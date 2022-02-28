Российские НКО высказались в поддержку Путина

Лидеры и активисты некоммерческих организаций написали открытое письмо, в котором раскрыли свою позицию в отношении событий в Донбассе и на Украине.

«В сердце каждого из нас с детства есть различение того, что такое добро и зло, что такое Родина, что такое справедливость. Справедливость – это когда те, кто виновны в восьмилетних обстрелах мирных жителей Донбасса, наказаны. Справедливость – это когда те, кто унижал, пытал и убивал простых людей лишь за то, что они хотели свободно говорить на родном языке, получают возмездие», – говорится в обращении, опубликованном на Yandex Forums.

Там подчеркнули, что к справедливости также относится защита памяти о подвиге предков в Великой Отечественной войне.

Авторы отметили, что они поддерживают курс президента России Владимира Путина и призывают к объединению всех общественных сил.

«Мы выражаем безусловную поддержку нашим мужественным защитникам – солдатам и офицерам Вооруженных Сил России, ополченцам и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик», – указывается в тексте.

Также активисты НКО призвали «все здоровые силы» на Украине выступить против «незаконного националистического режима», который годами «стравливал наши братские народы», реабилитировал фашизм и «осквернял память наших дедов, проливавших кровь за общую Победу».

«Вынужденное и мужественное решение Верховного главнокомандующего России и действия Вооруженных Сил Российской Федерации несут конец восьмилетней войне на Донбассе и одновременно предотвращают третью мировую, ядерную, войну, показавшую свои очертания после объявления режимом Владимира Зеленского о планах по выходу Украины из Будапештского меморандума об отказе от ядерного оружия», – заключили авторы.

Ранее Ассоциация вузов искусства и культуры заявила, что с пониманием восприняла решение о признании ДНР и ЛНР, указав, что нет сомнения в том, что трагедии и неопределенности в жизни людей этих республик надо было положить конец.