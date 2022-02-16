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16 февраля, среда | Последнее обновление — 22:22 | vz.ru
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В Германии назвали условие для постепенного снятия ограничений по COVID-19
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Власти Германии договорились, что при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации с 20 марта в стране снимут основные ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщается в решении федерального и региональных правительств страны.
«На третьем этапе в качестве последнего шага с 20 марта должны быть отменены все жесткие ограничительные меры, если позволит ситуация в больницах. Также будет отменена необходимость дистанционной работы», – цитирует РИА «Новости» документ.
Первый этап предполагает отмену ограничений на количество участников частных встреч, при этом для непривитых такие ограничения сохранятся. Также на первом этапе отменят ограничения на посещение розничных магазинов, для допуска в них больше не будут проверять сертификаты, справки и тесты. Власти регионов сами определяют время начала снятия таких ограничений.
На втором этапе, с 4 марта, будут отменять такие ограничения, как, к примеру, запрет на танцевальные мероприятия. Их можно будет посещать привитым бустерной вакциной, тем, у кого не было бустерной прививки, должны будут предоставлять негативный тест.
Для гастрономии отменят правило предоставления свежего теста, привитые и переболевшие смогут ходить в заведения общепита, не сдавая тесты, как это делается в настоящее время.
Ранее правительство Швейцарии приняло решение отменить с 17 февраля требование о COVID-сертификатах для посещения общественных мест и обязательное ношение масок в магазинах, введенные из-за пандемии.
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Сын Жириновского написал в соцсетях пожелание «Только живи!»
Бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сын госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал в соцсетях сообщение со словами «Только живи!».
Сообщение опубликовано на странице Лебедева в Facebook. Также там стоит отметка о том, что он «беспокоится».
Напомним, СМИ со ссылкой на источники заявили, что Жириновскому диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге. Сообщалось, что «врачи оценивают состояние политика как тяжелое, по-прежнему он находится на высокопоточном ИВЛ». В ЛДПР опровергли эту информацию. В партии заявили, что Жириновский идет на поправку и продолжает руководить ЛДПР. ЛДПР подаст в суд на СМИ, распространившие непроверенные сведения о состоянии Жириновского.
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Врачи назвали необычный симптом COVID-19 у детей
Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГМУ) рассказали, что у детей, болеющих коронавирусом без кашля и температуры, могут встречаться проблемы с кожей.
У 13-летней девочки появились болезненные высыпания на руках в тот момент, когда родители и бабушка заболели коронавирусной инфекцией. У самой девочки при этом не было лихорадки и катаральных явлений, а ПЦР-тест она не сдавала, сообщает «Доктор Питер».
Кроме того, на ладонях подростка появились папулы и пузырьки. Девочка постоянно испытывала боль и дискомфорт. Врачи предположили, что ребенок перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно, и анализ крови на антитела подтвердил эту гипотезу.
Врач-дерматовенеролог Елена Манылова рассказала, что до 20% людей могут столкнуться с теми или иными формами посковидных высыпаний.
«Механизм образования постковидных высыпаний сейчас изучается, но очевидно, что, как при всех вирусных экзантемах поражаются мелкие сосуды, капилляры. После коронавируса также возможно отторжение дериватов кожи – то есть выпадение волос. Обычно оно происходит через 2-3 месяца после перенесенной инфекции. Это тоже результат повреждения капилляров», – пояснила она.
Самым опасным состоянием кожи из-за коронавируса среди детей в СПбГПМУ назвали стафилококковый синдром обожженной кожи. По словам врачей, в зоне риска – новорожденные и дети до пяти лет.
Ранее постковидный синдром выявили у каждого третьего ребенка.
Власти: Петербург достиг 100% коллективного иммунитета от COVID
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Петербург достиг 100% коллективного иммунитета от COVID-19, исходя из общего количества переболевших и вакцинированных, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашбоард министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Туда учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты», – цитирует Сарану РИА «Новости».
По его словам, в городе вакцинированы более 3,14 миллиона человек, вакцину от коронавируса получили более 2400 детей. «У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных пунктов. За вчерашний день мы привили более семи тысяч человек, люди идут, спрос есть», – сказал Сарана.
В начале февраля в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в шести регионах России уровень коллективного иммунитета превышает 80%: Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%).
Шольц перед встречей с Путиным не стал делать ПЦР-тест
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался делать ПЦР-тест перед встречей с президентом России Владимиром Путиным у российских медиков.
Он обратился к врачу посольства Германии в Москве. Российских медиков пригласили присутствовать на тестировании, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что комплект для анализа привезли из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и журналисты еще до выезда из Германии сдали по три ПЦР-теста.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон также отказался от российского теста и был вынужден соблюдать социальную дистанцию в общении с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Песков сообщал, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому будет на дистанции с Путиным, как это было на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Выявлена особенность размножения «омикрона» в нижних дыхательных путях
Штамм коронавируса «омикрон» размножается в нижних дыхательных путях человека в десять раз медленнее «дельты», сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«В нижних отделах дыхательных путей омикрон практически не размножается, или размножается, но по крайней мере значительно медленнее, чем дельта, есть данные, что в десять раз медленнее», – цитирует ее ТАСС.
