Латвийская ж/д компания попросила снять запрет на покупку запчастей в России

Tvnet: Латвийской ж/д компании придется убрать часть вагонов без запчастей из РФ

Tекст: Ольга Никитина

В противном случае, как заявили в компании, «PV сможет эксплуатировать подвижные составы только до тех пор, пока в распоряжении компании существует запас запчастей, что в ряде случаев будет израсходовано уже весной этого года», передает телеканал «360» со ссылкой на портал Tvnet.

Большинство вагонов PV были произведены во времена СССР, и, как отметили в компании, «многие запчасти все же не смогут заменить на произведенные в ЕС аналоги».

PV подчеркнула, что отсутствие запчастей «отразится на непрерывности предоставления услуг на железнодорожных маршрутах в регионе».

Компания также добавила, что «пытается найти альтернативные решения», но без успеха.

В начале года в Латвии разразился грандиозный скандал, связанный с поставками в республику, которая раньше пользовалась поездами советского производства, бракованных электричек из Чехии.