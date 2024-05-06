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ФСБ задержала жителя Херсонской области по делу о шпионаже
Жителя Херсонской области задержали по делу о шпионаже в интересах СБУ
Жителя села Николаевка Херсонской области задержали по делу о шпионаже, его обвиняют в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) информации о расположении подразделений ВС России, сообщили в пресс-службе УФСБ по Херсонской области.
Согласно сообщению пресс-службы, задержанный с марта 2022 года по январь 2023-го собирал и передавал СБУ о местах сосредоточения военнослужащих и техники ВС России с целью сорвать выполнение задач российских военных в СВО, передает ТАСС.
Там уточнили, что подозреваемый является гражданином Украины, дело возбуждено по статье «Шпионаж». Как заявил сам обвиняемый, он раскаивается и готов понести наказание.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Херсонской области по подозрению в передаче украинской стороне данных о российских военных в зоне СВО.