Также Пшеничная отметила, что в верхних отделах дыхательных путей омикрон размножается примерно так же активно, как и другие штаммы.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть новых случаев коронавирусной инфекции в России приходится на штамм «омикрон».
За сутки в России госпитализировали 10,4 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 10 451, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 10 451 человек, на 17,4% меньше по сравнению с 13 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 180 456 случаев заболевания, в целом в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 97 185 человек, на 4,3% меньше по сравнению с 13 февраля. За это же время подтверждены 683 смерти.
За весь период зафиксирован 340 931 летальный исход, выздоровело 11 235 859 человек.
В Москве за сутки выявлено 9616 случаев COVID.
Накануне в России за сутки госпитализировали 12 653 человека с коронавирусом.
Нижегородцы начали дистанционно оформлять больничные для внепланового отпуска
Часть жителей Нижегородской области используют возможность дистанционного открытия больничного, чтобы устроить себе отпуск, сообщил глава регионального минздрава Мелик Гусейнов.
«Операторы на линии 122 тоже помогают записать обращение в поликлинику. К сожалению, некоторые решают открыть больничный для недельного отдыха. И по голосу таких сразу слышно. Но тут совесть – лучший контролер», – приводит слова Мелик-Гусейнова РИА «Новости».
Он пояснил, что иногда сам принимает звонки на горячей линии, поскольку это предоставляет возможность получать «информацию из первых уст». Операторы колл-центра испытывают колоссальную нагрузку, за 9 февраля туда поступило 36 тыс. звонков. «Это примерно 1,5 тыс. звонков за один час. В среднем на один разговор приходится четыре минуты», – указал глава регионального ведомства.
Возможность дистанционного открытия больничного появилась у жителей региона в начале февраля. Для этого работникам нужно сообщить в колл-центр по телефону или написать в мессенджер поликлинике.
Между тем российское правительство дополнительно направило 76,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) для выплат в феврале и первой половине марта пособий по временной нетрудоспособности, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«На выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта, будет дополнительно направлено 76,5 млрд рублей», – сообщается на сайте правительства.
Эти средства направлены для поддержки сбалансированности бюджета ФСС.
Ранее в Минздраве России сообщали, что сдавшие положительный тест на коронавирус люди получат сертификат переболевшего, но тестирование должно проводиться медицинским работником
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В Кремле высказались о работе лечащих Зюганова и Жириновского врачей
Медики принимают все необходимые усилия для выздоровления госпитализированных лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Мы знаем, что они (Жириновский и Зюганов – прим. ВЗГЛЯД) госпитализированы. Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью», – цитирует Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что «врачи делают свою работу», и они делают ее «превосходно».
«Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову», – заключил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Лично пообщаться не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают».
Зюганов отмечал, что находится в рабочем состоянии, вскоре ему придут результаты медицинских исследований, после которых станет ясно, когда он покинет ЦКБ. Источник сообщал, что о выписке Жириновского пока не может идти речи.
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Жена принца Чарльза заразилась коронавирусом
Супруга британского принца Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла заразилась коронавирусом, передает Sky News со ссылкой на заявление официальной резиденции наследника престола.
«Камилла, герцогиня Корнуольская, получила положительный результат на коронавирус», – передает сообщение телеканала РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что 73-летний принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом. Напомним, принц перенес коронавирус в легкой форме в марте 2020 года.
10 февраля 2021 принц и его супруга сделали прививки от COVID.
В Аргентине разработали программу для выявления коронавируса по звуку кашля
Власти Буэнос-Айреса разработали программу, которая сможет выявить возможное заражение коронавирусной инфекцией через аудиозапись кашля, отправленной по WhatsApp, сообщило правительство города.
«Правительство Буэнос-Айреса продолжает внедрять новые технологии, речь идет о развитии системы на базе искусственного интеллекта, которая позволяет улучшить стратегию тестирования на коронавирус», – передает РИА «Новости» сообщение.
Власти добавили, чтобы узнать, есть ли у человека симптомы или был ли он в контакте с зараженным после серии вопросов и ответов человек может записать и отправить аудио своего кашля. «Получив аудио, система анализирует звук, и если он совпадает с образцами (кашля) заболевших, то человеку рекомендуется сделать тест на COVID-19», – уточнили в правительстве.
Система будет функционировать через бот города в WhatsApp.
В рамках тестирования после оценки 2687 аудио с кашлем система рекомендовала сделать тест 554 гражданам. Из них 436 сдали положительный тест.
