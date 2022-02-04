В Пекине началась церемония открытия Олимпиады

Россияне верят в успех отечественных спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине выступят лучше, чем четыре года назад – у сборной нет тех проблем и сложностей, с которыми она столкнулась в Корее, говорят специалисты. Хорошего выступления от нашей команды ждут и болельщики: по данным социологов, большинство россиян прогнозирует попадание России в тройку лидеров по числу медалей.

Больше половины россиян уверены – на Зимних Олимпийских играх в Пекине национальная сборная сможет занять место в тройке лидеров по общему числу завоеванных медалей. «Каждый четвертый участник опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявил: в общем медальном зачете мы можем стать первыми. 42% полагают, что мы займем второе или третье место. Еще 15% считают, что либо четвертое, либо пятое. Уровень оптимизма достаточно высок», – сообщил в четверг руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Данными телефонного опроса, который был проведен 29 января среди 1600 человек, социолог поделился на круглом столе «Российский спорт: развитие нации и интересы страны». Встреча была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) в преддверии открытия Олимпиады-2022.

«Уровень оптимистических ожиданий весьма высок», – констатировал Мамонов. Он добавил, что, по данным социологов, наибольшее внимание зрителей будет приковано к выступлению наших биатлонистов и фигуристов. Эти виды спорта интересны двум третям опрошенных. «Хоккей и лыжный спорт на втором месте с 20%», – сообщил эксперт ВЦИОМ.

«Меня удивило, что не хоккей оказался номером один для болельщиков», – заметила участвовавшая в круглом столе депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Впрочем, добавила она, очевидно, что опыт предыдущей Олимпиады, с прекрасной телевизионной «картинкой» и качественным закадровым комментарием помог привлечь внимание и к биатлону, и к фигурному катанию.

Как и ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД, так и сейчас Журова поделилась предположениями о результатах нашей сборной на ОИ-2022. В Пекине российская команда более укомплектована и потому сможет выступить намного лучше, чем на Олимпиаде-2018, отметила депутат. «Тогда у нас был урезанный состав – приехать смогло меньше половины наших спортсменов, а ряд видов спорта был практически обнулен», – напомнила Журова.

«Поэтому и взяли всего 17 медалей, из которых только два золота.

Но в этот раз мы по определению не можем завоевать меньше наград,

– подчеркнула Журова. – В пользу этого говорит и то, что хозяева Игр – китайцы, но в зимних видах спорта они никогда не добивались высоких результатов».

«В зимних Играх уже много лет лидер – это Норвегия. Ее спортсмены сильны в биатлоне, лыжах, прыжках с трамплина, двоеборье. С последними двумя дисциплинами у нас все обстоит не так хорошо. Другое дело, что там и не так много медалей разыгрывается. А вот в коньках и шорт-треке разыграют целых 23 медали», – уточнила олимпийская чемпионка.

По ее мнению, серьезным соперником в фигурном катании и шорт-треке могут стать корейские атлеты. «С другой стороны, у них, например, нет хоккея, хотя они и не сильно переживают на этот счет», – добавила Журова.

Результаты соцопроса показали и высокий интерес россиян к Олимпийским играм. «За соревнованиями намерены наблюдать не менее 66% опрошенных нами граждан», – сообщил Мамонов.

На ваш взгляд За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде? Биатлон

Бобслей

Керлинг

Конькобежный спорт

Лыжные виды спорта

Санный спорт

Фигурное катание

Хоккей

Можете выбрать несколько вариантов ответа

«Я призываю всех, используя наше сегодняшнее мероприятие, болеть не только за наших олимпийцев, но и за большую паралимпийскую команду, которая 4 марта поедет на Игры в Пекин. В Паралимпиаде-2022 участвуют 72 спортсмена, представители всех дисциплин на этих Играх», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Терентьев.

«В состязаниях по горным лыжам участвуют и «опорники» (люди с проблемами опорно-двигательного аппарата), и слабовидящие. В хоккее – он называется у нас следж-хоккей или хоккей на санях – и наша команда является одной из сильнейших. В целом у нас очень сильная команда. На чемпионате мира Международного паралимпийского комитета, который прошел совсем недавно, в январе в норвежском Лиллехаммере, сборная России показала очень успешные результаты», – рассказал Терентьев.

