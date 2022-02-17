Глава Татарстана предложил продлить льготную ипотеку в России со ставкой 7%

Шаманов: Отвод одних наших войск от границы не исключает прибытия других

«Генштаб четко спланировал действия наших войск на угрожаемых направлениях. В частности, в направлении Луганской и Донецкой народных республик. А сейчас проведенные мероприятия по срокам подошли к завершению», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, генерал Владимир Шаманов, комментируя отвод российских войск, принимавших участие в учениях неподалеку от украинской границы.

«Американцы знают наши нормативы, но, к сожалению, они уже столько «напридумывали» про эти учения, нагнали жути! Даже посольство из Киева эвакуировали. Не знаю, как они будут выкручиваться», – сообщил депутат Госдумы, генерал-полковник, Герой России Владимир Шаманов. Он рассказал, что в последнее время его близким родственникам звонили знакомые с Украины, встревоженные шумихой вокруг российских учений: «Я неоднократно просил им передать, что никакой войны не будет, что все могут спать спокойно. Дай Бог, чтобы мирное небо было и над нами, и над Украиной – братской нам страной».

«Что касается самих учений, то нам не надо ориентироваться, подстраиваться под мнение Запада по поводу отвода нашей бронетехники. Нам надо делать все, как у нас спланировано. Мы знаем, как и для чего проводятся учения на тех или иных операционных направлениях. У нас есть нормы и правила по подготовке и проведению подобных крупных мероприятий. А в последние годы у нас стало весьма значительным такое явление, как внезапные проверки, которые проводятся на уровне от командиров соединений и выше, вплоть до уровня Верховного главнокомандующего», – сказал Шаманов.

Депутат, который в прошлом возглавлял ВДВ, а также Главное управление боевой подготовки и службы войск Вооруженных сил, высоко оценил работу Генштаба по организации всей серии маневров – и «Союзной решимости», проходящей в Белоруссии, и учений Западного и Южного округов, проходивших на территории России. «Как военный, я хочу сказать: Генеральный штаб четко спланировал действия наших войск на угрожаемых направлениях: тех, что вызывают у нас озабоченность. В частности, в направлении Луганской и Донецкой народных республик. А сейчас проведенные мероприятия по срокам подошли к завершению», – пояснил генерал.

Шаманов также высоко оценил частичную мобилизацию, а точнее – военные сборы перед началом учений. «Эта мобилизация не предназначалась для полной проверки войск, но была проведена сегментарно. Надо прямо сказать: есть несущественные недостатки. Их надо будет учесть при проведении мероприятий в летний период обучения. Но в целом они были проведены на высоком уровне. И вообще, войска находятся в высокой степени готовности. Так что по итогам учений я бы поставил им твердую четверку», – подчеркнул Шаманов.

Собеседник не считает, что риски для нашей национальной безопасности возрастут на фоне отвода войск в места постоянной дислокации. «Система так построена, что отвод одних войск не исключает прибытие других. У нас эшелонированная система. Мы же понимаем, что наши зарубежные «партнеры» могут попытаться спровоцировать нас именно на двух этих направлениях, которые я упомянул. Тем более, что они уже столько всего нарушили, что это дает нам моральное и профессиональное право выстраивать свою систему противоборства. Генерал-майор Игорь Конашенков в этой связи уже заявил о том, что у России есть свое видение, как мы будем действовать, если потребуется», – заверил депутат.

Напомним, в среду танковая армия Западного военного округа (ЗВО) начала марш в пункты постоянной дислокации. Как сообщили в Минобороны, после завершения плановых учений подразделения завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к «совершению марша комбинированным способом» в пункты постоянной дислокации, то есть на расстояние около тысячи километров. По прибытии техника, как сообщается, будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым учениям зимнего периода обучения. Подразделения Южного военного округа также начали возвращаться в пункты дислокации с учений из Крыма.

Возвращение подразделений Южного и Западного округов в места дислокации начались во вторник. Комплекс мероприятий оперативной подготовки, в которых участвуют все округа, флоты и ВДВ, завершится 20 февраля. В тот же день закончится и совместное российско-белорусское учение «Союзная решимость – 2022», начатое 10 февраля неподалеку от Бреста. Значительная часть сил для участия в этих маневрах была переброшена из Восточного военного округа России. На Западе эти и другие учения рассматривали как демонстрацию агрессивных намерений России, как угрозу вторжения на Украину с севера, востока и юга.

Как напоминает член экспертного клуба «Дигория» Михаил Кузнеченков, с завершением масштабных учений «Союзная решимость – 2022» «многосерийный сюжет вокруг эскалации российско-украинских отношений не заканчивается». «Так или иначе угроз для национальной безопасности России за период проведения военных сборов меньше не стало. И, к сожалению, единственный гарант неприкосновенности суверенных российских территорий и российских граждан за ее номинальными пределами – это армия, которая и была успешно мобилизована посредством проведения военных сборов», – сказал Кузнеченков.

Министерству обороны, уверен эксперт, необходимо предусмотреть все возможные сюжеты, связанные с потенциальной эскалацией вблизи наших границ. «Самой эффективной реакцией станет дальнейшее расширение присутствия российских военных вблизи территорий потенциального конфликта», – подытожил Кузнеченков.