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Путин заявил об общих с Си Цзиньпином взглядах на решение мировых проблем
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Глава российского государства Владимир Путин заявил, что его взгляды на решение мировых проблем во многом совпадают со взглядами китайского лидера Си Цзиньпина.
Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства «Синьхуа». Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая.
Путин заявил, что они «давно знакомы» и, «как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаются». Он подчеркнул, что Россия и Китай определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве «основные принципы и ориентиры совместной работы». По его словам, прежде всего, «это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого», передает РИА «Новости».
Президент отметил, что Россия и Китай – «близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия», их «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее». При этом «внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем».
Путин сообщил, что важной частью его визита в Пекин будет обсуждение актуальных международных тем. Он указал, что Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций. Путин считает, что инициатива России о запуске «зеленых коридоров» в торговле, исключающих любые санкции – это хорошее подспорье для преодоления последствий пандемии.
Кроме того, обе страны «работают над укреплением центральной координирующей роли» ООН «в мировых делах, стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН». Москва и Пекин играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации системы отношений. Так, благодаря их солидарной позиции на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов.
По словам Путина, Москва видит возможности для развития партнерства с Китаем в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции. Товарооборот России и Китая по итогам 2021 года достиг исторического максимума – 140 млрд долларов, заявил Путин, отметив, что страны уверенно движутся к цели в 200 млрд долларов.
Президент сообщил, что на переговорах с Си Цзиньпином особое значение будет уделено развитию деловых связей, подчеркнув, что для этого есть все возможности. Также Путин намерен обсудить с лидером Китая вопросы сохранения природы. Он не сомневается, что страны наверстают упущенное из-за пандемии гуманитарное сотрудничество. «Россия и Китай – державы с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым и в самих наших странах, и за рубежом неизменно высокий», – сказал он. Россия и Китай, несмотря на трудности из-за коронавируса, стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, отметил Путин.
Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Путин и Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс
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Президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Он отметил, что Крым – суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт. «Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет»,– добавил Путин.
Путин заявил, что Украина – это инструмент достижения целей США, которые заботятся не столько о ее безопасности, сколько о сдерживании России.
«Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России», – подчеркнул президент.
«Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», – добавил Путин.
«Втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
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Орбан ответил на вопрос о возможности нападения России на Украину
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У президента России Владимира Путина нет «намерений делать что-то резкое» в отношении Украины, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос, верит ли он, что Россия нападет на Украину.
«Я не увидел намерений подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен», – приводит РИА «Новости» ответ Орбана на вопрос «России 24», верит ли он в возможную агрессию России против Украины.
Венгерский премьер также добавил, что «мы должны вести переговоры, у нас есть несколько недель для этого – не думаю, что произойдет что-то резкое».
Ранее президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
До этого президент заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к диалогу Россию и Запад.
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Путин: Принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США
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Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, заявил президент России Владимир Путин, говоря об американском ответе по гарантиям безопасности.
«Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра [Венгрии Виктора Орбана], что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном.
Он подчеркнул, что российская сторона не увидела ответа на свои требования в ответе Запада.
«Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года», – сказал президент.
Он напомнил, что НАТО ссылается на право других стран на свободный выбор. При этом Североатлантический альянс не обращает внимание, что безопасность нельзя укреплять за счет других, передает ТАСС.
«Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности», – сказал Путин.
Путин подчеркнул, что Россию «кинули», пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм.
«Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений [по гарантиям безопасности]: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно», – напомнил глава российского государства.
По его словам, «сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, «кинули», ну просто обманули».
Он обратил внимание на то, что в документах НАТО нигде не прописана политика «открытых дверей».
Кроме того, Путин надеется, что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто.
Он выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. «Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», – добавил российский лидер.
Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.
Напомним, Лавров и Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.
Песков рассказал о реакции Путина на ситуацию вокруг Кадырова и семьи судьи Янгулбаева
Президент Владимир Путин не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова и семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Насколько я понимаю, у президента нет таких планов», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, «никакой необходимости для Кремля следить за этим нет, правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко».
Также Песков указал, если члены семьи бывшего судьи видят угрозу своей безопасности в России, а также обращались с соответствующими жалобами в правоохранительные органы, то это не вопрос Кремля, заключил Песков.
