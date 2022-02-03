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Вопрос затопления МКС отдали правительствам стран-партнеров
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Техническая возможность свода МКС с орбиты прорабатывается с момента ее создания. Решение о затоплении будет приниматься на уровне правительств стран – участниц проекта, сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».
«Техническая возможность свода станции с орбиты прорабатывается, в том числе вместе с партнерами, с момента создания станции, так как является одним из этапов полета изделия», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как уточнили в корпорации, «вопрос о сроках эксплуатации станции и соответственно по срокам ее затопления определяется на правительственном уровне стран – партнеров по программе Международной космической станции, а не единолично одной из сторон».
Ранее в НАСА сообщили, что Международную космическую станцию (МКС) могут увести с орбиты и затопить в Тихом океане в январе 2031 года.
Вице-спикер парламента Молдавии обвинил политиков Румынии в историческом реваншизме
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«То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела Молдавии», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча. Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис попросил своего украинского коллегу признать молдавский язык несуществующим.
«Выглядит нелепо, когда суверенные дела Молдавии обсуждают президенты соседних стран», – отметил вице-спикер парламента республики от Партии социалистов, зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Влад Батрынча.
Он напомнил, что молдавский язык закреплен в высшем законе – Конституции страны, а 2 февраля исполняется 664 года с момента основания государства Молдавия. «На протяжении веков языком общения был молдавский», – добавил собеседник.
«Молдавия оказала серьезное влияние на историю: воевала с Османской империей, защищала православную церковь, создала самобытную культуру, – рассказал Батрынча. – А Румыния как государство образовалась во второй половине XIX века. Какой логический вывод напрашивается? То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела нашей страны».
В среду состоялся телефонный разговор президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского, в ходе которого румынский лидер попросил Зеленского признать молдавский язык несуществующим.
Администрация сообщила, что Йоханнис «уделил значительное время решению проблем, связанных с правами лиц, относящихся к румынскому меньшинству». В частности, речь идет о «защите языковой идентичности». Румыния рассчитывает на «признание идентичности между румынским языком и так называемым молдавским языком». Йоханнис ожидает, что «Украина официально признает, что молдавский язык не существует», передает ТАСС.
Также президенты обсудили вопросы безопасности. Йоханнис заявил о «недопустимости угрозы применения силы и попыток подорвать нынешние параметры европейской архитектуры безопасности». Он выступил против «попыток восстановления сфер влияния и подтвердил поддержку Румынией права Украины выбирать собственную внешнюю политику и политику безопасности».
Напомним, румынский и современный литературный молдавский – это фактически один и тот же язык, их справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов. Однако разговорный язык, который использует большинство населения Молдавии, все же далек от литературного румынского. До сих пор в разговорной речи молдаване используют что-то наподобие украинского суржика, разбавляя речь элементами русской лексики и грамматики. В 2013 году конституционный суд Молдавии провозгласил официальным языком румынский.
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Антонов: Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США
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Президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после передачи американской стороной письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.
«В настоящее время мы проводим межведомственный анализ переданных нам документов. Его результаты будут доложены президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога», – цитирует его ТАСС.
Посол отметил, что «содержание американских (и натовских) ответов» не вызывает «большого энтузиазма». По словам Антонова, «Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах».
Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию.
Глава МИД Эстонии заявила о действующем Тартуском мирном договоре
Тартуский мирный договор, который был заключен Эстонией с Советской Россией, до сих пор действует, заявила министр иностранных дел республики Эва-Мария Лийметс.
Эстония в среду отметила 102-ю годовщину подписания Тартуского мирного договора с РСФСР в 1920 году, памятные мероприятия прошли в Тарту, Таллине и других городах республики, передает РИА «Новости».
Лийметс заявила, что «за 30 лет после восстановления независимости» Эстонии удалось «заключить договоры, которые оказались столь же дальновидными и необходимыми для обеспечения национальной независимости и суверенитета» страны, «как Тартуский мирный договор, который действует и остается в силе», передает ТАСС.
Как заявила Лийметс, «Тартуский мирный договор является основой» государственности Эстонии. При этом, по ее словам, «готовность другой стороны нарушить это соглашение должна была учитываться при заключении мира». Лийметс считает, что «обстановка безопасности вокруг» Эстонии «по-прежнему напряженная», а «европейская безопасность находится под угрозой», передает «Интерфакс».
