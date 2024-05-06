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    Арсен Аваков объявлен в розыск в России
    Боррель предложил производить оружие на Украине
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    При атаке дронов в Белгородской области погибли семь человек
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    Французский Иностранный легион понес первые потери на Украине
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    «Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

    Если в аэропортах счет непропущенных в РФ идет на десятки и сотни человек, то на сухопутных пунктах пропуска (на российско-казахстанской границе) – на тысячи. Пытающихся попасть в Россию гастарбайтеров – прежде всего таджиков – тщательно проверяют.

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    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    77 комментариев
    6 мая 2024, 12:28 • Новости дня

    В Кремле сочли преждевременными рассуждения о предпочтительном новом лидере Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Говорить о том, какой должен быть новый лидер Украины, с которым можно наладить контакт, пока рано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Преждевременно об этом говорить», – сказал он, отвечая на вопрос, с кем Россия могла бы вести диалог вместо президента Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    Ранее Служба внешней разведки сообщила, что США активизировали усилия по поиску замены Зеленскому, чьи президентские полномочия истекают 20 мая.

    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    5 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    @ Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.

    По словам Брайена, французские военные «были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ» в Донбассе. Он уточняет, что они «набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», передает Lenta.ru.

    Экс-помощник министра обороны США утверждает, что первая группа французских военных уже ведет активные боевые действия с армией России в районе Донбасса. Пока контингент состоит из около сотни человек, однако в будущем его намерены увеличить до 1,5 тыс. человек.

    Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск НАТО на Украину повлечет обострение ситуации, необходимости в этом шаге нет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналу The Economist, что не исключает отправку военнослужащих на Украину.

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    5 мая 2024, 19:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали российские позиции плюшевым зайцем с тротилом

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские атаковали позиции ВС России у Часова Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.

    Как сообщает Telegram-канал Mash, ВСУ атаковали российские позиции самодельным беспилотным аппаратом, замаскированным под игрушечного зайца.

    Внутри плюшевой игрушки находилось 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом.

    «По задумке украинских военных, тот, кто возьмет игрушку в руки, должен был остаться без кисти», – говорится в Telegram-канале.

    В апреле Украина ночью атаковала регионы России ракетами, БПЛА и воздушными шарами.

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    6 мая 2024, 02:20 • Новости дня
    Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова

    Российские правоохранители объявили в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова

    Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

    «Аваков Арсен Борисович. Разыскивается по статье УК», – сказано в базе ведомства, передает ТАСС.

    По какой именно статье Уголовоного кодекса России рведется розыск, не сообщается. 

    Арсен Аваков внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ.

    Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал Авакова в числе организаторов акции сожжение людей в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

    По его словам, акция была разработана группой украинских политиков во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

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    6 мая 2024, 12:32 • Новости дня
    Кремль объяснил необходимость ядерных учений

    Песков: Ядерные учения станут ответом на обострение Западом ситуации на Украине

    Кремль объяснил необходимость ядерных учений
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям.

    Действия со стороны Запада требуют от России особого внимания и особых мер, передает ТАСС слова представителя Кремля.

    В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что подготовка к учениям началась на фоне призывов «хора безответственных негодяев из числа западной политической элиты» к отправке на Украину своих войск.

    По словам Медведева, отправка западных сил на территорию «бывшей Украины» повлечет прямое вступление их стран в войну, на что России придется ответить, причем не на украинской территории.

    «В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10. Наступит мировая катастрофа», – предрек Медведев.

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

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    5 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Пекин и Париж намерены искать пути решения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Он подчеркнул, что «понимает потрясения, которые украинский кризис означает для европейцев», а также выразил надежду на то, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу, передает РИА «Новости».

    Си Цзиньпин напомнил, что «Китай не стоит у истоков этого кризиса и не является его стороной или участником».

    Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды.

    Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

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    5 мая 2024, 16:41 • Новости дня
    Президент Швейцарии объяснила отказ от поставок оружия Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие Украине, так как закон «О чрезвычайном положении» в данном случае не применяется.

    В интервью швейцарской газете Blick Амхерд пояснила, что закон о ЧП может быть применен только в случае крайней необходимости, например, во время кризиса, подобного пандемии COVID-19, передает РИА «Новости».

    Швейцарский президент также отметила, что страна продолжит закупать боеприпасы, несмотря на нехватку запасов в Европе и потребности Украины.

    Ранее МИД Швейцарии сообщил, что Россия не получила приглашения на конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

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    6 мая 2024, 11:07 • Новости дня
    Боррель предложил производить оружие на Украине

    Боррель: Оружие нужно производить на Украине, чтобы сократить транспортные расходы

    Боррель предложил производить оружие на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оружие для Киева желательно производить на территории Украины с финансированием ЕС и участием европейских фирм, чтобы сэкономить на транспортных расходах, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на форум оборонной промышленности ЕС и Украины.

    По его словам, по возможности оружие должно производиться на Украине при помощи фирм ЕС, что позволит сэкономить на логистике, передает ТАСС.

