Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.0 комментариев
ФСБ задержала в Херсонской области пособника ВСУ
Жителя Херсонской области задержали по подозрению в передаче ВСУ сведений о ВС России
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Херсонской области по подозрению в передаче украинской стороне данных о российских военных в зоне СВО, сообщили в пресс-службе УФСБ по Херсонской области.
Согласно сообщению пресс-службы, УФСБ по Херсонской области была пресечена преступная деятельность пособника вооруженных формирований Украины (ВФУ), передававшего сведения о военной инфраструктуре ВС России в зоне спецоперации. Задержан житель Херсонской области, добровольно осуществлявший сбор и передачу ВФУ сведений о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области, передает ТАСС.
Подозреваемый находится под стражей.
Следственный отдел УФСБ России по Херсонской области возбудил уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.
Ранее ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона в Херсонской области.