«Как и в случае мира с Россией 102 года назад, мы должны и сейчас защищать наши жизненные интересы перед лицом грозящих угроз, сфер влияния и ультиматумов», – сказала она, добавив, что «взгляды Эстонии на внешнюю политику и политику безопасности не изменятся».
В Twitter политик напомнила слова эстонского юриста и государственного деятеля Яана Поска: «1920. Был подписан Тартуский мирный договор. Яан Поска, председатель мирной делегации, сказал: «Сегодня для Эстонии самый важный день за последние 700 лет, потому что сегодня впервые Эстония одна будет определять будущую судьбу своего народа».
Напомним, договор был подписан 2 февраля 1920 года. Согласно документу, РСФСР и Эстонская республика первыми в мире признавали друг друга независимыми государствами, отказавшись от претензий.
Тартуский мир позволили определить границу, часть нынешних Ленинградской и Псковской областей отошли Эстонии. После вхождения Эстонии в состав СССР эти территории стали советскими.
Суд ЕС отклонил жалобы Польши на решения ЕК по делам против Газпрома
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Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польской PGNiG на решения Еврокомиссии по итогам антимонопольных дел в отношении российского Газпрома, говорится в постановлении суда.
«Суд общей юрисдикции отклоняет иск, поданный против решения Еврокомиссии по обязательствам Газпрома для решения проблем конкуренции, поднятых первой (Еврокомиссией) в отношении национальных рынков оптовых поставок газа в страны Восточной и Центральной Европы», – отмечается в документе, передает ТАСС.
Отмечается, что суд вынес одновременно и второе постановление, в котором по процессуальным причинам отменил решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG на монопольные практики Газпрома.
В свою очередь глава PGNiG Павел Маевский заявил, что ЕК должна повторно рассмотреть жалобу польской PGNiG на Газпром от 2017 года, которая была отклонена ЕК в 2019 году.
«Мы рассчитываем на то, что Еврокомиссия использует шанс, который дает сегодняшний вердикт, чтобы предпринять решительные действия по отношению к нарушению Газпромом норм конкуренции», – добавил он.
Ранее «Газпром экспорт» обратился в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Напомним, 28 октября 2021 года польская энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цены на газ по Ямальскому долгосрочному контракту с Газпромом от 25 сентября 1996 года. В сентябре Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа.
В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу.
Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.
Госдеп выступил за полную имплементацию Минских соглашений
США поощряют полную имплементацию Минских соглашений всеми сторонами, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Как заявил Прайс, «фактом остается то, что одна из сторон этих соглашений несет ответственность за подавляющее большинство нарушений, но все стороны должны придерживаться Минских соглашений как пути к деэскалации напряженности, особенно в нынешней ситуации», передает РИА «Новости».
США также выразили надежду на новые дипломатические контакты с Россией после того, как она даст письменный ответ на американские инициативы в области безопасности. «Мы не знаем пока, на каком форуме, мы не знаем пока, в какое время», – сказал Прайс.
При этом Вашингтон не выдвигает каких-либо предварительных условий для продолжения диалога с Россией по проблематике безопасности. Однако США продолжат принимать меры, нацеленные на «сдерживание» Москвы, пока не увидят с ее стороны деэскалации ситуации вокруг Украины, сказал Прайс.
Напомним, США обвиняют в нарушениях Минских соглашений Россию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Минских соглашениях изложены обязательства, которые касаются Киева и Донбасса, российских обязательств там нет. По его словам, «понимание американской стороной Минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату».
Посол России в Японии ответил дипломату США на поучения об уважении
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Посол России в Японии Михаил Галузин ответил на критику в свой адрес со стороны нового посла США Рама Эмануэля, который решил «напомнить» российскому коллеге о важности «правил и уважения».
«Время выбрано верно. Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества», – говорится в сообщении, размещенном на странице российского дипломатического представительства в Twitter от лица посла Михаила Галузина.
Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии».
Посол также выразил уверенность, что значение имеют международное право и уважение договоренностей союзных держав, «а не произвольно изобретенные правила».
«Рассуждать вместо дипломатии о санкциях и «сильных акциях» против России – и есть запугивание, которое, впрочем, эффекта не имеет», – резюмировал Галузин.
Ранее Эмануэль заявил, что сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий».
«Правила и уважение важны», – добавил он.
До этого Галузин выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией.
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Немцы ответили на призыв Кличко попрощаться с «Северным потоком – 2»
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Немецкая газета Die Welt обнародовала ответ на заявление мэра Киева Виталия Кличко, в котором он потребовал от ФРГ «попрощаться» с проектом «Северный поток – 2», если Германия на самом деле намерена поддерживать Украину.
