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Подсчитано число эвакуированных из Донбасса в Россию людей
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Количество эвакуированных в Россию жителей республик Донбасса превысило 127 человек, сообщил источник в силовых структурах.
«По данным на утро 28 февраля, российскую границу пересекли более 127 тыс. человек, почти 80 тыс. из них имеют гражданство Украины, свыше 47 тыс. – России», – сказал собеседник ТАСС.
Он добавил, что на территории 21 региона России в 252 пунктах временного размещения находятся почти 18,5 тыс. человек.
Для доставки жителей ДНР и ЛНР из Ростовской области сформированы 38 поездов общей вместимостью более 16 тыс. мест.
Ранее сообщалось, что в Воронеже и Ростове школьники из ДНР и ЛНР возобновили учебу с 24-го февраля, а с 28-го начнут обучение и в других регионах.
Ан-225 «Мрия» уничтожен в Гостомеле
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Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» уничтожен в аэропорту Гостомеля неподалеку от Киева.
«Уничтожен флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 «Мрия». Это произошло в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом, где находился самолет», – сообщили в «Укроборонпром».
Аэродром Гостомель входит в состав авиакомплекса «Антонов». Аэродром используется как гражданской, так и экспериментальной авиацией. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала об этом объекте.
Здесь были построены и совершили первые полеты ранние «антоновские» машины, использующиеся и поныне во всем мире, в том числе Ан-124. Это аэродром с огромной ВПП (три с половиной тысячи метров), занимающий сотни гектаров. Он действует и оборудован всем необходимым для взлета и посадки тяжелых военно-транспортных самолетов.
С военной точки зрения у Гостомеля есть целый ряд преимуществ перед другими киевскими аэродромами (Жуляны и Борисполь). Прежде всего – он используется не так часто, в нем гораздо меньше обслуживающего персонала и людей в целом. Он находится на правом берегу Днепра, где расположены основные административные здания Киева.
Что касается легендарного Ан-225 «Мрия» – это советский транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Он являлся одним из самых больших самолетов в мире. Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран».
Напомним, утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
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В Германии объяснили решение поставить оружие Киеву
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине.
«Несколько недель я говорила в этом зале по теме поставок вооружений, что менять свою внешнюю политику на 180 градусов нужно в подходящий момент и при полной осознанности. Как бы трагично это ни было, этот момент настал», – заявила она, выступая на экстренном заседании Бундестага, сообщает РИА «Новости».
Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Ресторан в Германии поплатился за отказ обслуживать россиян
Администрация одного из ресторанов в земле Баден-Вюртемберг в ФРГ объявила посетителям о нежелании обслуживать граждан России, объяснив такое решение событиями на Украине; читатели подвергли резкой критике такую «политику», после чего у ресторана упал рейтинг в рекомендательном сервисе.
По имеющимся у портала сведениям, на сайте ресторана было написано, что посетители с российским паспортом «не приветствуются». При этом якобы администратору понятно, что так называемые «нормальные» российские граждане не несут ответственности за действия властей РФ, но «настало время подать сигнал» касательно событий на Украине. Как сообщил портал, ограничение входа для россиян администрация объяснила вкладом в то, чтобы «дети смогли расти в свободной Европе», передает ТАСС.
Как отмечается в сообщении, многие пользователи подвергли резкой критике такую «политику» ресторана, после чего еще в ночь на воскресенье ресторан удалил запись с сайта и заменил на другую. Якобы не приветствуются те посетители, которые «поддерживают агрессивную войну» на Украине.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Позже главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Стала известна причина задержки украинских переговорщиков по дороге в Белоруссию
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Представители Киева испугались ехать на переговоры с делегацией России по прямой дороге через Гомель из-за опасений за свою жизнь и решили попасть в Белоруссию через Польшу, сообщил белорусский политолог Юрий Воскресенский.
«Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать (в Белоруссию) через Польшу, через пункт пропуска «Варшавский мост» (Брест). Они едут огромным кругом», – сказал Воскресенский РИА «Новости».
«По моим данным, украинская делегация еще не доехала (до места переговоров)», – сказал Воскресенский. Он выразил опасение, что представителя Украины тянут время. По словам политолога, украинская делегация состоит из четырех-пяти человек.
В свою очередь осведомленный источник сообщил ТАСС, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся в понедельник в утренние часы. «Это не перенос, встреча будет утром, причина – логистика украинской делегации», – сказал источник.
Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи. Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник.
Ранее в Минске объявили, что переговоры между делегациями России и Украины состоятся в Гомельской области Белоруссии. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.
В воскресенье утром делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. После этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что представители Киева не приедут в Гомель на переговоры с Россией. Днем ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия.
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Лукашенко рассказал о просьбе украинской элиты остановить Зеленского
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители украинской элиты просили его, чтобы он позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому и попросил его остановиться.