    Боррель добавил, что страны Евросоюза должны поставлять Киеву средства для защиты промышленности и средства для расширения производства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям ВПК, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

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    6 мая 2024, 12:17 • Новости дня
    В СВР заявили об активизации усилий США по поиску альтернативы Зеленскому
    В СВР заявили об активизации усилий США по поиску альтернативы Зеленскому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США активизировали усилия по поиску альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Там добавили, что Зеленский полностью утратит легитимность после истечения срока его президентских полномочий 20 мая.

    «Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины», – указали в СВР, передает ТАСС.

    При этом США все равно, кто именно будет главой Украины, главное, чтобы он мог продолжать конфликт с Россией «до последнего украинца».

    По вопросу смены Зеленского США поддерживают негласный контакт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участь Зеленского однозначно предрешена.

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    6 мая 2024, 09:15 • Новости дня
    «Укрэнерго» подтвердило повреждение высоковольтного объекта в Сумах

    На Украине заявили о повреждении высоковольтного объекта энергетики в Сумах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высоковольтный объект получил повреждения в городе Сумы на севере Украины, где ночью прогремели взрывы, заявила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

    По данным компании, среди объектов в Сумах был поврежден высоковольтный объект «Укрэнерго», сейчас идут работы над возобновлением энергоснабжения, передает ТАСС.

    В компании сообщили также, что в Харьковской области отключалось оборудование местного филиала «Укрэнерго».

    Ранее в понедельник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России ночью нанесли удары по энергосистеме украинского города Сумы.

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    6 мая 2024, 10:49 • Новости дня
    Взрыв произошел в здании банка в центре Чернигова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел рано утром в банке в центре Чернигова на севере Украины, здание сильно повреждено, сообщили в полиции Черниговской области.

    Как говорится в сообщении, ночью в полицию поступило сообщение о взрыве в банке в центре Чернигова, в результате которого произошел пожар, передает ТАСС.

    Там добавили, что пострадавших нет, но часть здания полностью разрушена. Там добавили, что на месте работают спасатели и следователи. Уголовное дело возбуждено по статье о преднамеренном уничтожении имущества путем взрыва.

    Ранее на Украине мужчина выстрелил из гранатомета в многоэтажный дом.

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    6 мая 2024, 09:59 • Новости дня
    Посол Германии анонсировал передачу Киеву дополнительных систем Patriot и IRIS-Е

    Посол Германии на Украине анонсировал передачу Киеву дополнительных систем Patriot и IRIS-Е

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол Германии на Украине Мартин Йегер во время поездки в Харьков анонсировал передачу Киеву дополнительных систем IRIS-Е и Patriot, а также новых систем ПВО малого радиуса действия Skynex, сообщает Харьковская областная военная администрация.

    Как говорится в сообщении, Йегер пообещал поставку дополнительных систем IRIS-Е, Patriot и Skynex, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной итогам двухдневного саммита ЕС, заявил, что страны НАТО могут поставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

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    6 мая 2024, 13:05 • Новости дня
    В Кремле объяснили объявление в розыск украинских политиков

    Песков: Украинских политиков объявили в розыск в рамках расследований преступлений Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    МВД объявило в розыск украинских политиков – нынешнего президента Владимира Зеленского и экс-президента Петра Порошенко – в рамках расследований преступлений киевского режима, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что есть большой массив информации о преступлениях Киева, которую собирают российские следователи, передает ТАСС.

    «В рамках этого ведется работа. Пока больше мне нечего сказать», –заключил Песков.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленского объявили в розыск по уголовной статье только сейчас.

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    6 мая 2024, 11:37 • Новости дня
    МВД объявило в розыск экс-главкома ВСУ Хомчака
    МВД объявило в розыск экс-главкома ВСУ Хомчака
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия объявила в розыск бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака и экс-руководителя антитеррористического центра СБУ Василия Крутова.

    В базе розыска МВД указано его имя, при этом не уточняется, по какой именно статье УК его разыскивают, передает ТАСС.

    Следственный комитет ранее предъявил ему обвинения в «преступных действиях, в результате которых погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети».

    Крутов также разыскивается по уголовной статье. СК РФ заочно обвинил его в руководстве так называемой антитеррористической операцией на юго-востоке Украины в 2014 году.

    Напомним, ранее МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. Газета ВЗГЛЯД писала, почему это произошло только сейчас.

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    6 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    Губернатор призвал усилить защиту промышленных объектов с помощью РЭБ

    Губернатор Гладков призвал усилить защиту промышленных объектов с помощью РЭБ

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть меры по усилению защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов с помощью радиоэлектронных средств (РЭБ).

    Гладков на совещании правительства отметил, что «враг изменил тактику и теперь массированно бьет по мирным жителям». Он подчеркнул, что в районе, куда ударили в понедельник ВСУ, нет никаких военных объектов, только гражданские, передает ТАСС.

    Нужно усилить меры защиты промышленных и агропромышленных комплексов, в том числе с помощью РЭБ, призвал губернатор.

    Напомним, шесть мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области. Пострадали 35 человек.

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