В Пекине началась церемония открытия Олимпиады Российские атлеты вышли на Национальный стадион Пекина в ходе церемонии открытия Игр 4 февраля 2022, 16:00 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сборная на Олимпийских играх вышла на Национальный стадион Пекина под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в ходе церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады. Знаменосцами выступают конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев, передает РИА «Новости». Напомним, в пятницу в Китае началась церемония открытия зимних Олимпийских игр, она проходит на Национальном стадионе в столице страны – Пекине. Представители России появятся на стадионе под номером 46. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщал, что в состав делегации войдут 80 человек.

Фигурист Кацалапов заявил о претензиях к американцам за поведение на льду 4 февраля 2022, 09:05

Фото: Bernat Armangue/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, что выразил претензии американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью за их поведение на льду во время разминки перед ритм-танцем в командном турнире Олимпиады в Пекине. Чемпионы мира и Европы Синицина и Кацалапов за исполнение ритм-танца в командном турнире получили 85,05 балла и уступили Мэдисон и Донохью (86,56). Сборная США лидирует в командном зачете с 20 очками, россияне идут вторыми (17). «Не помню, что конкретно. Не помню даже, на английском или на русском, но что-то сказал. Дело в том, что это продолжается весь сегодняшний день. Как-то накопилось, накипело. Провокации? Не то чтобы провокации... Просто пять пар на льду на разминке – это достаточно много. И мы, все спортсмены, в раздевалке в танцах всегда из-за этого ругаемся. Но здесь уже немного на личное перешло», – передает РИА «Новости» слова российского спортсмена. Кацалапов подтвердил, что претензии у него именно к Хаббелл и Донохью. «Да. На них накипело, потому что началось с утра. Но это все остается только на льду, вне него никаких проблем нет, они классные ребята. Просто это спортивный характер. Это этика такая на льду – мы первые начали делать свою связку, они заезжали и видели нас. Надо уступить», – объяснил россиянин. Ранее Кацалапов назвал случайностью свою ошибку в ритм-танце. «С таким хорошим настроением ехали... Да, была обидная такая ошибка. Это точно не волнение», – добавила Синицина. Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно. Губерниев назвал «ублюдком» украинского журналиста в Пекине 4 февраля 2022, 14:15

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поругался с украинским журналистом на Олимпийских играх в Пекине. Инцидент произошел в пятницу в кафе для журналистов, расположенном в подтрибунном помещении стадиона «Птичье гнездо», где в пятницу пройдет церемония открытия Олимпиады. «У тебя очень странное имя, чертов лузер. Простите, ваше имя – чертов лузер, фамилия – ублюдок. Окей, я Дмитрий, всего хорошего», – передает РИА «Новости» слова Губерниева украинцу. Позже Губерниев объяснил причину конфликта. «Я случайно задел перегородку там, в помещении. Вот украинец и начал, абсолютная провокация», – рассказал комментатор. Ранее украинский фигурист Максим Никитин заявил о готовности говорить на русском языке. Украинский фигурист Никитин заявил о готовности говорить на русском языке 4 февраля 2022, 08:42

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой, готов общаться с представителями российских СМИ на русском языке. Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко предпочел ответить по-английски на заданный вопрос на русском языке. «Мы свободные люди, я надеюсь, что каждый в свободной стране и каждый может говорит на любом языке, на котором хочет. В пандемию, в это сложное время, много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, задают адекватные вопросы, адекватные ответы», – передает ТАСС слова Никитина. Одним из тренеров украинского дуэта является россиянин Александр Жулин. «Он как постановщик, наш, можно сказать, второй тренер. Он нам помогает, когда есть вопросы. Конкретно эти программы поставил именно Александр Вячеславович и его штаб», – добавил фигурист. Никитин рассказал, что постановкой программ их дуэт занимался в Москве: «Мы давно [в Москве] не были. Но на время постановки программы мы там были. [Приехать в Москву] достаточно сложно именно из-за антиковидных мер». Ранее глава киевского отделения партии «Украинское объединение патриотов» Дмитрий Симанской выразил возмущение тем, что украинский олимпийский чемпион в лыжной акробатике Александр Абраменко на пьедестале обнимался с представителем российской сборной. Кремль спросили о «трудностях» с посадкой самолета Путина в Пекине 4 февраля 2022, 14:35 Текст: Наталья Ануфриева