«Если им кто-то угрожает, то они должны конкретно сказать, кто и как им угрожает», – подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что в сложившейся ситуации «есть определенные обвинения, которые в адрес Кадырова озвучиваются из-за границы».
«Кремль не имеет никакой возможности с этим разбираться. Если у этих граждан РФ есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они должны обратиться в правоохранительные органы. А озвученные из-за границы заявления не могут быть поводом для Кремля, чтоб предпринимать какие-то действия, тем более что-то выдвигать в адрес Рамзана Кадырова. Заявления в СМИ не являются обращением в правоохранительные органы», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее сына федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Ибрагима объявили в федеральный розыск следователи в Чечне за публичные призывы к терроризму, в региональном УМВД сообщили, что Ибрагим арестован заочно.
Пресс-секретарь «Комитета против пыток» (юрлица организации были признаны иноагентами, сейчас работает без регистрации) Наталья Курекина сообщала, что отец Ибрагима, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял в своем Telegram-канале, что все члены семьи экс-главы Верховного суда республики Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.
Кадыров со своей стороны позже заявил, что полицейские действовали в рамках законодательства. «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия», – отмечал глава Чечни.
Орбан на встрече с Путиным пообещал выиграть выборы и много лет сотрудничать с Россией
Никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
«Что касается безопасности, это был самый волнительный сюжет, потому что мой сегодняшний визит – это, отчасти, еще и миссия мира, и я хотел бы заверить в том, что ни один руководитель Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны. Мы выступаем за политическое решение», – передает его слова РИА «Новости».
Кроме того, Орбан заявил, что не собирается оставлять свой пост в апреле, а намеревается выиграть выборы. Он заявил, что планирует сотрудничать с Россией много лет.
Встреча проходит в Москве. Ожидается, что Путин и Орбан обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
Кремль: Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«К переговорам заранее подготовлено совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, о глобальном устойчивом развитии. В этом совместном заявлении будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая и вопросы безопасности», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Ушаков добавил, что после переговоров запланирован обед двух глав государств в формате тет-а-тет. «Такой формат общения позволит максимально откровенно, доверительно обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы. Вечером в соответствии с программой наш президент примет участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр», – сказал он.
Также помощник президента отметил, что в делегацию, которая будет сопровождать Путина во время поездки в Пекин, войдут глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Роснефти Игорь Сечин, а также сам Ушаков.
«По прилете нашего президента в Пекин состоятся переговоры на высшем уровне. Нашего президента будет сопровождать делегация, в состав которой войдут Лавров, Чернышенко, как глава основной межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Также Ушаков, Шульгинов, министр энергетики и Сечин», – сказал Ушаков, добавив, что без ограничений из-за коронавируса, российская делегация была бы представительнее – более 20 человек.
Ушаков подчеркнул, что в ходе визита планируется принять солидный пакет двусторонних документов, включая межправительственные, межведомственные и коммерческие. «Пока продолжается их согласование, список мы опубликуем по окончании переговоров. Могу сказать, что у нас где-то больше 15 договоров и соглашений в папке, которая готовится к этому визиту», – сказал он.
По словам помощника российского лидера, Китай поддерживает требование России о гарантиях безопасности. «Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности, разделяет позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов», – заключил Ушаков.
Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Встреча пройдет «где-то в середине дня по пекинскому времени».
В пятницу Китай анонсировал встречу Си Цзиньпина с Путиным.
В Кремле назвали три главных тезиса Путина по гарантиям безопасности
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НАТО обманула Москву, тезиса об «открытых дверях» нигде нет, а Украина может напасть на Россию – таковы три основных тезиса президента Владимира Путина по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что во время пресс-конференции премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая состоялась накануне, Путин поднял три важных тезиса по поводу политики НАТО, Украины и позиции России по данным вопросам, передает РИА «Новости».
«Первый посыл – это относительного того, что в свое время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути, нас просто кинули», – сказал представитель Кремля.
Во-вторых, стратегия национальной безопасности Украины напрямую исходит из применения силы для возвращения территорий, «и в этом случае, гипотетически в будущем, в обозримом или далеком будущем, мы можем столкнуться, когда член НАТО, Украина может напасть на Россию».
«Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху в руководстве, этого нельзя исключать. Тогда мы столкнемся с угрозой войны России и блока НАТО», – подчеркнул Песков.
Третьим моментом является тот факт, что тезис об «открытых дверях» нигде документально не зафиксирован: «В статье 10 устава говорится, что могут приниматься новые члены, но про «открытые двери» нигде не говорится. И это тоже очень важно всем помнить».
Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
В Кремле и МИД не стал комментировать публикацию.
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Путин обвинил НАТО в обмане из-за обещания не продвигаться на восток
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток, по его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули.
«Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО – Польша, Румыния, страны Прибалтики», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, «сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули».
Ранее Путин заявил, что принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.
Напомним, Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.
В октябре Путин на заседании клуба «Валдай» обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО.
Путин предупредил о последствиях появления на Украине ударных комплексов. Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на освоение странами НАТО территории Украины. Он подчеркнул, что в Москве осведомлены, что собой представляют американские «оборонительные» противоракетные комплексы Мк-41, которые могут быть использованы для запуска ракет средней и меньшей дальности.
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
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Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества.
«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится на официальном портале правовой информации.
Согласно другому указу, заместителем главы Россотрудничества также назначен Илья Баланин.
Также сообщается, что Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.
По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.
Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.
Путин подтвердил Драги намерение России поставлять газ в Италию
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с итальянским премьером Марио Драги подтвердил готовность в дальнейшем обеспечивать поставки российского газа в Италию, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и Драги также обсудили меры в обеих странах по противодействию коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».
«Владимир Путин и Марио Драги обменялись информацией о мерах, предпринимаемых в обеих странах по противодействию распространению коронавируса», – отмечается в сообщении.
Кроме того, российский лидер изложил итальянскому премьеру подходы России по гарантиям безопасности. Он акцентировал внимание на важности соблюдения принципа неделимости безопасности.
В декабре на пресс-конференции Путин отмечал, что российско-итальянские отношения при новом премьер-министре страны Марио Драги также носят доброжелательный характер.
Путин обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля.
«Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, отмечается, что «президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Эксперт: Россия не закрыла дверь для переговоров с Западом о гарантиях безопасности
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«Очень важно, что Владимир Путин зафиксировал свое принципиальное несогласие с Западом, напомнил ему о нарушенных обязательствах, но не отказался говорить с ним дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент оценил контрпредложения США и НАТО на требования Москвы предоставить гарантии безопасности.
«Путин предсказуемо подчеркнул, что адекватных ответов на наши основные озабоченности мы не получили. Но интрига была в другом: многие на Западе ожидали, что Россия после такого хлопнет дверью и откажется от дальнейшего диалога по частным, техническим вопросам», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Более того, отказ от продолжения контактов связывали с возможным началом военной операции на Украине, – уточнил собеседник. – Поэтому очень важно, что Путин зафиксировал свое принципиальное несогласие с Западом, напомнил ему о нарушенных обязательствах, но не отказался говорить с ним дальше».
«Президент признал, что это, судя по всему, дело очень трудное и долгое, но Россия продолжит отстаивать свои позиции, считая их обоснованными и справедливыми. Дверь для переговоров не закрыта, наши западные партнеры могут успокоиться и не готовиться к новой мировой войне», – подчеркнул эксперт.
По мнению Кортунова, Путин, комментируя эту тему, не случайно указал на опасность вступления Украины в НАТО и даже задался вопросом, не придется ли в таком случае воевать с блоком. «Дело в том, что Россия ведет политику сдерживания. Причем мы хотим сдержать не только прием Киева в альянс, но даже дальнейшее расширение его военно-технического сотрудничества с НАТО. Президент сам говорил об освоении украинской территории силами альянса. Кроме того, сейчас есть планы нового объединения – британско-польско-украинского. То есть идет работа по интеграции Украины в натовские структуры даже без формального ее вхождения в блок», – обратил внимание Кортунов.
«Чтобы сдерживание работало, оно должно быть убедительным. В свою очередь, объект сдерживания должен пребывать в состоянии определенного напряжения, – пояснил политолог. – Если бы Путин сказал: «Мы будем полагаться только на дипломатию, дружить со всеми вопреки всему, войны в Европе никогда не будет, а Россия отказывается от военно-технических мер обеспечения своей безопасности», то это только подорвало бы нашу убедительность. Нас не станут слушать, зато продолжат оказывать давление».
