Абрамович передал управление «Челси»

Владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович передал управление попечителям одноименного благотворительного фонда, сообщает пресс-служба клуба.

Абрамович заявил, что всегда руководствовался интересами клуба и «по-прежнему привержен этим ценностям». В связи с этим «руководство и заботу о клубе» он решил передать «попечителям благотворительного фонда «Челси», поскольку сейчас они «находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», передает РИА «Новости».

Напомним, Абрамович купил «Челси» в 2003 году, заплатив около около 233 млн долларов (по курсу на тот момент). С тех пор клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз – обладателем Кубка Англии, трижды – обладателем Кубка английской лиги и суперкубка страны, дважды – победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2021 году клуб выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.