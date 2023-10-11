ФСБ задержала в Херсонской области пособника ВСУ

Названа возможная причина повреждения еще одного газопровода в Балтике

Названа возможная причина утечки газа на газопроводе между Финляндией и Эстонией

Tекст: Валерия Городецкая

Ниинисте считает, что повреждение газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией могло стать результатом внешнего воздействия, передает РИА «Новости».

«Ущерб подводной инфраструктуре считается серьезным, и его причины расследуются с воскресенья. Вполне вероятно, что как газопровод, так и кабель повреждены в результате внешнего воздействия. Эти события никак не повлияют на безопасность поставок», – заявил президент Финляндии.

«Точная причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией», – сказал финский лидер.

Он подчеркнул, что НАТО выразило готовность помочь расследованию аварии. «Сегодня я провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готово оказать помощь в расследовании», – сказал Ниинисте.

В воскресенье оператор Gasgrid Finland сообщил, что в ночь на воскресенье подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт в связи с необычным падением давления в трубе. В понедельник Gasrid заявил, что «есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах Украины повредить газопровод «Турецкий поток».