По словам белорусского лидера, в разговоре с украинской стороной он перечислил им все условия Москвы, сначала Киев согласился на все пункты, но потом отказался, передает РИА Новости.
Лукашенко добавил, что все в Гомеле ждут делегацию Украины, если она не приедет – это их выбор. Между тем он призывает Киев сесть за стол переговоров, если Украина не хочет потерять государственность.
Кроме того, Украине, по словам Лукашенко, необходимо стать таким же государством, как Белоруссия – нейтральным и без ядерного оружия.
Он также призвал Киев «не сваливать все на Минск». По его словам, роль Белоруссии в спецоперации России заключается в том, чтобы не дать ударить русским войскам в спину.
Лукашенко отметил, что в конфликт Украину втянули США, которые одновременно хотели решить и «белорусский вопрос». Он добавил, что конфликт на Украине – цветочки. Но если он будет развиваться, то будут ягодки.
Президент Белоруссии подчеркнул, что на Украине нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни боеприпасов, России и не нужна такая помощь.
Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне Владимир Путин дал распоряжение остановить спецоперацию по демилитаризации Украины на фоне ожидавшихся переговоров.
В пятницу, 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Киев предложил провести переговоры в Варшаве, а после перестал выходить на связь.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.
В Минобороны заявили о пытках пленных украинскими нацистами
Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на 4 километра. Подразделения Донецкой Народной Республики, преодолев сопротивление националистических подразделений продвинулась еще на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово», – цитирует его ТАСС.
По его словам, Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. «Среди них: 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 56 радиолокационных станций», – указал Конашенков.
Он уточнил, что «только сегодня уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбито 3 ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» в пригородах Чернигова».
Также, по словам представителя Минобороны, с начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники.
«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», – рассказал Конашенков.
По его словам, «что касается украинских военнопленных, – мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям. Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил
, что принял решение о специальной военной операции
по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Дудаевцы заявили о готовности воевать на стороне Украины
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Чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины до конца.
На это заявление отреагировали в российском сегменте соцсетей. «Если до этого боролись с терроризмом на дальних подступах и перемалывали бандподполье в Сирии, то теперь этим фронтом стала Украина», – отметил автор отраслевого Telegram-канала Рыбарь.
Между тем сирийско-украинский бизнесмен Тарик аль-Джасим объявил о создании собственного подразделения в Одессе для ведения боевых действий на стороне Украины.
Уроженец Алеппо собирается командовать «мобилизованными сирийцами, находящимися в Сирии, и поставленными по линии турецких спецслужб боевиками из «Сирийской национальной армии».
Так называемый международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева, воевавший в Донбассе на стороне украинских силовиков, был основан в марте 2014 года уроженцем Ачхой-Мартановского района Чечни Исой Мунаевым. Во время первой чеченской кампании 1994–1996 годов он командовал одним из незаконных вооруженных формирований, а после прихода к власти в Чечне Аслана Масхадова был комендантом Грозного.
Назван в честь первого президента Чеченской республики Ичкерия (запрещена в России) Джохара Дудаева, ликвидированного авиаударом российских сил.
Также к батальону примкнули Адам Осмаев, обвинявшийся в покушении на президента России Владимира Путина, и его жена Амина Окуева, которая во времена евромайдана была медсестрой «афганской сотни», а затем бойцом и пресс-секретарем террористического формирования. Окуева была убита в 2017 году.
1 февраля 2015 года в ходе боев за Дебальцево был убит и командир отряда Иса Мунаев. Новым командиром батальона стал Адам Осмаев.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Мародерства украинских банд в городах выдают за действия российских военных
В украинских городах, рядом с которыми проводится спецоперация российских войск, но куда еще не успели зайти российские войска, началось мародерство. Случаи зафиксированы на севере и на юге Украины.
Местные жители сообщают, что люди в военной форме без заметных знаков отличия грабят магазины. А украинские медиа приписывают мародерства российским солдатам.
На видео люди в амуниции, которой нет в российской армии, обносят продуктовый магазин.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что «раздача оружия без каких-либо проверок», которую устроили на Украине, «говорит о том, что государство практически утратило собственный суверенитет». Уже появились сообщения о том, что оружие, которое раздали власти Украины, начали использовать для грабежа и мародерства.
Кроме того, в видеообращении мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал украинцев запасаться «коктейлями Молотова».
Украинские силовики превращают женщин с детьми в мишени для российских военных
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Украинским женщинам и детям рассказывают, как применять оружие из-за угла по наступающим войскам, не предупреждая, что военные могут нанести удар по огневой точке.
