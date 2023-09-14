В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.12 комментариев
ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона в Херсонской области
ФСБ: Боевик украинского нацбатальона задержан в Херсонской области
Член украинского нацбатальона «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» (признан террористической организацией и запрещен в России), участвовавший в блокаде Крыма, задержан в Херсонской области, сообщили в региональном УФСБ.
Сообщается, что задержанный добровольно вступил в нацбатальон, «целью которого, помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, является нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины», передает ТАСС.
Против мужчины возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В августе в Калужской области задержали сторонника нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), планировавшего теракт.