Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ отправились на помощь эвакуированным из ДНР и ЛНР

Более 5 тыс. волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ помогают людям, эвакуированным в Россию из Донецкой и Луганской народных республик: трудятся в пунктах временного размещения, организовывают мероприятия для детей, распределяют гуманитарную помощь.

Также волонтеры готовят методические пособия по работе волонтерских штабов и центров сбора гуманитарной помощи, сопровождают граждан на железнодорожных и автовокзалах, организовывают культурно-развлекательные мероприятия для детей и оказывают социальную поддержку людям, которые находятся в наиболее тяжелой ситуации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Студенты вузов и ссузов трудятся в пунктах временного размещения, помогая эвакуированным.

Так, Анастасия Караваева из Воронежской области как волонтер-аниматор проводит досуговые мероприятия для детей. Сюзанна Микаэлян из Липецкой области помогает распределять гуманитарную помощь, сопровождает людей на медосмотры и собирает информацию о необходимых вещах или услугах для эвакуированных людей. Виктор Колгатин из Пензенской области помогает встречать, размещать и регистрировать эвакуированных, а также доставлять гуманитарную помощь в пункты временного размещения.

Одни из волонтеров – Анастасия Афанасьева и Илья Примаков из Курской области – больше пяти лет являются добровольцами и работают кураторами волонтерского корпуса Курского государственного университета и Курской сельскохозяйственной академии. В пунктах временного размещения Анастасия и Илья помогают в координации эвакуированных и помощи нуждающимся.

Также волонтеры #МЫВМЕСТЕ оказывают гуманитарную и медицинскую помощь в аэропортах 11 регионов страны. Волонтерские корпуса из 30-50 добровольцев в каждом аэропорту предлагают нуждающимся питание и воду, помогают в организации детских развлекательных мероприятий, в вопросах навигации и решении актуальных задач.

Благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил специальный проект «Дарим #ВМЕСТЕ», в котором волонтеры поздравляют с днём рождения детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик и находящихся в пунктах временного размещения.

Российский Красный Крест (РКК) начал общенациональный сбор средств. Отчет о расходовании будет размещаться публично и ежемесячно на сайте РКК. Собранные средства будут направлены на помощь эвакуированным и дооборудование пунктов временного размещения.

В настоящее время в пунктах находятся 18 375 граждан из ДНР и ЛНР. В 53 регионах страны работает 85 центров сбора гуманитарной помощи, а также 66 региональных оперативных штабов #МЫВМЕСТЕ. По состоянию на 26 февраля на сайте мывместе.рф пользователи пожертвовали около 3,8 млн рублей.

На сайте мывместе.рф любой желающий может стать волонтером во Всероссийском проекте «Время помогать», а также передать необходимые товары, узнать контакты центров сбора гуманитарной помощи, пожертвовать денежные средства и стать партнером акции.