Читатели издания резко прокомментировали высказывания украинского политика, заявив, что Украина не вправе указывать Германии, какую политику проводить, передает РИА «Новости».
«Ему нечего требовать от Германии», – заявил Roland P.
«Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идет о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого», – подчеркнул Dombacher M.
«Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на «транзитные сборы», чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики», – посоветовал Eclipse.
«Пусть господин Кличко занимается своей страной, а не внутренними делами Германии», – указала Tessa T.
«То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?» – задался вопросом Sirko R.
«Какое отношение мэр Киева имеет к такому мегапроекту, как «Северный поток – 2»? Господин Кличко, это не ваша лига», – написал Horst R.
«Становится все более очевидным, что речь идет вовсе не о «планах вторжения» России, а о «Северном потоке». Конфликт бушует уже семь лет. Однако только после завершения строительства трубопровода конфликт обостряется на международном уровне. Мы не должны поддаваться этому давлению, потому что энергетическая безопасность необходима для поддержания нашего процветания», – добавил Panoptes.
Ранее Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
Кремль: Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«К переговорам заранее подготовлено совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, о глобальном устойчивом развитии. В этом совместном заявлении будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая и вопросы безопасности», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Ушаков добавил, что после переговоров запланирован обед двух глав государств в формате тет-а-тет. «Такой формат общения позволит максимально откровенно, доверительно обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы. Вечером в соответствии с программой наш президент примет участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр», – сказал он.
Также помощник президента отметил, что в делегацию, которая будет сопровождать Путина во время поездки в Пекин, войдут глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Роснефти Игорь Сечин, а также сам Ушаков.
«По прилете нашего президента в Пекин состоятся переговоры на высшем уровне. Нашего президента будет сопровождать делегация, в состав которой войдут Лавров, Чернышенко, как глава основной межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Также Ушаков, Шульгинов, министр энергетики и Сечин», – сказал Ушаков, добавив, что без ограничений из-за коронавируса, российская делегация была бы представительнее – более 20 человек.
Ушаков подчеркнул, что в ходе визита планируется принять солидный пакет двусторонних документов, включая межправительственные, межведомственные и коммерческие. «Пока продолжается их согласование, список мы опубликуем по окончании переговоров. Могу сказать, что у нас где-то больше 15 договоров и соглашений в папке, которая готовится к этому визиту», – сказал он.
По словам помощника российского лидера, Китай поддерживает требование России о гарантиях безопасности. «Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности, разделяет позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов», – заключил Ушаков.
Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Встреча пройдет «где-то в середине дня по пекинскому времени».
В пятницу Китай анонсировал встречу Си Цзиньпина с Путиным.
Генерал МВД оценил драку между полицейскими в Петербурге
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В конфликте между двумя сотрудниками полиции, который произошел в Петербурге, виноваты обе стороны, а также следует рассмотреть действия третьего человека, который обнародовал видеоматериал данного инцидента, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.
В Санкт-Петербурге в отделе полиции сотрудник ГИБДД вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела из-за того, что девушка отказывалась предъявить служебное удостоверение, подтверждающее разрешение на ношение табельного оружия, которое потребовал инспектор. Также она не стеснялась в выражениях в адрес инспектора, после чего мужчина толкнул ее в грудь, повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. В результате сотрудник полиции получила закрытый перелом левой плечевой кости. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
«Если данное событие произошло, то очевидно, что в данном отделе существуют реальные проблемы, связанные и с воспитанием личного состава, и с его подготовкой, потому что, конечно же, и тот и другой сотрудник обязаны действовать согласно требованиям нормативных документов, установленного порядка», – говорит Ворожцов.
Он подчеркивает, что в данной ситуации оба сотрудника полиции вели себя неправильно. Однако для того, чтобы верно оценить действия инспектора ДПС, необходимо изучить действующие именно в том отделе документы, в какой зоне находилась оперуполномоченный уголовного розыска (режимной или не режимной).
«Еще один момент, который очевиден. Дело в том, что у нас всегда существовал очень четкий порядок: при прибытии нового сотрудника в подразделении на любую должность он всегда представляется личному составу. Поэтому личный состав обычно знает друг друга в лицо, в связи с чем часто даже не спрашивает друг у друга пропуска и имеет на это право. Смысла друг друга проверять нет, они и так все друг друга знают, что проверять, когда человек проходит туда-сюда. Этот порядок допуска граждан устанавливается приказом руководства того или иного подразделения», – рассказывает собеседник.
