В ДНР заявили об уничтожении большого числа беспилотников ВСУ

Силовики в Донецкой Народной Республике сбили немало украинских беспилотников, среди них много кустарных, рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В основном это небольшие квадрокоптеры, которые переделываются под ударные. Он и разведывательный, и ударный в том числе. Многое количество (было сбито), и фотографии (есть), и обожженные, и целые, разные есть. Вроде несколько дней назад было сообщение о том, что средствами ПВО был сбит один из беспилотников противников. Откуда запускают? Запускают со стороны Украины. Кто именно производитель? Мне трудно сказать. Может быть, это (сделано) кустарным способом, может быть, китайский, допустим», – передает РИА «Новости» слова Басурина.

В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

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