Самолет президента России Владимира Путина «покачало» во время посадки в Пекине, соответствующее видео появилось в Сети, сообщают СМИ. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг информацию о каких-либо сложностях с посадкой. В Сети появился ролик, на котором якобы запечатлено, как самолет Путина «покачало» во время захода на посадку в Пекине, передает «Царьград». Видео вызвало споры среди пользователей. Многим показалось, что во время посадки самолет «махнул крылом». При этом самолет сел успешно. «Все хорошо», – сказал Песков на просьбу прокомментировать информацию о «сложностях» при посадке, передает РИА «Новости». Напомним, в пятницу Путин прибыл в Китай. Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Россия, в частности, выступила против независимости Тайваня. Также компания «Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока. Роснефть и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая. После переговоров Владимир Путин планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что спортсмены России и Китая достойно выступят на ОИ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению России с Китаем. Хоккеистки сборной России победили команду Швейцарии в первом матче на Олимпийских играх 4 февраля 2022, 09:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Женская сборная России переиграла команду Швейцарии в первом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:1; 2:1; 1:0) в пользу российской команды, передает РИА «Новости». Россиянки 5 февраля сыграют против сборной США. Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно. Путин прибыл в Китай 4 февраля 2022, 09:15

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где он примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр – 2022, которая состоится в 15.00 по московскому времени. Переговоры будут носить полноформатный характер. Ожидается, что лидеры обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху. Стали известны имена знаменосцев российской команды на открытии Олимпиады 3 февраля 2022, 16:35 Текст: Кристина Цыцура

На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине знаменосцами сборной России будут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина, сообщает ОКР. Церемония состоится 4 февраля в Пекине. «Выбор очевидный, он не вызывал ни у кого сомнений», – заявил журналистам президент ОКР Станислав Поздняков в Telegram-канале. Шипачев является олимпийским чемпионом Олимпиады-2018 в Пхенчане. Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 метров на Играх-2014 в Сочи. Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило российских спортсменов права выступать под флагом России. Также запрещено использовать национальный гимн, эмблему или символы. Россияне будут выступать в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. Звучать вместо российского гимна будет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Санкции действуют до 16 декабря 2022 года. Маринин: Конфликт с американцами на льду мог стать причиной проигрыша по баллам Кацалапова и Синициной 4 февраля 2022, 14:40

Фото: Yohei Osada/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Конфликт российских фигуристов Никиты Кацалапова и Виктории Синициной с американской парой на разминке перед ритм-танцем на командном турнире на Олимпиаде в Китае, безусловно, мог стать причиной второго места, сказал газете ВЗГЛЯД олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин. Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, что на разминке перед ритм-танцем на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине он столкнулся с американской парой и что-то сказал им. Однако нападки со стороны американцев продолжались весь день, пара, по словам Кацалапова, не уступала на льду. «Думаю, именно это и стало причиной второго места, потому что Никита, насколько я видел, ошибся в каких-то шагах. Ошибка была незначительная, но сама ситуация вывела из нормального ритма спортсменов. То есть, люди привыкли разминаться, дожидаться своего выхода на лед и спокойно откатывать свой вариант», – говорит Маринин. Он не знает, были ли шаги, сделанные во время разминки со стороны американцев, намеренными или ненамеренными, однако ритм у российских спортсменов явно был нарушен. «Плюс, естественно, Никита не мог не отреагировать на это. То есть, на лицо было то, что соперника вывели из психологического равновесия. Такие ситуации не редкость в спорте. Я желаю нашим спортсменам не поддаваться на эмоции, сохранять спокойствие и откатать так, как они это делают на других соревнованиях», – считает собеседник. Фигурист подчеркивает, что Олимпийские игры, по сути, ничем не отличаются от любых других соревнований. Тем более, что эти проходят без зрителей и без дополнительного давления со стороны. «Все, что нужно нашим спортсменам, только делать то, что они умеют, и умеют делать очень хорошо», – заключил Маринин. В ритм-танце на командном турнире Кацалапов и Синицина на Олимпийских играх в Китае показали второй результат, заработав 85,05 балла. Первое место получила американская пара Мэдисон и Донохью (86,56). В Китае оценили предстоящий визит Путина на открытие Олимпиады 3 февраля 2022, 19:07 Текст: Вера Басилая

