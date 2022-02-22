Эксперт: Признать республики Донбасса могла только по-настоящему великая держава

«Наша страна доказала, что своих не бросает, и будет в ответе за всех тех, кто причисляет себя к русскому миру», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Иван Есин. Ранее Владимир Путин подписал документы о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик.

«Признав народные республики Донбасса, глава государства очень четко обозначил курс, который мы должны поддержать. Это исторический выбор, который, вероятно, наши дети будут изучать в школьных учебниках», – заявил член Общественной палаты России, руководитель Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

По его словам, признание независимости ЛНР и ДНР означает готовность руководства России защитить и своих граждан, и тех, кто «одной с нами культуры». «Они восемь лет страдали от наших оппонентов, – обратил внимание Есин. – А сейчас Россия демонстрирует свои возможности – доказывает, что своих не бросает и будет в ответе за соотечественников и всех тех, кто причисляет себя к русскому миру, и связывает с ним свою судьбу. Самое главное – пойти на такой шаг может только по-настоящему великая держава».

«Нужно знать российскую историю и понимать, что Донбасс исторически неразрывно был связан с Россией. По меркам истории, те десятилетия, которые эти территории существовали в составе другого государства – это миг. В течение столетий мы были одним народом, одной большой страной», – подчеркнул Есин.

Собеседник также призвал не пугаться колебаний на фондовых рынках, которые произошли после признания Луганской и Донецкой республик. «Нужно выбирать не сиюминутные курсы валют, не кошельки, а судьбы людей и жизнь. Я за то, чтобы Россия думала о судьбах», – заключил эксперт.

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



В понедельник президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик как независимых государств. Один из пунктов договоров, заключенных Россией и республиками Донбасса, дает право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга.

В настоящее время решается вопрос того, в каких границах Россия признает республики. Различные мнения на этот счет уже прозвучали в МИД, в Кремле, от депутатов, а также от представителей самих ДНР и ЛНР.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала основные последствия признания Россией двух независимых государств Донбасса.

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