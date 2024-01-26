Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР

Tекст: Станислав Лещенко

Еще в 2009 году в Латвии постановили осуществить электрификацию своих железных дорог, по которым бегали советские тепловозы. Более половины расходов на этот проект согласился оплатить Евросоюз из своих структурных фондов. Задумка была в том, чтобы модернизировать устаревшее советское железнодорожное сообщение на современное – европейское.

Однако сразу все пошло как-то не так. Казалось бы, чего проще: объявляй конкурс, выбирай наилучшее предложение и подписывай договор. Но прежде чем договор на поставку электричек был подписан, прошло целых десять лет. Конкурс пришлось объявлять трижды, и трижды его итоги аннулировались. Всякий раз происходил какой-то скандальный инцидент – проигравшие фирмы обращались в суд и приводили веские доводы в пользу того, что руководство ЛЖД выбирало победителя нечестно. В итоге были аннулированы победы в конкурсах, одержанные было испанским предприятием CAF, южнокорейской Hyundai Rotem, испанской Talgo S. L. Лишь в 2019 году Латвия подписала договор с чешской Skoda Vagonka.

Однако новые электрички прибыли в Латвию с большим опозданием – лишь в 2022 году. Затем команды специалистов в течение нескольких месяцев собирали поезда и проводили их испытания в железнодорожной инфраструктуре Латвии. Казалось бы, теперь должно быть все в порядке.

Но в декабре 2023-го у одного из трех чешских электропоездов, только выставленных на линию, обнаружили неполадки, его пришлось срочно снять с работы. После новогодних праздников выяснилось: на предприятии Pasazieru vilciens («Пассажирский состав» – структура «Латвийской железной дороги») сообщили, что у пяти из семнадцати полученных электричек выявлены неисправности.

Второго января новехонький чешский поезд, ранним утром следовавший в Ригу из курортного города Саулкрасты, остановился и отказался ехать дальше. Пассажирам пришлось дрожать в остывающих вагонах (тогда стоял сильный мороз), пока поезд не взяли на буксир, а часть отправилась в Ригу на присланных оттуда автобусах. 4 января у нового электропоезда, следовавшего по маршруту Слока – Рига, разрядился аккумулятор, и он встал на станции Дзинтари.

Власти Латвии потребовали от Skoda vagonka срочно что-нибудь сделать. Из-за проблем с новыми электричками Pasazieru vilciens вынуждена была сократить ежедневное число рейсов. 10 января на предприятии сообщили, что уже семь из семнадцати новых электропоездов Skoda, переданных компании Pasazieru vilciens, имеют технические неполадки, из-за которых они не курсируют.

За простой каждого из неисправных поездов производитель платит штраф – 1500 евро в день. «Даже Skoda таких дефектов не ожидала», – признает обескураженный министр сообщения Латвии Каспар Бришкенс.

Жители Латвии вовсю ругают власти, купившие неисправные поезда. Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор вывесил в своем Telegram-канале видеоролик: старый советский локомотив «эвакуирует» с места аварии новую неисправную электричку.

«Как выглядит порнография? Локомотив, который построен на советском предприятии, в советское время, по советским технологиям и людьми с советским образованием, тащит современную электричку за 255 млн евро. Спасибо рижскому вагоностроительному заводу за выносливость и советским людям – за честную работу и труд. Пока политики рассказывают, что все в порядке, ты стоишь на перроне и мерзнешь, потому что снова решили сэкономить... на людях», – негодует Пагор.





Проблемы с новыми поездами не ограничились неисправностями аккумуляторов. Поступают жалобы на то, что в электричках на морозе не работают туалеты. Выяснилось, что и двери вагонов открываются далеко не всегда. Широкую известность получил случай с 16-летней девочкой, которая холодным январским воскресеньем поехала на чешском поезде из своего дома в Скрунде в общежитие школы в Добеле. В Добеле двери вагона не открылись – они просто замерзли. До следующего вагона девушка добежать не успела – поезд тронулся в путь. Кондуктор помочь отказалась, и девушка-подросток в десять часов вечера оказалась на перроне в Елгаве – в 30 км от своей остановки.