Ожидаемый визит президента России Владимира Путина в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине отражает уровень дружбы между лидерами двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Ван И, ожидается, что в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин и Путин проведут первую за последние два года очную встречу и наметят планы по развитию российско-китайских отношений в постпандемийную эпоху. «Это демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств», – приводит ТАСС сообщение МИД КНР. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху. Россияне верят в успех отечественных спортсменов на Олимпиаде в Пекине 3 февраля 2022, 22:30

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков,

Ростислав Зубков,

Николай Васильев

Российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине выступят лучше, чем четыре года назад – у сборной нет тех проблем и сложностей, с которыми она столкнулась в Корее, говорят специалисты. Хорошего выступления от нашей команды ждут и болельщики: по данным социологов, большинство россиян прогнозирует попадание России в тройку лидеров по числу медалей. Больше половины россиян уверены – на Зимних Олимпийских играх в Пекине национальная сборная сможет занять место в тройке лидеров по общему числу завоеванных медалей. «Каждый четвертый участник опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявил: в общем медальном зачете мы можем стать первыми. 42% полагают, что мы займем второе или третье место. Еще 15% считают, что либо четвертое, либо пятое. Уровень оптимизма достаточно высок», – сообщил в четверг руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. Данными телефонного опроса, который был проведен 29 января среди 1600 человек, социолог поделился на круглом столе «Российский спорт: развитие нации и интересы страны». Встреча была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) в преддверии открытия Олимпиады-2022. «Уровень оптимистических ожиданий весьма высок», – констатировал Мамонов. Он добавил, что, по данным социологов, наибольшее внимание зрителей будет приковано к выступлению наших биатлонистов и фигуристов. Эти виды спорта интересны двум третям опрошенных. «Хоккей и лыжный спорт на втором месте с 20%», – сообщил эксперт ВЦИОМ. «Меня удивило, что не хоккей оказался номером один для болельщиков», – заметила участвовавшая в круглом столе депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Впрочем, добавила она, очевидно, что опыт предыдущей Олимпиады, с прекрасной телевизионной «картинкой» и качественным закадровым комментарием помог привлечь внимание и к биатлону, и к фигурному катанию. Как и ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД, так и сейчас Журова поделилась предположениями о результатах нашей сборной на ОИ-2022. В Пекине российская команда более укомплектована и потому сможет выступить намного лучше, чем на Олимпиаде-2018, отметила депутат. «Тогда у нас был урезанный состав – приехать смогло меньше половины наших спортсменов, а ряд видов спорта был практически обнулен», – напомнила Журова. «Поэтому и взяли всего 17 медалей, из которых только два золота. Но в этот раз мы по определению не можем завоевать меньше наград, – подчеркнула Журова. – В пользу этого говорит и то, что хозяева Игр – китайцы, но в зимних видах спорта они никогда не добивались высоких результатов». «В зимних Играх уже много лет лидер – это Норвегия. Ее спортсмены сильны в биатлоне, лыжах, прыжках с трамплина, двоеборье. С последними двумя дисциплинами у нас все обстоит не так хорошо. Другое дело, что там и не так много медалей разыгрывается. А вот в коньках и шорт-треке разыграют целых 23 медали», – уточнила олимпийская чемпионка. По ее мнению, серьезным соперником в фигурном катании и шорт-треке могут стать корейские атлеты. «С другой стороны, у них, например, нет хоккея, хотя они и не сильно переживают на этот счет», – добавила Журова. Результаты соцопроса показали и высокий интерес россиян к Олимпийским играм. «За соревнованиями намерены наблюдать не менее 66% опрошенных нами граждан», – сообщил Мамонов. На ваш взгляд За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде? Биатлон

