|
|
В Белом доме предположили рост напряженности из-за совместных учений России и Белоруссии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Администрация США полагает, что проведение совместных учений России и Белоруссии вызывает рост напряженности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Наш постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила озабоченность по этому поводу во время выступления в ООН. Очевидно, что это действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию, мы, конечно, следим за данным развитием событий по мере выработки оценок относительно того, как поддержать партнеров по НАТО и в регионе и взаимодействовать с ними», – цитирует ТАСС Псаки.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу, встречаясь в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что военнослужащие России и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения «Восток-2022».
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одной из целей совместных с Россией учений является необходимость укреплять границу с Украиной.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Посол России в Японии ответил дипломату США на поучения об уважении
|
|
Посол России в Японии Михаил Галузин ответил на критику в свой адрес со стороны нового посла США Рама Эмануэля, который решил «напомнить» российскому коллеге о важности «правил и уважения».
«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», – говорится в сообщении, размещенном на странице российского дипломатического представительства в Twitter от лица посла Михаила Галузина.
Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии».
Посол также выразил уверенность, что значение имеют международное право и уважение договоренностей союзных держав, «а не произвольно изобретенные правила».
«Рассуждать вместо дипломатии о санкциях и «сильных акциях» против России – и есть запугивание, которое, впрочем, эффекта не имеет», – резюмировал Галузин.
Ранее Эмануэль заявил, что сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий».
«Правила и уважение важны», – добавил он.
До этого Галузин выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп выступил за полную имплементацию Минских соглашений
США поощряют полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Как заявил Прайс, «фактом остается то, что одна из сторон этих соглашений несет ответственность за подавляющее большинство нарушений, но все стороны должны придерживаться Минских соглашений как пути к деэскалации напряженности, особенно в нынешней ситуации», передает РИА «Новости».
США также выразили надежду на новые дипломатические контакты с Россией после того, как она даст письменный ответ на американские инициативы в области безопасности. «Мы не знаем пока, на каком форуме, мы не знаем пока, в какое время», – сказал Прайс.
При этом Вашингтон не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по проблематике безопасности. Однако США продолжат принимать меры, нацеленные на «сдерживание» Москвы, пока не увидят с ее стороны деэскалации ситуации вокруг Украины, сказал Прайс.
Напомним, США обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет. По его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату».
Лукашенко предложил Шойгу продать переброшенную на учения военную технику
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.
«Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной... Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом и следующем году и так далее», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда».
Между тем Шойгу высоко оценил действия по переброске группировок войск Восточного военного округа в Белоруссию и их прием на белорусской территории.
«Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», – отметил Шойгу, которого цитирует БелТА.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Посол США в Японии поучил российского дипломата уважению
|
|
Новый посол США в Японии Рам Эмануэль решил вынести в соцсети свои мысли о высказывании российского коллеги Михаила Галузина о Курильских островах, которые в Японии называют «северными территориями».
Эмануэль написал в Twitter, что «сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий».
«Правила и уважение важны», – добавил он. По его словам, США поддерживают Японию и ее премьер-министра Фумио Кисиду ввиду общих ценностей и принципов.
Запись собрала 908 отметок «нравится».
В среду посол Галузин на пресс-конференции выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов, передает ТАСС.
Напомним, «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий» ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В этих собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.
В начале декабря 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал отсутствие мирного договора с Россией «борьбой со временем» и призвал не откладывать ее решение следующим поколениям.
В январе он захотел заручиться доверием президента России Владимира Путина.
В Кремле выразили несогласие, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией.
США прекратили называть «вторжение» России на Украину «неминуемым»
|
|
Белый дом прекратил называть якобы подготовленное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки спросили, почему официальные лица правительства США больше не говорят о «неминуемой» или «надвигающейся» агрессии России. Она отметила, что «один раз» использовала это слово, как и другие представители исполнительной ветви власти США. От такого определения решено было отказаться, поскольку оно, как считает Псаки, «подавало сигнал», который США «не намеревались подавать». «Будто мы знали, что президент Путин принял решение», – приводит ее слова ТАСС.