Однако инспектор, поскольку находился в форме, а значит при исполнении, вероятно, вполне имел право запросить у другого сотрудника удостоверение, продолжает эксперт. При этом нужно понимать, где именно уместно требовать документы: на улице это более чем допустимо, но в отделении полиции – не во всех случаях.
Более того, по словам генерала, сложно представить ситуацию, когда обычный гражданин, да еще и с оружием, с легкостью попал в отделении полиции. Если человека не знают в лицо – его однозначно без требования предъявить документы никто не пустит.
«Здесь явно видны ошибки и с той и с другой стороны. То есть даже если она сотрудник полиции, то она обязана должным образом отреагировать на законные требования сотрудника. Тем не менее, бить женщину – недопустимо, по крайней мере в такого рода ситуации», – считает Ворожцов.
Он также полагает, что в рамках расследования будет дана оценка действиям обоих сотрудников полиции и назначено соответствующее наказание. Кроме того, эксперт обращает внимание на то, что любой подобный конфликт негативно отражается на имидже полиции.
«И явно, что утечка в Сеть тоже произошла усилиями кого-то из сотрудников полиции, что тоже недопустимо, потому что, в принципе, это можно трактовать как служебную информацию. Поэтому действия этого человека, скорее всего, тоже будут оцениваться в ходе служебной проверки», – заключил генерал-майор МВД в отставке.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между сотрудником ДПС и сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Посольство США пыталось помочь уехать ранившей сожителя в России американке
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В аэропорту Шереметьево задержали гражданку США Сару Рейчел Криванек, ее подозревают нападении на россиянина: скрыться от правосудия ей пытались помочь дипломаты американского посольства, сообщают СМИ.
Само происшествие случилось в ноябре 2021 года, Криванек регулярно приезжала в Россию и преподавала английский, она останавливалась у ранее судимого сожителя Михаила Караваева в Одинцово, сообщает Пятый канал.
Пара поссорилась во время употребления алкоголя, женщина ударила ножом в лицо мужчину и нанесла несколько других телесных повреждений. В ходе допроса женщина сообщила, что не хотела убивать россиянина, а лишь напугать.
Дело возбудили по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В известность поставили посольство США в Москве. Мерой пресечения избрали подписку о невыезде.
Пока шло следствие, Криванек встретилась с сотрудником консульского отдела и собрала все документы для вылета на родину. В декабре 2021 года она приехала в американское посольство, оттуда вместе с дипломатом поехала в Шереметьево.
Там ей на средства Госдепартамента США купили билет и организовали сопровождение заселения в капсульный отель терминала «С». На следующий день ее задержали на паспортном контроле.
У женщины нашли папку с реквизитами посольства США в Москве, в ней были проездные документы на ее имя и расписка о получении денег от дипмиссии на перелет в Вашингтон, все это оформлено и подписано сотрудником дипмиссии.
Сейчас Криванек арестована до 11 февраля 2022 года.
Ранее в январе гражданина Соединенных Штатов задержали в Воронеже, его заподозрили в дебоше в вагоне пассажирского поезда и нападении на полицейского.
В 2020 году суд приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии. Он в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами, и, когда его везли в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию.
Рид перед происшествием выпил литр водки, перед оглашением он пообещал больше никогда не пить ее.
Кучерена вступился за обвиняемого в превышении полномочий инспектора ДПС из Петербурга
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Инспектор ДПС имел полное право настойчиво требовать документы у девушки – оперуполномоченного уголовного розыска, а также произвести ее задержание на основании буйного поведения и отказа показывать удостоверение, заявил газете ВЗГЛЯД глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена, комментируя драку в отделе полиции в Петербурге.
В Санкт-Петербурге в отделе полиции сотрудник ГИБДД вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела из-за того, что девушка отказывалась предъявить служебное удостоверение, подтверждающее разрешение на ношение табельного оружия, которое потребовал инспектор. Также она не стеснялась в выражениях в адрес инспектора, после чего мужчина толкнул ее в грудь, повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. В результате сотрудник полиции получила закрытый перелом левой плечевой кости. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
«Если говорить о девушке-оперуполномоченном, то это абсолютно неправильное поведение, не соответствующее требованиям сотрудника полиции. В данной ситуации она обязана была представиться, показать удостоверение, потому что сотрудник ДПС был в форме, и понятно, что он на службе. И этот сплошной мат со стороны девушки, толкание полицейского – это все абсолютно недопустимо, необходимо наказывать за такое поведение», – говорит Кучерена.