Бобслей

Керлинг

Конькобежный спорт

Лыжные виды спорта

Санный спорт

Фигурное катание

Хоккей

Можете выбрать несколько вариантов ответа «Я призываю всех, используя наше сегодняшнее мероприятие, болеть не только за наших олимпийцев, но и за большую паралимпийскую команду, которая 4 марта поедет на Игры в Пекин. В Паралимпиаде-2022 участвуют 72 спортсмена, представители всех дисциплин на этих Играх», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Терентьев. «В состязаниях по горным лыжам участвуют и «опорники» (люди с проблемами опорно-двигательного аппарата), и слабовидящие. В хоккее – он называется у нас следж-хоккей или хоккей на санях – и наша команда является одной из сильнейших. В целом у нас очень сильная команда. На чемпионате мира Международного паралимпийского комитета, который прошел совсем недавно, в январе в норвежском Лиллехаммере, сборная России показала очень успешные результаты», – рассказал Терентьев. «Победы наших спортсменов придают решимости, воодушевляют тех людей с инвалидностью, которые еще не поверили в свои силы», – подчеркнул паралимпийский чемпион. Можно сказать, что привлечение внимания к большому спорту поможет пробудить интерес простых россиян к физической культуре и здоровому образу жизни, отметил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. «Когда мы говорим о спорте, то говорим прежде всего о сохранении здоровья, – заявил он. – Чтобы увеличить число людей, занимающихся спортом, были утверждены федеральные проекты». В частности, напомнил Салагай, с 2019 года работает проект «Спорт – норма жизни» по пропаганде физкультуры и активного образа жизни. «Удалось достичь достаточно серьезных результатов за последние годы. В 2015 году примерно 31% людей систематически занимались спортом, а в 2020 году – уже не менее 45%», – отметил замруководителя Минздрава. Цель проекта – к 2030 году довести до 70% число россиян, которые систематически занимаются спортом и физическими упражнениями. Что касается развития паралимпийского спорта, то оно идет параллельно с созданием инклюзивной среды для людей с ограниченными возможностями, говорит Салагай. Это показала подготовка к Паралимпийским играм в Сочи, согласился депутат Терентьев. «Безбарьерная среда важна не только для спорта, но и помогает тем, кто по каким-то причинам стал маломобильным. Паралимпийский спорт имеет огромный потенциал для реабилитации таких людей», – заявил чемпион-паралимпиец. Большой спорт и массовую физкультуру принято разграничивать, но надо понимать, что эти сферы взаимосвязаны, добавила Журова. «Госпрограммы, направленные на развитие массового спорта, дают прочную основу для развития спорта высших достижений, – говорит олимпийская чемпионка. – Без развития спорта высших достижений не будет примера для наших детей, которые мечтают стать профессиональными атлетами». Обучение в детско-юношеских спортшколах, так же как и участие в спортивных проектах, помогает ребятам лучше раскрыть свой потенциал, свои таланты, отметил первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Молодежки Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич. «У нас в ОНФ есть инициатива, которая зародилась во времена пандемии, в первую ее волну – проект «Тренер». Мы собирали группу волонтеров, к нам мальчишки пришли, молодые. Непростые ребята, из тех, что называют трудными подростками. Говорят, что хотели бы чем-то помочь людям во время ковида. И действительно, помогали оборудовать госпиталь в 75-м павильоне ВДНХ. А потом, когда все сделали, говорят – что дальше делать будем? Возникла идея – «зарубиться в футбол», – вспоминает Кастюкевич. Но вместе со спортивными занятиями участники проекта продолжали заниматься волонтерской деятельностью. В итоге возник проект «Тренер», который сейчас работает в 30 регионах и стал программой социализации трудных подростков через спорт и патриотическое воспитание. Победы наших олимпийцев в Пекине станут еще одним подспорьем для развития патриотических чувств у молодежи, полагает Кастюкович. «Тезис о том, что олимпийский спорт выступает предметом национальной гордости, подтверждается социологическими данными. Мы готовы и хотим гордиться нашими спортсменами», – со своей стороны сообщил социолог Мамонов. Чего не хотелось бы видеть на Олимпиаде, так это вторжения политических противостояний в спортивные состязания, заявил Кастюкевич. «Нам еще в школе говорили о принципе: «Если Олимпиада, давайте закончим везде войны», – напомнил парламентарий. «К сожалению, грязная политика влезла в спорт. Давайте стараться разделить спорт и политические игры», – призвал Терентьев. «Что касается политики на Олимпиаде, то некоторые страны уже заявили о ее дипломатическом бойкоте. Реагируя на него, Международный Олимпийский комитет (МОК) поступил мудро, сказав – мол, мы вас поддерживаем, у вас есть такое право, но важно содержание Олимпийской хартии. В ней сказано, что игры – это соревнование спортсменов, а не государств. Поэтому я уверена, что МОК осудил бы США, если бы они запретили своим атлетам участвовать в Олимпийских играх», – пояснила Журова. «То, что президент какой-нибудь страны не едет на Игры, – это не катастрофа для спорта, а лишь часть политической игры, – говорит депутат. – С другой стороны, я надеюсь, что Владимир Путин будет на открытии Олимпиады и поддержит наших ребят. Это реально поднимает дух. Помню, в 2008 году он приезжал к нам в олимпийскую деревню, и это нас очень поддержало». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Пекине началась церемония открытия Олимпиады 4 февраля 2022, 15:05