«Победы наших спортсменов придают решимости, воодушевляют тех людей с инвалидностью, которые еще не поверили в свои силы», – подчеркнул паралимпийский чемпион. Можно сказать, что привлечение внимания к большому спорту поможет пробудить интерес простых россиян к физической культуре и здоровому образу жизни, отметил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. «Когда мы говорим о спорте, то говорим прежде всего о сохранении здоровья, – заявил он. – Чтобы увеличить число людей, занимающихся спортом, были утверждены федеральные проекты».

В частности, напомнил Салагай, с 2019 года работает проект «Спорт – норма жизни» по пропаганде физкультуры и активного образа жизни. «Удалось достичь достаточно серьезных результатов за последние годы. В 2015 году примерно 31% людей систематически занимались спортом, а в 2020 году – уже не менее 45%», – отметил замруководителя Минздрава. Цель проекта – к 2030 году довести до 70% число россиян, которые систематически занимаются спортом и физическими упражнениями.

Что касается развития паралимпийского спорта, то оно идет параллельно с созданием инклюзивной среды для людей с ограниченными возможностями, говорит Салагай. Это показала подготовка к Паралимпийским играм в Сочи, согласился депутат Терентьев. «Безбарьерная среда важна не только для спорта, но и помогает тем, кто по каким-то причинам стал маломобильным. Паралимпийский спорт имеет огромный потенциал для реабилитации таких людей», – заявил чемпион-паралимпиец.

Большой спорт и массовую физкультуру принято разграничивать, но надо понимать, что эти сферы взаимосвязаны, добавила Журова. «Госпрограммы, направленные на развитие массового спорта, дают прочную основу для развития спорта высших достижений, – говорит олимпийская чемпионка. – Без развития спорта высших достижений не будет примера для наших детей, которые мечтают стать профессиональными атлетами».

Обучение в детско-юношеских спортшколах, так же как и участие в спортивных проектах, помогает ребятам лучше раскрыть свой потенциал, свои таланты, отметил первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Молодежки Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич.

«У нас в ОНФ есть инициатива, которая зародилась во времена пандемии, в первую ее волну – проект «Тренер». Мы собирали группу волонтеров, к нам мальчишки пришли, молодые. Непростые ребята, из тех, что называют трудными подростками. Говорят, что хотели бы чем-то помочь людям во время ковида. И действительно, помогали оборудовать госпиталь в 75-м павильоне ВДНХ. А потом, когда все сделали, говорят – что дальше делать будем? Возникла идея – «зарубиться в футбол», – вспоминает Кастюкевич. Но вместе со спортивными занятиями участники проекта продолжали заниматься волонтерской деятельностью. В итоге возник проект «Тренер», который сейчас работает в 30 регионах и стал программой социализации трудных подростков через спорт и патриотическое воспитание. Победы наших олимпийцев в Пекине станут еще одним подспорьем для развития патриотических чувств у молодежи, полагает Кастюкович.

«Тезис о том, что олимпийский спорт выступает предметом национальной гордости, подтверждается социологическими данными.

Мы готовы и хотим гордиться нашими спортсменами»,

– со своей стороны сообщил социолог Мамонов.

Чего не хотелось бы видеть на Олимпиаде, так это вторжения политических противостояний в спортивные состязания, заявил Кастюкевич. «Нам еще в школе говорили о принципе: «Если Олимпиада, давайте закончим везде войны», – напомнил парламентарий. «К сожалению, грязная политика влезла в спорт. Давайте стараться разделить спорт и политические игры», – призвал Терентьев.

«Что касается политики на Олимпиаде, то некоторые страны уже заявили о ее дипломатическом бойкоте. Реагируя на него, Международный Олимпийский комитет (МОК) поступил мудро, сказав – мол, мы вас поддерживаем, у вас есть такое право, но важно содержание Олимпийской хартии. В ней сказано, что игры – это соревнование спортсменов, а не государств. Поэтому я уверена, что МОК осудил бы США, если бы они запретили своим атлетам участвовать в Олимпийских играх», – пояснила Журова.

«То, что президент какой-нибудь страны не едет на Игры, – это не катастрофа для спорта, а лишь часть политической игры, – говорит депутат. – С другой стороны, я надеюсь, что Владимир Путин будет на открытии Олимпиады и поддержит наших ребят. Это реально поднимает дух. Помню, в 2008 году он приезжал к нам в олимпийскую деревню, и это нас очень поддержало».

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