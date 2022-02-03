Лукашенко назвал цели военных учений с Россией

Одной из целей совместных с Россией учений является необходимость укреплять границу с Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я ее (цель проведения совместных с Россией учений) не скрываю. Сегодня у нас, к сожалению, открывается южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной», – цитирует его «БелТА».

По его словам, необходима помощь российских военных специалистов.

«Помогут нам определить самые болевые точки на этом направлении для того, чтобы без лишних затрат создать эту оборону на южных наших рубежах. Это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры о войне – не войне и так далее... Полезут – получат. Вот и вся война», – добавил Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что совместно с Россией создаются центры, в которых обучают обращению с новейшими образцами российских вооружений. По его словам, Белоруссия готова создавать с Россией и дополнительные центры для обучения системам ПВО.

«Это моя была просьба к вам, чтобы мы создали здесь центры по новейшему оружию. Спасибо, вы откликнулись на это», – объяснил белорусский лидер.

Как было отмечено на встрече, где присутствовал также и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, уже созданы три таких центра – два на территории России и один в Белоруссии, добавляет агентство.

Лукашенко подчеркнул, что «мы готовы создавать еще центры для того, чтобы освоить и системы противовоздушной обороны, и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются на территории России. Нам опять же критически важно их освоить и уметь пользоваться».

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.

В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.

Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.

Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».