«Не надо это делать. Мирные граждане Украины, вы не являетесь участниками боевых действий. Никто вас трогать не будет. Но стоит вам взять в руки оружие, вы становитесь комбатантами. С расстояния в 300-400 метров никто не разглядит, подросток это, женщина или ребенок. Увидят огневую точку – нанесут удар», – отметил автор Telegram-канала «Рыбарь».
В пятницу стало известно, что мирное население Киева власти Украины берут в заложники – среди жилых домов стоят установки залпового огня, а автоматы начали выдавать всем желающим. А безоружных украинцев власти просто призывают кидаться под военную технику.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что силам территориальной обороны в столице уже раздали 18 тыс. автоматов для защиты города. Но уже появились сообщения о том, что «стволы» начали использовать совсем для других целей – для грабежа и мародерства. Медиаэксперт и политик Анатолий Шарий разместил видео, на котором видны несколько трупов у раскрытого внедорожника. «Киев. Спасибо, Зеленский, за раздачу оружия населению», – гласит подпись.
Кроме того, украинские власти приняли решение освободить заключенных, которые ранее были военными, для участия в боевых действиях.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.
Стала известна дата переговоров Москвы и Киева
Переговоры российской и украинской стороны по поводу ситуации на Украине состоятся уже сегодня, отказаться от переговоров для Украины будет вредно для нее самой, заявил член делегации переговорщиков, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
«Не надо сейчас говорить о каких-то гарантиях. Через несколько часов мы встретимся с украинской делегацией, я совершенно в этом не сомневаюсь. Сейчас обещать приехать и не приехать – это вред для них самих совершенно очевидный. А польза – быстрее сесть за стол переговоров», – ответил Слуцкий на вопрос о том, точно ли сегодня состоятся переговоры России и Украины, передает РИА «Новости».
Он повторно выразил готовность, если необходимо, продолжить переговоры, такая вероятность также есть.
Ранее сообщалось, что переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе.
Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе.
Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.
Михалков задал вопрос «плакальщикам» из богемы
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Режиссер Никита Михалков показал «элиту», за которую ему стыдно. В список вошли те, к кому обратился известный защитник киевского режима Дмитрий Гордон. Среди них Юрий Дудь и Ксения Собчак.
Тему реакции элиты России на события на Украине Михалков поднял в новом выпуске своей программы «Бесогон». «У меня вопрос к этим плакальщикам, пацифистам, борцам за мир: а что же вы молчали восемь лет? Что вы молчали, когда на наших глазах предали, причем предали не просто кого-то конкретного, а договоренности, государственные, европейские договоренности относительно того, что будет мирная передача власти», – заявил Михалков.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что «появились те, кто начинает рассуждать на тему мира». «Возникает вопрос: где вы были предыдущие восемь лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей, обстреливали их из орудий, когда попирались права и свободы наших граждан и соотечественников?» – написал Володин в своем Telegram-канале.
«Подобные разговоры слышим от родившихся «с золотой ложкой во рту» и уехавших за границу. Вы для начала вернитесь на Родину, поработайте на ее благо, а не транжирьте в ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей. Не забывайте, что их состояние заработано в России благодаря труду граждан, которые не собираются никуда уезжать», – подчеркнул спикер Госдумы.
«Сейчас сложный период в истории нашего государства, но сплотившись, мы все преодолеем. В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов», – подчеркнул Володин.
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции для демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Эксперт: Принуждение Украины к миру раздражает пораженцев в России
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«Запад использует и лучшие чувства россиян, и их страхи для того, чтобы раскачать ситуацию в нашей стране», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Кирилл Кабанов, комментируя пропагандистскую кампанию, которая развернута против российской «Операции Z» на Украине.
«Можно отметить, что в «Операции Z» на Украине Россия стремится в первую очередь к нейтрализации стратегической инфраструктуры Вооруженных сил Украины: аэродромов, систем ПВО, больших скоплений техники. Это стандартная схема, которая сейчас применяется во всем мире», – отметил член Общественной палаты, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
«Но есть отличие от той тактики, которой придерживались, например, США во время операции в Ираке. Американцы также уничтожили военную инфраструктуру, но далее вводили тяжелую технику, минимизируя потери своих военнослужащих, но не считаясь с потерями среди мирного населения. Российская же армия задействовала силы специальных операций», – отметил Кабанов. Собеседник напомнил, что использование сил спецопераций позволит «точечно» нейтрализовать силы ВСУ, не затрагивая при этом интересов гражданского населения.
«В целом можно сказать, что сейчас идет операция по принуждению к миру. К слову, этот термин также был придуман не в России», – отметил Кабанов, напомнив, что выражение «принуждение к миру» использовалось еще в 1995 году, в документах Объединенного комитета начальников штабов США.
Если Россия ответила на просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи, то Соединенные Штаты провели огромное количество военных операций без всякой санкции, отметил Кабанов. «МИД Китая уже напомнил, сколько стран после Второй мировой подверглось американским бомбардировкам – что и было настоящей угрозой миру», – подчеркнул собеседник.