Как заявила Псаки, в основном она говорила, что Россия «может вторгнуться в любой момент», а не пыталась представить такой сценарий, как нечто неотвратимое. По ее словам, США «все еще не знают», принял ли глава российского государства Владимир Путин «решение». Псаки отметила, что уже «больше недели» не использует слова «неминуемая» и «надвигающаяся», рассуждая о якобы возможной агрессии России против Украины.
Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Эстония решила прекратить транзит нефтепродуктов из Белоруссии
Правительство Эстонии приняло решение прекратить транзит нефтепродуктов из Белоруссии через территорию республики, сообщила премьер-министр Кая Каллас.
«Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Белоруссии и прекратить транзит нефтепродуктов под таможенным кодом 2707 через Эстонию», – приводит слова политика РИА «Новости».
Она рассказала, что товары с кодом 2707 под прямые европейские санкции не попадают, поэтому решение ввели дополнительно.
Целью данных санкций она назвала оказать давление на белорусский режим и косвенно на Россию, добавила Каллас. Внешнюю политику Эстонии она назвала «основанной на ценностях».
Ранее газета Eesti Pаevaleh заявила, что попавшая под санкции ЕС Белоруссия использует Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов своих нефтепродуктов. Якобы Эстония импортировала белорусские нефтепродукты в три раза больше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссия расширили перечь стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго. В список добавлены Лихтенштейн и Сербия.
Кремль обвинил США в усилении напряженности в Европе
США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментируя сообщения о переброске американских войск в Европу, Песков заявил, что это шаг США является «лучшим доказательством того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Напомним, глава американского государства Джо Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления.
-
Российский ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию
В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщает российское Минобороны.
Личный состав ЗРК объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа должен будет совершить марш на полигон в Брестской области. Там российские военные выполнят ряд учебных задач. ЗРК заступит на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, передает РИА «Новости».
Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Байден счел «святым обязательством» США переброску сил в Европу
|
|
Президент США Джо Байден заявил, что решение перебросить американские войска в Восточную Европу соответствует тому, что он говорил российскому лидеру Владимиру Путину «с самого начала».
Журналистка CNN Кейтлен Коллинз рассказала, что «решение перебросить войска», как заявил ей сам Байден, «полностью соответствует» тому, что президент США говорил главе российского государства «с самого начала». Байден сказал, что США намерены «поддерживать союзников по НАТО в Восточной Европе», пока Россия «действует агрессивно». США собираются продемонстрировать союзникам, что «статья 5 (о совместной обороне) – это святое обязательство», передает ТАСС.
Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия «не продемонстрировала признаков деэскалации», это «привело к озабоченностям среди союзников по НАТО, в частности на восточном фланге». Речь идет о странах, которые «граничат с Россией». В результате меры «упреждения подтолкнули эти решения по переброске сил».
Кирби утверждает, что переброска войск является «сдерживанием агрессии против союзников НАТО» и «поддержкой обороны НАТО на восточном фланге». По версии США, ситуация вызвана «неопределенностью и дестабилизирующими действиями» со стороны России.
Напомним, Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу. Пентагон подтвердил, что около 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления.
-
Эксперт: НАТО заставляет ВСУ с помощью дронов следить за учениями в Белоруссии
|
|
По замыслу западных кураторов, у ВСУ должно быть налажено взаимодействие с комплексами стран НАТО по получению разведданных. Видимо, они хотели сопоставить данные от спутников и от беспилотника. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минск сообщил о перехвате украинского дрона в районе российско-белорусских учений.
«На Украину не просто так прибыло четыре тысячи инструкторов. Они же обещали Киеву поддержку – и вот, теперь стоят за спинами украинских военных и направляют их действия, в том числе в сфере разведки силами беспилотной авиации. Инструкторы проверяют функциональность обрабатывающих центров ВСУ и НАТО: их данные о передвижении войск России по Белоруссии должны совпадать», – предположил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Леонков не исключает, что ВСУ не собирались отправлять свой дрон вглубь территории Белоруссии. «Военные вряд ли планировали проникновение на 40 км, под Брест. Они не могли не подозревать, что там будут атакованы РЭБ и потеряют аппарат. Проблема может быть в навигационном оборудовании ВСУ. Не исключено, что они пользовались простыми гражданскими приемниками координат, которые дают погрешности в расстоянии», – сказал аналитик.