«Правда, здесь очень тонкий нюанс: с одной стороны, нужно не создать впечатление, что Россия сегодня-завтра начнет войну; с другой, необходимо сохранять напряжение, чтобы нас воспринимали всерьез. На мой взгляд, президент довольно успешно сбалансировал эти два аспекта», – заключил собеседник.
Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, констатировал президент России Владимир Путин. Об этом он сказал, выступая во вторник на совместной пресс-конференции с прибывшим в Москву премьером Венгрии Виктором Орбаном.
«Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности», – подчеркнул российский лидер. Путин вновь напомнил о том, что руководители Запада «кинули», пообещав по завершении холодной войны не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм. «Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое», – указалглава государства.
Он также обратил внимание на опасность, которую может повлечь за собой вступление Украины в НАТО – с учетом того, что в украинских доктринальных документах упомянуто «возвращение» Крыма военным путем. «Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – отметил президент.
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Вместе с тем, Путин отметил что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто. Российский лидер выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. «Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», – добавил президент России.
Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он.
Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится сегодня вечером, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
«Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня. Это внутриукраинское урегулирование, с учетом вчерашнего визита Джонсона в Киев. И также, конечно, будет обсуждение наших комплексных предложений по предоставлению долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России».
Ушаков уточнил, что эти две темы будут ключевыми. Кроме того, лидеры «затронут некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на очень-очень низком уровне».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Американский политолог назвал НАТО «хором воинов-комиков»
СМИ на Западе выстраивают нелицеприятный образ российского президента Владимира Путина, чтобы прикрыть ошибки собственных политиков, такое мнение высказал в статье в журнале The Nation политолог Анатоль Ливен.
В своей статье Ливен сравнил политику Путина с приписываемыми ему в американских и европейских СМИ качествами, в результате он сделал вывод, что образ состоит из взаимоисключающих черт, сообщает РИА «Новости».
«Чудовище «Путин» в западном воображении крайне цинично и заинтересовано только в собственной власти и прибыли, но в то же время готово пойти на колоссальный личный риск, чтобы расширить мощь своей державы. Оно правит страной, которая якобы представляет жалкие обнищавшие развалины, и в то же время являет собой смертельную угрозу для некоторых из самых богатых и могущественных стран на земле», – пишет Ливен.
Автор подчеркнул, что настоящий Владимир Путин на деле доказал свою осторожность и уравновешенность на мировой арене.
«Он ни разу не предпринял международной акции, которая фактически грозила бы войной с Западом или поражением России на региональном уровне. И это должно дать нам уверенность в том, что мы сможем выйти из нынешнего кризиса без катастрофы», – заявил Ливен.
Политолог назвал стремление Путина оградить границы своей страны от НАТО жизненно важным интересом, который разделяет и истеблишмент, и значительная часть населения.
Кроме того, эксперт указал в своей статье, что именно украинская сторона не соблюдает Минские соглашения, а Запад не спешит оказывать воздействие на украинских партнеров.
«Сейчас только мифологический «Путин» пошел бы на Киев и в Центральную Украину, не говоря уже о нападении на Польшу или Прибалтику. Эти нелепые западные фантазии порождены отчасти настоящей паранойей, отчасти представителями американских и европейских политиков, которым необходимо демонизировать Россию, чтобы прикрыть собственные ужасающие ошибки и ложь последних 30 лет, а отчасти расчетами на то, чтобы позволить НАТО, этому хору воинов-комиков, демонстрировать свое героическое сопротивление угрозе, которой на самом деле не существует», – заключил эксперт.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования ее как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Путин обсудил с Макроном возможность личной встречи
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французском коллегой Эммануэлем Макроном, главы государств обсудили ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин и Макрон обсудили возможность оперативной проработки проведения личной встречи.
Ранее в разговоре с Макроном Путин заявил, что в ответах США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности не учтены некоторые принципиальные озабоченности России.
В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. Вместо этого Соединенные Штаты в ответе Москве обвинили Россию в нарушении суверенитета соседей.