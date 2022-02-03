Путин заявил об общих с Си Цзиньпином взглядах на решение мировых проблем

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что его взгляды на решение мировых проблем во многом совпадают со взглядами китайского лидера Си Цзиньпина.

Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства «Синьхуа». Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая.

Путин заявил, что они «давно знакомы» и, «как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаются». Он подчеркнул, что Россия и Китай определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве «основные принципы и ориентиры совместной работы». По его словам, прежде всего, «это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого», передает РИА «Новости».

Президент отметил, что Россия и Китай – «близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия», их «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее». При этом «внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем».

Путин сообщил, что важной частью его визита в Пекин будет обсуждение актуальных международных тем. Он указал, что Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций. Путин считает, что инициатива России о запуске «зеленых коридоров» в торговле, исключающих любые санкции – это хорошее подспорье для преодоления последствий пандемии.

Кроме того, обе страны «работают над укреплением центральной координирующей роли» ООН «в мировых делах, стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН». Москва и Пекин играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации системы отношений. Так, благодаря их солидарной позиции на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов.

По словам Путина, Москва видит возможности для развития партнерства с Китаем в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции. Товарооборот России и Китая по итогам 2021 года достиг исторического максимума – 140 млрд долларов, заявил Путин, отметив, что страны уверенно движутся к цели в 200 млрд долларов.

Президент сообщил, что на переговорах с Си Цзиньпином особое значение будет уделено развитию деловых связей, подчеркнув, что для этого есть все возможности. Также Путин намерен обсудить с лидером Китая вопросы сохранения природы. Он не сомневается, что страны наверстают упущенное из-за пандемии гуманитарное сотрудничество. «Россия и Китай – державы с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым и в самих наших странах, и за рубежом неизменно высокий», – сказал он. Россия и Китай, несмотря на трудности из-за коронавируса, стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, отметил Путин.

Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Путин и Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.