Росрыболовство рассказало об обстоятельствах гибели затонувшего в Приморье судна «Акванавт»

Судно «Акванавт», затонувшее в среду у причала в Приморье, резко потеряло способность держать равновесие, накренилось и набрало воды в трюмы, сообщает Росрыболовство.

Краболов «Акванавт» 1984 года постройки затонул на глубине 7,5 метра у причала порта Зарубино в Приморье. Часть судна находится над водой. Один член экипажа погиб, эвакуированы 14 человек. Разлива топлива нет. По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива.

«Акванавт» с видимым креном подошел к причалу Зарубинской базы в порту Зарубино для выгрузки рыбопродукции и из-за резкой потери остойчивости, крена, поступления воды во внутренние помещения и их затопления, затонул», – передает РИА «Новости» сообщение Росрыболовства.

По данным ведомства, 14 членов экипажа покинули судно самостоятельно, успев перебежать на причал.

«При выравнивании крена в машинном отделении погиб старший механик Сомик Игорь Леонидович. Капитан судна Омельченко Евгений с переохлаждением направлен в больницу Зарубино», – говорится в сообщении.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков выразил глубокие соболезнования семье Игоря Сомика.

Между тем представитель экстренных служб рассказал, что затопление рыболовецкого судна «Акванавт» возле причала в порту Зарубино в Приморском крае произошло, по предварительным данным, при выгрузке продукции.

Он добавил, что водолазы уже подняли тело погибшего на поверхность. К работам на месте ЧП привлечены девять человек и две единицы техники.

Собеседник агентства напомнил, что рыболовецкое судно принадлежит компании-судовладельцу «Примкраб». Порт приписки – Владивосток. Длина краболова – 33 метра, ширина – 6 метров.

Представитель Восточного межрегионального СУТ СК России сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту затопления краболовного судна.

«Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека, по ч. 2 ст. 263 УК РФ», – сообщил источник.

По его словам, предварительно установлено, что судно утонуло у причала №6 после начавшегося крена, потери остойчивости и поступления воды во внутренние помещения краболова.

«Проводятся мероприятия по поднятию судна на поверхность. На место происшествие выехала следственная группа», – добавили в управлении.

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