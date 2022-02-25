Депутат: Зеленский привел Украину к трагедии

Стоит вспомнить, что Зеленский победил на выборах под лозунгами гуманизма и мира, однако он быстро превратился из президента мира в президента войны. В итоге Зеленский сделал все, чтобы довести свою страну до краха. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Туров, комментируя события на Украине.

«Когда Владимир Зеленский баллотировался на должность президента Украины, едва ли не во всех своих выступлениях он называл себя президентом мира и гуманистом. После переворота 2014 года, который сопровождался разгулом карателей из «нацбатов», после практически повсеместного запрета русского языка, с Зеленским были связаны надежды на урегулирование конфликта в Донбассе и окончание кризиса. Но после избрания его риторика резко изменилась. Зеленский, обещавший «говорить с кем угодно», лишь бы сплотить общество, лишь бы привести Украину к миру, забыл эти обещания и продолжил курс своих предшественников, то есть принялся «выжигать» в стране все русское», – говорит зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

«Зеленский всячески затягивал реализацию Минских соглашений, полностью прекратил контакты Киева с Донецкой и Луганской народными республиками. Предложенная ранее для урегулирования «формула Штайнмайера» так и не была реализована, а переговоры в «нормандском формате» Зеленский использовал для решения своих сиюминутных вопросов, для выбивания дополнительных средств и поставок вооружений», – отметил Туров.

«При Зеленском на Украину прибыли сотни новых военных инструкторов из стран НАТО – для подготовки «нацбатов», которые открыто декларировали фашистские взгляды, украшали себя нацистской символикой», – убежден депутат. «Следующим шагом Зеленского стала ускоренная милитаризация страны и создание ударной группировки ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Вместо гуманиста избиратели получили «президента войны», который делал все возможное для обострения ситуации», – сказал Туров.

Произошедшие с Зеленским метаморфозы, видимо, можно объяснить только одним – оказавшись на посту президента, он подвергся мощному давлению со стороны националистов и Запада, уверен депутат. «Украина по факту оставалась под внешним управлением. Решения по внутренней и внешней политике принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе. Кто бы ни оказался в кресле президента, он по сути вынужден исполнять задачи, которые ему ставит Запад, в первую очередь англосаксы», – пояснил депутат.

Сказались и личные слабости Зеленского – поддавшись на лесть западных политиков и генералов, он, видимо, постепенно вообразил себя опытным военным стратегом, добавил Туров. «Кроме того, молодой президент поверил сказкам о том, что в опасной ситуации НАТО придет Украине на помощь. Это напоминает события 2008 года в Грузии. Там тоже Михаил Саакашвили возомнил, что американцы придут ему на помощь и прямо вмешаются в войну, если Грузия нападет на российских миротворцев. Но, как мы видим теперь, страны НАТО не оказали Киеву никакой реальной помощи, они кинули Зеленского, поскольку до сих пор использовали его «втемную» с одной целью – сдерживать Россию, создавать постоянное напряжение у российских границ. Но на Западе никто не думает об интересах украинского народа. На самом деле, идет большая геополитическая игра, в которой Украина, к сожалению, оказалась простым инструментом», – подчеркнул собеседник.

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К моменту начала российской спецоперации, Зеленский и правящие круги оказались в параллельной реальности, добавил Туров. «В киевских коридорах власти возник миф о том, что украинская армия после 2014 года превратилась в настоящий щит Европы. Апофеозом этого сюрреализма стала угроза президента Украины обзавестись ядерным оружием. Возможно, Зеленский считал, что сможет таким образом как-то надавить на Россию или доказать ей состоятельность своего государства», – предположил собеседник.

«В реальности же Зеленский был чисто номинальным президентом. Ввиду отсутствия управленческого опыта ему так и не удалось сформировать свою команду, собрать команду единомышленников и профессионалов. В итоге это и привело к той трагедии, которая происходит сейчас на Украине. Скажем, из заявлений украинского командования не прослеживается никакого выхода из ситуации. Зеленский даже анонсировал создание Ставки верховного главнокомандующего, но это вряд ли что-то изменит. Во всем его поведении нет сути, одна только оболочка. Зеленскому нечего предложить своим гражданам», – подытожил Туров.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты жителей Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и против граждан России. Глава государства также подчеркнул, что Москва не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу предложил руководству России сесть за стол переговоров. «Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», – передает его слова ТАСС.

Он также выступил с обращением, в котором также раскритиковал Запад за медлительность при оказании помощи Украине. По его словам, Киев не видит, чтобы Европа собиралась что-то делать для поддержки Украины. До этого Зеленский допустил обсуждение нейтрального статуса Украины с Россией. До этого на Украине заявили, что Киев осознал провал идеи вступления в НАТО.

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