Скорее всего, беспилотник во время полета 24 января должен был летать лишь вдоль границы, – следить за тем, чтобы к границе не приближались российские войска, которые будут прибывать в Белоруссию для участия в учениях «Союзная решимость – 2022». «Но, допускаю, что дело и в невысокой квалификации самих украинских военных. В какой-то момент они могли просто потерять управление БЛА, и тот уже сам улетел, неконтролируемо вглубь Белоруссии, в район Бреста», – добавил собеседник.
Леонков пояснил, что далее перехватить управление дроном для РЛС белорусов было уже делом техники. «Комплекс радиотехнической разведки определяет частоту сигнала, глушит его более мощным сигналом и перехватывает управление», – детализировал аналитик.
Леонков подчеркнул, что подобные случаи отмечались и в Донбассе, поскольку у военных ДНР и ЛНР тоже есть комплексы РЭБ, позволяющие успешно захватывать дроны. «Вспомнился случай, как посаженному в центре Донецка беспилотнику ветеран костылями обломал винты, чтобы тот не смог снова взлететь», – сказал собеседник.
В том же, что Минск решил обнародовать данные о произошедшем сейчас, тогда как сам инцидент произошел 24 января, эксперт не видит ничего удивительного: видимо, Белоруссия две недели согласовывала свою реакцию и сейчас решила указать южному соседу на недопустимость таких действий.
Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов подтвердил: судя по уровню сохранности беспилотника на опубликованном фото, он мог упасть в следствие воздействия средств РЭБ. «Другой причиной могла стать техническая неисправность», – добавил специалист.
«Что касается марки дрона, то я бы не взялся точно ее идентифицировать. Если рассматривать продукцию украинских компаний, то в наибольшей степени аппарат на фото напоминает БЛА Spectator. Однако имеются некоторые визуальные отличия от тех образцов упомянутой модели, которую украинцы демонстрировали на открытых мероприятиях», – заключил аналитик.
Напомним, Белоруссия в четверг сообщила о незаконном пересечении границы украинским беспилотным летательным аппаратом. Местные СМИ опубликовали фото беспилотника, который удалось принудительно посадить белорусским специалистам.
Инцидент произошел еще 24 января. Насколько известно, беспилотник был запущен недалеко от деревни Пища Ковельского района Волынской области Украины – в 1,7 км от границы с Белоруссией. Дрон пролетел вглубь страны на 40 км – почти до Бреста. Кстати, именно на брестском полигоне идет подготовка учений «Союзная решимость – 2022» России и Белоруссии, намеченных на 10 февраля.
После этого Минобороны Белоруссии вручило военному атташе посольства Украины ноту протеста. В Минске отметили, что это уже третье нарушение с ноября. Было заявлено «о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах».
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал, что ВСУ не использовали БЛА на границе с Белоруссией, и что Киев считает это обвинение «провокацией». «Мы призываем Минск воздержаться от подыгрывания дестабилизирующей деятельности России. Спокойствие на украинско-белорусской границе отвечает интересам всего региона», – добавил он.
При этом, также в четверг Киев выразил намерение закупить у Анкары новые беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко назвал цели военных учений с Россией
|
|
Одной из целей совместных с Россией учений является необходимость укреплять границу с Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Я ее (цель проведения совместных с Россией учений) не скрываю. Сегодня у нас, к сожалению, открывается южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной», – цитирует его «БелТА».
По его словам, необходима помощь российских военных специалистов.
«Помогут нам определить самые болевые точки на этом направлении для того, чтобы без лишних затрат создать эту оборону на южных наших рубежах. Это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры о войне – не войне и так далее... Полезут – получат. Вот и вся война», – добавил Лукашенко.
Также Лукашенко заявил, что совместно с Россией создаются центры, в которых обучают обращению с новейшими образцами российских вооружений. По его словам, Белоруссия готова создавать с Россией и дополнительные центры для обучения системам ПВО.
«Это моя была просьба к вам, чтобы мы создали здесь центры по новейшему оружию. Спасибо, вы откликнулись на это», – объяснил белорусский лидер.