Отметим, что в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел «по дискредитирующим основаниям». Однако адвокат предлагает не торопиться с решением уволить всех участников инцидента и предлагает дождаться оценки действий каждого сотрудника.
«Я знаю, что решение уже принято, но, к сожалению, это жесткая позиция Министерства внутренних дел, что за подобное поведение оставлять на службе в органах недопустимо. Но я бы для того, чтобы объективно разобраться, все равно изучил бы поступки каждого из них, чтобы у каждого было наказание именно за те действия, которые они совершили», – считает адвокат.
Судя по видеозаписи инцидента, эксперт видит, что инспектор ДПС абсолютно правильно себя ведет: настойчиво требует документы у девушки, которая представляется сотрудником. При этом удостоверение она представлять отказалась, хотя не является каким-то «особо секретным сотрудником».
«Если она ведет себя так с сотрудником ДПС, то, конечно же, возникает вопрос: а как же она могла себя вести тогда с гражданами в каких-то экстремальных ситуациях. Вот это вызывает тревогу», – делится Кучерена.
Он подчеркивает, что если действия инспектора ДПС были направлены на то, чтобы остановить, «мягко говоря, хулиганские действия», то он имел полное право провести задержание девушки – остановить ее, дабы избежать негативных последствий.
«Когда мы говорим о сотруднике полиции, то на него возлагается огромная ответственность, потому что ему государство вверяет достаточно широкие полномочия. И если сотрудник ведет себя неадекватно, сам нарушает закон, то это, безусловно, бросает тень на сотрудников полиции в целом. Отчасти я понимаю, что такие, мягко говоря, эксцессы, наверное, неизбежны, но главный вопрос – это ответственность руководителей территориальных органов МВД, где служат такие сотрудники полиции, за поведение своих подчиненных», – рассуждает специалист.
Более того, он считает, то эта история увольнениями не закончится, будет дальнейшее разбирательство. Следственный комитет даст правовую оценку каждому из сотрудников полиции. «По линии Общественного совета при МВД РФ я уже взял эту ситуацию на контроль, мы посмотрим, как дальше будет все развиваться. Наша задача, чтобы все вопросы и процессы, которые связаны с дисциплинарными взысканиями, наказаниями, были справедливыми и честными. И обязательно должна быть неотвратимость наказания за действие и поведение конкретного сотрудника полиции», – заключил Кучерена.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между сотрудником ДПС и сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД разъяснил, что в каждом отделении полиции существует индивидуальный порядок по предъявлению удостоверений. Однако в драке, по его мнению, виноваты обе стороны.
Посол США в Японии поучил российского дипломата уважению
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Новый посол США в Японии Рам Эмануэль решил вынести в соцсети свои мысли о высказывании российского коллеги Михаила Галузина о Курильских островах, которые в Японии называют «северными территориями».
Эмануэль написал в Twitter, что «сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии, он не осознает, что в следующий понедельник (в Японии) отмечают День северных территорий».
«Правила и уважение важны», – добавил он. По его словам, США поддерживают Японию и ее премьер-министра Фумио Кисиду ввиду общих ценностей и принципов.
Запись собрала 908 отметок «нравится».
В среду посол Галузин на пресс-конференции выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются «контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией». Он также подчеркнул, что Россия никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов, передает ТАСС.
Напомним, «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий» ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В этих собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.
В начале декабря 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал отсутствие мирного договора с Россией «борьбой со временем» и призвал не откладывать ее решение следующим поколениям.
В январе он захотел заручиться доверием президента России Владимира Путина.
В Кремле выразили несогласие, подчеркнув, что Курильские острова являются территорией России. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что новые власти Японии решили обострить территориальный спор с Россией.
Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами
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Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине
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Один из авторов материала в испанской газете Pais, опубликовавшей ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса сейчас находится на Украине и не может назвать источник.
«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», – приводит его словам РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в распоряжении газеты появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря».
В тексте говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Но это будет сделано в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
Арбиде живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
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Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества.
«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится на официальном портале правовой информации.
Согласно другому указу, заместителем главы Россотрудничества также назначен Илья Баланин.
Также сообщается, что Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.
По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.
Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.