«При этом США не позволяли, чтобы их действия по всему миру подвергались какой-либо критике – в Сети или офлайн. Но в случае с операцией России по денацификации Украины мы видим обратную картину – США поддерживают «пацифистские» настроения в обществах, в том числе в российском обществе. Сейчас информационная кампания поддерживается и разжигается, особенно это можно заметить по мессенджерам и цифровым ресурсам. И лучшие чувства, и страхи людей начинают использовать для того, чтобы раскачать ситуацию в стране», – заметил Кабанов. Нельзя сказать, что пропагандистская тактика Запада не ложится на благодатную почву, добавил собеседник.
«Такое можно было наблюдать и в прошлом. Если вспомнить, например, историю Первой мировой войны, даже то, что было отражено в учебниках – то и тогда были пораженцы, к которым относились и революционеры, – заметил Кабанов. – Есть определенная спайка людей, которые иногда называют себя интеллигенцией, среди которых хорошим тоном становится разговор: «Я был на митинге в Мюнхене, а я в Ницце – а вышел ли ты на площадь в Москве?».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
«Многие из таких людей в силу возраста не знают о том, что творилось в «свободные» 1990-е годы, когда тяжело приходилось всем, за исключением олигархата. Эти люди уверены, что своим нынешним благополучием они обязаны исключительно Западу. Вместо того, чтобы призвать Украину сесть за стол переговоров и тем самым приблизить мир, эти люди поддерживают украинскую сторону. Но миллионы россиян думают иначе».
В любом случае информационно-пропагандистское давление со стороны Запада будет нарастать, синхронно с принятием все новых и новых санкций, отметил Кабанов. «Соединенным Штатам выгодно продолжение этого конфликта. Они не просто хотят убрать действующую российскую власть за то, что она якобы «мешает продвижению демократии». Они не могут простить, что еще 20 лет назад Владимир Путин сделал ряд других шагов по укреплению нашего суверенитета, которые власть предпринимала все последние годы».
Напомним, в минувший четверг президент России заявил, что принял решение о проведении спецоперации с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины. С точки зрения США, озвученной президентом Джо Байденом, Россия начала военную операцию якобы «без повода, оправдания и необходимости». Украинская власть отказалась идти на предложенные Россией переговоры по мирному урегулированию конфликта.
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Боррель объявил о готовности ЕС поставить Украине боевые самолеты
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Евросоюз поставит Украине, в частности, боевые самолеты, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.
«Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», – приводит слова Борреля ТАСС.
«Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму 450 млн евро, а также [выделить] еще 50 млн евро на нелетальное оружие топливо и средства защиты», – добавил глава европейской дипломатии.
Ранее в воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике.
По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
«Именно поэтому сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой для встречи могут быть другие города», – сказал он.
Президент Украины предложил встречаться в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку. «Это все мы предложили российской стороне», – пояснил Зеленский.
Он добавил, что только так переговоры могут быть честными и результативными.
Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне Владимир Путин дал распоряжение остановить спецоперацию по демилитаризации Украины на фоне ожидавшихся переговоров.
В пятницу, 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Киев предложил провести переговоры в Варшаве, а после перестал выходить на связь.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.
Украина согласилась на переговоры в Гомеле
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Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию.
«Буквально около 15 часов к нам поступило подтверждение о проведении переговоров, переговоры пройдут в Гомельской области, как мы предлагали», – передает его слова РИА «Новости».
«Сейчас отрабатывается маршрут и выбирается наиболее оптимальная точка на территории Гомельской области, где будет обеспечена максимальная безопасность для украинской стороны. Мы со своей стороны гарантируем стопроцентную безопасность маршрута, проезда, и будем ждать на этом месте делегацию администрации Украины», – добавил Мединский.
Он подчеркнул, что Россия готова вести переговоры в любое время суток. «Для нас, повторюсь, каждый час – это спасенные жизни наших братьев – украинских граждан, мирных жителей – и спасенные жизни тех украинских солдат, которые пока еще находятся на линии противостояния. Поэтому мы готовы проводить переговоры, российская сторона и российская делегация готовы проводить переговоры в любое время суток с целью достижения мира», – сказал Мединский.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и российская делегация полностью готовы к переговорам и ожидают украинцев.
О готовности украинской стороны к переговорам президенту России Владимиру Путину сообщил его белорусский коллега Александр Лукашенко, который ранее созвонился с главой Украины Владимиром Зеленским.
«После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне – президенту Путину – с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область», – цитирует Пескова ТАСС.
В делегацию России входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны России, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков – Владимир Мединский.
Ранее сообщалось, что российская делегация ожидает ответа от Украины по поводу переговоров до 15.00 по белорусскому времени.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.