Как было отмечено на встрече, где присутствовал также и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, уже созданы три таких центра – два на территории России и один в Белоруссии, добавляет агентство.
Лукашенко подчеркнул, что «мы готовы создавать еще центры для того, чтобы освоить и системы противовоздушной обороны, и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются на территории России. Нам опять же критически важно их освоить и уметь пользоваться».
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Псаки обвинила сенатора США в повторении «российской дезинформации»
Сенатор США Джош Холли, который выступил против отправки войск США в Европу, «просто переваривает российскую дезинформацию», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Холли также выступил против поддержки претензий Украины на членство в НАТО. Он заявил, что не симпатизирует России, а обеспокоен степенью вовлеченности США в европейский кризис, поскольку это отвлекает Вашингтон от главной угрозы, которой, по мнению сенатора, является Китай, передает РИА «Новости».
Псаки заявила: «Если вы как попугай повторяете российские тезисы, вы отходите от устоявшихся двухпартийных американских ценностей». По ее словам, эти ценности заключаются в том, чтобы «отстаивать суверенитет Украины и других стран, их право на выбор альянсов» и противостоять «попыткам или потенциальным попыткам любой страны вторгнуться на территорию другой страны и захватить ее». Псаки подчеркнула, что ее слова «относятся к сенатору Холли, но также и другим, кто, возможно, по-попугайски повторяет тезисы российских пропагандистских лидеров».
Холли в ответ заявил, что нынешняя администрация США привела Европу на грань войны, «дав русским «Северный поток – 2», отказав в прошлом году Украине в военной помощи и проведя катастрофическую эвакуацию из Афганистана, воодушевившую» врагов США «по всему миру».
Напомним, издание The Axios констатирует примерно с октября резкий всплеск интереса у конгрессменов к украинской и антироссийской тематике – в постах, релизах и официальных заявлениях конгрессменов ее стали упоминать примерно в 20 раз чаще. Axios составил список лидеров в этой сфере, назвав семь главных русофобов.
-
Минск выразил Киеву протест из-за незаконного пересечения границы украинским БЛА
Белоруссия выразила протест Украине в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом (БЛА), сообщила пресс-служба МИД республики.
В ведомстве сообщили, что в четверг в МИД «был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Белоруссии», передает ТАСС.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ни он, ни его военачальники не хотят «никакой войнушки».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который опубликован в испанском издании El Pais.
Прайс заявил, что не нашел в публикации «ничего, что указывало бы на то, что эти документы не являются подлинными». Он сказал, что США «не публиковали эти документы, но теперь, когда они обнародованы», Вашингтон «может подтвердить то, что всегда говорил» – США «едины с союзниками по НАТО в решимости участвовать в открытом, конструктивном и серьезном дипломатическом взаимодействии». По его словам, если Москва «действительно хочет искать решения переговорным путем», то «эти документы» доказывают, что «путь вперед есть», передает ТАСС.
«Если источник этих документов, кем бы он ни был, думал, что то, что они просочатся, поставит США в неловкое положение, вобьет клин между США и НАТО, думаю, они поймут, что сильно ошибались», – сказал Прайс, добавив, что идеи США и других стран НАТО «симметричны и дополняют друг друга», «тесно согласованы друг с другом».
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом. В Кремле, МИДе, а также в НАТО не стали комментировать публикацию. В Пентагоне заявили о непричастности к публикации.
В Сенате США рассказали о подготовке «превентивных» санкций против России
Международный комитет Сената США близок к согласованию проекта закона о «превентивных» санкциях против России, сообщила сенатор Джин Шахин.
Шахин сказала, что в комитете «очень близки к достижению соглашения между» республиканцами и демократами. Проект закона «затрагивает превентивные санкции», их «могли бы ввести в ответ на то», что «уже видели со стороны России с точки зрения агрессивного поведения», сказала Шахин. Кроме того, сенаторы работают над проектом «матери всех санкций», передает РИА «Новости».
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что администрация США считает бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого «вторжения» на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что США «ввели некоторые санкции» против России. Однако Белый дом считает угрозу санкций «важным рычагом влияния» на Москву «в дискуссиях».