Фото: David J. Phillip/АР/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

В Китае началась церемония открытия зимних Олимпийских игр, она проходит на Национальном стадионе в столице страны – Пекине, сообщают информационные агентства. Торжественная церемония открытия Олимпиады проходит в пятницу, после представлений пройдет парад участников, в нем примут участие представители 91 Национального олимпийского комитета, передает ТАСС. Представители России появятся на стадионе под номером 46. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что в состав делегации войдут 80 человек. Знаменосцами станут серебряный призер Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев. Парад открывает команда Греции, последними выйдут представители Китая. На церемонию приглашен президент России Владимир Путин. Он прибыл в Пекин в пятницу и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин заявил о беспрецедентном характере отношений России и Китая 4 февраля 2022, 10:52 Текст: Наталья Ануфриева

Отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, страны поддерживают развитие друг друга, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин сказал, что двусторонние отношения Китая и России «развиваются поступательно в духе дружбы, стратегического партнерства, они приобрели, действительно, беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии», передает ТАСС. «Мы знаем по себе, какой плотный у Вас, и у Вас и у Ваших коллег, график в ходе открытия Олимпийских игр. Но надеюсь, найдем несколько минут для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям», – сказал президент на переговорах, обращаясь к Цзиньпину. Путин добавил, что на российско-китайских переговорах насыщенная повестка дня, передает РИА «Новости». «И мы, конечно, используем сегодняшний визит российской делегации – она у нас, несмотря на пандемийные ограничения, все-таки выглядит солидно – по всем направлениям плотно поработаем», – отметил он. Российский лидер также поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и выразил надежду, что и российские и китайские спортсмены выступят достойно. Он отметил, что взаимные посещения во время открытия Олимпиад стали своего рода традицией. В свою очередь Цзиньпин заявил, что Китай и Россия, несмотря на пандемию, привержены устойчивому развитию двусторонних отношений. «Стороны решительно поддерживают усилия по защите своих коренных интересов. Крепнет политическое и стратегическое взаимодоверие. Стороны остаются привержены первоначальным целям, прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию двусторонних отношений», – сказал он. Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях. Кроме того, Путин после переговоров планирует посетит церемонию открытия Олимпийских игр. Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе у пар в командном турнире на ОИ 4 февраля 2022, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат россияне получили 82,64 балла. Победили китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (82,83 балла), побившие мировой рекорд Мишиной и Галлямова (82,36). Третьими стали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (75,00 балла), передает РИА «Новости». Ранее в пятницу россиянин Марк Кондратюк занял третье место в одиночном катании, танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов расположился на второй строчке по итогам ритм-танца. По сумме трех видов российские фигуристы идут вторыми, набрав 26 баллов. Помимо них, в лидирующей тройке находятся американцы (28) и китайцы (21). Командный турнир продолжится короткой программой у женщин и произвольной программой у мужчин 6 февраля. Ранее Кацалапов заявил о претензиях к американцам за поведение на льду. Путин выразил уверенность, что спортсмены России и Китая достойно выступят на ОИ 4 февраля 2022, 10:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил уверенность, что спортсмены РФ и КНР достойно выступят на Олимпиаде. «Уверен, что наши спортсмены выступят достойно – и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках», – передает ТАСС слова Путина, открывшего двусторонние переговоры со своим китайским коллегой. Российский президент напомнил, что взаимные визиты во время Олимпиад стали своего рода традицией. «Мы были у вас сначала в 2008 году на летней Олимпиаде, затем вы в 2014 году – на зимней в Сочи, и вот, как договаривались, сейчас у вас в Пекине на открытии зимних Олимпийских игр», – заключил Путин. Ранее в пятницу Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине. Российская команда выйдет на церемонии открытия ОИ под номером 46 4 февраля 2022, 14:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская команда на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине выйдет под 46-м номером после команды Румынии, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Делегации на церемонии открытия будут выходить в порядке, основанном на китайском алфавите. Первой на стадионе традиционно появится команда Греции, передает РИА «Новости». Церемония открытия пройдет 4 февраля на Национальном стадионе в Пекине, начало – 15:00 мск. Напомним, знаменосцами сборной России будут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.