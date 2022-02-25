Порошенко появился в эфире CNN с Калашниковым

Экс-президент Украины Петр Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом Калашникова и рассказал про желающих записаться в его батальон, пожаловавшись на нехватку оружия.

«Просто моя помощь тут. Это Калашников... У нас нет артиллерии, у нас нет танков, у нас нет бронетранспортера, этот процесс мы запустили пару дней назад, но мы сделали это за два дня», – цитирует РИА «Новости» Порошенко.

Он также заявил, что его «батальон территориальной обороны» находится в Киеве в 2-3 километрах от места боевых действий. Желающих записаться в батальон много, «выстроилась очередь», заявил Порошенко и посетовал, что «оружия всем не хватит».

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Ранее в Сети разместили первые кадры якобы перемещений российской бронетехники по окружной дороге украинской столицы.

В Министерстве обороны России сообщали, что российские десантники высадились в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель. «При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет», – пояснял официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он отмечал, что российские военные блокировали Чернигов.

Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия Антонов, но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.

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