Общественники и активисты высказали о ситуации вокруг операции России на Украине

Российские общественники и активисты выразили мнение о военной операции России на Украине, а также рассказали о помощи беженцам из Донбасса.

Зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова написала в Instagram, что «Россия войны не начинает, она их заканчивает».

«Войны не хочет никто. Но почему никто ничего не писал так активно, когда на протяжении восьми лет стреляют и убивают на Донбассе? А там сотни тысяч наших сограждан, людей, говорящих на русском языке. А когда людей заживо сожгли в Одессе? Почему так активно никто не писал, когда НАТО продвигалось к нашим границам. Ради чего? Ради мира?», – задалась она вопросами.

Амельченкова указала, что Запад утверждает, будто хочет только мира.

«Назовите хотя бы одну страну, которая бы выиграла от вмешательства в ее внутренние дела США или их союзников? Эти вмешательства всегда сопровождались трагедиями и жертвами. Вспомним страшные кадры бомбардировок Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, тысячи беженцев, вынужденных бежать из родной страны», – подчеркнула она.

Амельченкова призвала «извлекать уроки истории»: «Военная операция России на Украине – это защита, защита жизней жителей ЛНР и ДНР, защита нашей безопасности. Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России».

Заместитель председателя комитета по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков заявил в Instagram, что «специальная операция России – это защита населения в ЛНР и ДНР и самозащита России».

«Объявленная операция имеет две цели: мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах. Это избавление России от военных угроз, которые НАТО последовательно создавала и наращивала у наших границ», – указал он.

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин написал в Telegram, что «цель России – поддержка Донецкой и Луганской народных республик в соответствии с договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, а также демилитаризация и денацификация Украины – это необходимо, чтобы обеспечить полную гарантию безопасности России, всех ее граждан».

«Военная операция, объявленная нашим главнокомандующим, без сомнения, тщательно продумана. Российская армия имеет в своем распоряжении современные высокотехнологичные виды вооружений, позволяющие наносить предельно точные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и таким образом минимизировать потери среди мирного населения», – подчеркну он.

Гарин также отметил, что «неоднократно подчеркивалось»: «украинские военнослужащие, сложившие оружие, могут чувствовать себя в безопасности».

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина сообщила в Instagram, что была передана гуманитарная помощь беженцам: «Сегодня в нашей стране около 100 тыс. людей, покинувших свои дома, бежавших от войны. Сама вчера убедилась, когда встречала жителей Донбасса, как они устали от бомбежек, обстрелов. Эту боль в глазах не передать словами. Люди оставили свою Родину, но сердца их все еще там, с их мужьями, отцами, братьями. Хочется, чтобы не было войны. Они верят, и мы верим, что скоро они вернутся домой».

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