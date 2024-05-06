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Латвийская ж/д компания попросила снять запрет на покупку запчастей в России
Tvnet: Латвийской ж/д компании придется убрать часть вагонов без запчастей из РФ
Единственная латвийская компания, занимающаяся перевозками пассажиров по железной дороге, AS Pasazieru vilciens (PV), обратилась к Евросоюзу с просьбой не запрещать им закупку запчастей для поездов в России и Белоруссии.
В противном случае, как заявили в компании, «PV сможет эксплуатировать подвижные составы только до тех пор, пока в распоряжении компании существует запас запчастей, что в ряде случаев будет израсходовано уже весной этого года», передает телеканал «360» со ссылкой на портал Tvnet.
Большинство вагонов PV были произведены во времена СССР, и, как отметили в компании, «многие запчасти все же не смогут заменить на произведенные в ЕС аналоги».
PV подчеркнула, что отсутствие запчастей «отразится на непрерывности предоставления услуг на железнодорожных маршрутах в регионе».
Компания также добавила, что «пытается найти альтернативные решения», но без успеха.
В начале года в Латвии разразился грандиозный скандал, связанный с поставками в республику, которая раньше пользовалась поездами советского производства, бракованных электричек из Чехии.