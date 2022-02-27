Пока Порошенко угрожал России, у украинского военного выпал магазин из автомата

Экс-премьер Италии: Украинский национализм ответственен за злоупотребления в отношении русских

Вопросы безопасности России никогда серьезно не рассматривались на Западе, выразил мнение бывший премьер-министр Италии Массимо Д’Алема в интервью газете «Стампа».

«Международное сообщество столкнулось с вызовом, на который мы должны быть способны ответить единством и, вместе с этим, суровостью. Но вопрос безопасности России никогда не рассматривался всерьез.

Было и есть две возможности. Русские никогда не исключали своего включения в НАТО <...> В противном случае необходимо создать общую европейскую структуру безопасности. Провести новую Хельсинкскую конференцию. [Создать] архитектуру, которая была бы способна поручиться за нас и поручиться за них», – передает ТАСС его слова.

Экс-премьер отметил, что на Западе должны были «сдерживать, а не поощрять украинский национализм, который несет ответственность за злоупотребления в отношении русского меньшинства».

«Украинский национализм отказался от Минских соглашений, которые предусматривали конституционную реформу Украины, которая могла бы дать автономию регионам», – сказал он.

При этом Д'Алема назвал действия Москвы на Украине «преступлением» и «ошибкой».

«И мы также должны осознавать: санкций недостаточно. Риск заключается в общем упадке Европы и России. Мы связаны географией и экономической взаимодополняемостью: им нужны наши технологии, а нам – их сырье. Давайте проясним: с геополитической точки зрения эта трещина в сердце Европы усиливает риск общего упадка континента», – заметил экс-премьер Италии.

По его словам, Соединенные Штаты и Китай могут смотреть на это с большей отстраненностью, в том числе потому, что они платят меньшую цену. «Это европейская трагедия, и именно европейцы должны найти выход», – заключил он.

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.