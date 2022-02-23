Штабы #МЫВМЕСТЕ развернули в 66 регионах для помощи эвакуированным

В работу оперативного волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи вынужденным переселенцам из республик Донбасса включается вся страна.

Штаб сформирован Ассоциацией волонтерских центров, платфорой ДОБРО.РФ, Всероссийским студенческим корпусом спасателей, Российским красным крестом, Народным фронтом, «Молодежкой ОНФ», «Волонтерами – медиками», «Волонтерами победы», «Молодой гвардией» Единой России, Волонтерской ротой, фондом «Русь» и другими организациями, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

К волонтерам обратился сопредседатель центрального штаба «Народного фронта», Герой Труда Федерации Леонид Рошаль: «Ситуация, которая сейчас происходит с беженцами, для меня очень знакомая. Я сам во время Великой Отечественной войны был в эвакуации. Нас направили в город Чистополь в Татарстане, там я пошел в школу. Народ встречал нас замечательно совершенно и условия нормальные были для жизни. Потом я переехал в Чердаклы на Волге, только потом вернулся домой. Вспоминаю это время с благодарностью. В Чердаклы была изба небольшая, где хозяева перегородили первый этаж веревкой, повесили простынь – половина комнаты была их, половина наша. Это великое дело, когда в беде люди помогают друг другу. И сегодня я хорошо представляю состояние и самочувствие беженцев из Донецка и Луганска, которых жизнь вынудила собрать вещи и уехать к нам в Россию. И мы должны встречать этих людей с теплотой, помочь им, обустроить».

Центр, координирующий волонтеров, находится в Ростовской области, где размещенных в пунктах временного размещения переселенцев больше всего: 6808 из 17339. 22 и 23 февраля руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов работает в регионе. Он принял участие в работе штаба, развернутого на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ) в Ростове-на-Дону, поговорил с волонтерами и переселенцами, посетил пункт временного размещения в Зернограде.

«Два года назад штабы #МыВместе формировались во время борьбы с пандемией. И если тогда это было «Мы вместе против коронавируса», то сейчас – «Мы вместе с Донбассом». Оказалось, что это такая универсальная формула русского характера: мы вместе, когда трудно, и в беде никого не бросаем», – отметил он.

В целом по стране к работе штабов подключились уже более 4 тыс. волонтеров: это психологи, медики, аниматоры, логисты и автоволонтеры.

В Московской, Рязанской, Саратовской, Ленинградской, Пензенской областях и Республике Татарстан «Народный фронт» в рамках акции #МыВместе встречает прибывших жителей ДНР и ЛНР и помогает им с размещением. В Астраханской, Владимирской и Орловской областях представители движения готовят пункты временного размещения. На склад единого центра гуманитарной помощи поступают и распределяются десятки тонн гуманитарной помощи.

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в круглосуточном режиме разгружают, формируют и распределяют гуманитарную помощь, а также проводят занятия для детей по оказанию первой помощи.

Накануне РКК доставил в Ростов первые 5 тонн гумпомощи для беженцев из Донбасса.