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене».
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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