Председатель правления Pasazieru vilciens Роджерс Янис Григулис признал, что хотя их старые поезда пребывали, мол, не в идеальном состоянии, но столь массовых транспортных проблем раньше не возникало. А все потому, что, по словам Григулиса, в последние годы машинисты фактически стали инженерами – они научились «оживлять поезда посреди леса», потому что на самом деле «там были только железки». А новые поезда Skoda, дескать, намного технологичнее и требуют новых специфических знаний.

Люди начали задавать вопрос: почему бы не вернуть в эксплуатацию старые советские поезда? Нельзя, ответила сотрудница Pasazieru Vilciens Сигита Звиедре – это, мол, «неэффективно и экономически необоснованно».

А тем временем шоу продолжалось. Вечером в понедельник, 22 января, электропоезда в Латвии задерживались почти по всем направлениям: из-за ледяного дождя у новых электропоездов возникли сложности с подключением токоприемников к сети. 23 января случилось очередное ЧП: произошла поломка поезда Skoda Vagonka, находившегося перед станцией Огре. В тот же день были отменены несколько утренних поездов на маршруте Рига – Тукумс и Рига – Скулте, а также дневные рейсы на маршруте Рига – Огре. Ситуация повторилась и 24-го. Иногда одновременно опаздывали или были отменены пятнадцать поездов.

Министр Бришкенс рвал и метал: «Мое терпение иссякло! Мы видели, какой вчера был хаос в транспортной системе, что мешало людям попасть домой после работы. Сегодня мы собрали совещание с правлением и советом «Латвийской железной дороги», и я жду от них ясных решений, чтобы последовали серьезные действия. Также я жду максимально возможных штрафов для Skoda. То, что произошло вчера, недопустимо!»



Премьер-министр Латвии Эвика Силиня потребовала от Минсообщения и его главы срочно решить проблему. «Совершенно неприемлемо, чтобы жители Латвии стояли как подопытные кролики в темноте и думали: будет поезд или его не будет!» – подчеркнула Силиня. Она приказала, чтобы министерство заново проверило то, как закупались и испытывались поезда, а главное – нашло виновного. Также премьер распорядилась, чтобы железнодорожники разработали для пассажиров «альтернативные способы проезда».

Наконец, 24 января управляющий совет Pasazieru vilciens в полном составе подал в отставку. Правда, глава совета Сандис Штейнс попытался снять с себя ответственность. Штейнс указывает, что «на протяжении длительного времени без внимания оставалась железнодорожная инфраструктура – электросети, рельсовые пути и перроны, не приспособленные для использования новых электропоездов». Штейнс негодует: «Только за первые три недели января у новых электропоездов выявлены двадцать шесть дефектов уровня «А», из-за которых их дальнейшая эксплуатация недопустима. Однако перед выпуском электропоездов на рынок их соответствие требованиям подтвердил сертифицирующий орган».

25 января отмены рейсов поездов «по техническим причинам» продолжились. Штраф, начисленный Skoda Vagonka, в настоящее время составляет 267 770 евро и растет с каждым днем – так как чехи никак не могут устранить дефекты.

Но почему латыши согласились выпустить на трассу заведомо дефектные электрички? Ответ, как ни странно, тоже напоминает о советских традициях сдачи каких-либо объектов или техники к определенным датам и праздникам. В современном Евросоюзе происходит нечто подобное, хотя и со своими особенностями.

Еще во второй половине прошлого года местные эксперты били тревогу – они предупреждали, что из-за задержки с вводом новых поездов в эксплуатацию Латвия может крупно попасть на деньги. Ведь средства на поезда Латвии были выделены из еврофондов в предыдущем планировочном периоде, и одобренные тогда проекты должны были быть закончены до 31 декабря 2023 года. Иначе эти 114 млн евро считались бы неосвоенными, и заказчику поездов пришлось бы либо искать средства в собственном кармане, либо надеяться на то, что их перераспределят из программ ЕС в будущем периоде.

Вот тогда-то на исходе 2023-го железнодорожники, уступая требованиям политиков и финансистов, и начали выводить на линию не доведенные до ума электрички. В итоге вся Латвия сегодня получила урок: новая европейская техника оказалась хуже старой советской.