Чтобы «натренировать» систему, было собрано 140 тыс. аудиозаписей людей, болеющих и не болеющих коронавирусом. «База данных кашля, собранная правительством Буэнос-Айреса, является крупнейшей в мире», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что московская система здравоохранения справилась с испытанием «омикроном», пик заболеваемости этим штаммом коронавируса пройден.
Ученые нашли способ выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях
Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, в перспективе ее можно будет использовать для создания тест-систем, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса - технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Одно из важнейших преимуществ изобретения – высокая чувствительность, которая дает возможность выявлять заболевание на самой ранней стадии, пояснили в пресс-службе.
«Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2», – уточнили в ведомстве.
Ранее ВОЗ допустила заражение штаммом «омикрон» переболевших COVID-19.
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За сутки в России госпитализировали 21,8 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 21 833, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 21 833 человека, на 108,9% больше по сравнению с 14 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 166 631 случай заболевания, в целом в России выявлено 14 480 596 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 137 881 человека, на 41,9% больше по сравнению с 14 февраля. За это же время подтверждены 704 смерти.
За весь период зафиксировано 341 635 летальных исходов, выздоровели 11 470 925 человек.
В Москве за сутки выявлено 8160 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 7091.
Накануне в России за сутки госпитализировали 10 451 человека с коронавирусом.
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В Москве сообщили о прохождении пика заболеваемости «омикроном» в столице
Московская система здравоохранения справилась с испытанием «омикроном», пик заболеваемости этим штаммом коронавируса пройден, заявил главный врач столичной больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
«Как и ожидалось, «омикрон» оказался более заразным, чем предыдущие штаммы. Его стремительное распространение было ожидаемо. Система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии, и уже сейчас можно говорить о том, что Москва преодолела пик заболеваемости «омикроном», – цитирует Вечорко ТАСС.
Он добавил, что в стационарном звене число госпитализаций снижается. В ГКБ №15 с 7 по 14 февраля поступили 1 тыс. 143 человека, это на 382 человека меньше, чем в первую неделю февраля. Также меньше людей, госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (294 и 239 человек соответственно за две недели февраля).
В 1,6 раза сократилось поступление пациенток в роддом ГКБ № 15. Количество оперативных вмешательств остается на прежнем уровне.
«Расслабляться не стоит, абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме. Иммунизация остается самым надежным способом защиты», – заключил Вечорко.
Напомним, Москва занимает первое место по числу инфицированных коронавирусом. Всего в столице выявили 2 млн 613 тыс. 492 случая заражения, 9 тыс. 616 в последние сутки.
За последние сутки число госпитализаций пациентов с коронавирусом в России составило 10 тыс. 451.
Ученые из Дании обнаружили не чувствительный к ПЦР-тестам «стелс-Омикрон»
Новый вариант штамма BA.2, также называющийся «стелс-Омикроном», опасен даже для вакцинированных, многие ПЦР-тесты не способны его выявить.
Датские ученые обнаружили новую опасную мутацию в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2, которую назвали H78Y. Ее нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного, говорится в отчете исследователей.
По мнению специалистов, новый вариант штамма BA.2, также называющийся «стелс-Омикроном», может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных. Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его выявить.
Сообщается, что в Дании около 24% заболевших приходится на именно на «стелс-Омикрон».
«Если говорить об ORF3a, то функциональное значение этого вирусного гена до конца не раскрыто», – прокомментировал датские исследования «Известиям» генетик Дмитрий Прусс.
Ранее в Польше выявили два новых варианта «омикрона».
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«Вектор»: Защита «ЭпиВакКороны» от «омикрона» сопоставима с защитой от «дельты»
Защита, которую дает вакцина «ЭпиВакКорона» в отношении противодействия штамму коронавируса «омикрон», сопоставима с защитой от «дельты», сообщили в ГНЦ «Вектор».
«Постановка реакции нейтрализации с сыворотками крови вакцинированных людей показала, что защита, обеспечиваемая вакциной «ЭпиВакКорона» в отношении варианта «омикрон», сопоставима с таковой для варианта «дельта», – передает РИА «Новости» сообщение научной организации.
При этом эксперты «Вектора» отметили, что патологические изменения в легких при заражении штаммом «омикрон» носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом «дельта». «В экспериментах по изучению тяжести поражений тканей легких с использованием сирийских хомяков, у которых заболевание протекает во многом так же, как и у людей, было установлено, что патологические изменения носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом «дельта», – уточняется в сообщении.
Отмечается также, что легкие привитых вакциной «ЭпиВакКорона» хомяков были защищены от размножения «омикрона»: вирусная нагрузка в легких была снижена в 8 тыс. раз.
Кроме того, стало известно, что согласно промежуточным результатам исследования варианта «омикрон», анализ мутаций показал, что они не затрагивают участки, которые важны для эффективного действия вакцины «ЭпиВакКорона».
«ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора получил промежуточные результаты исследований варианта SARS-CoV-2 «омикрон». Анализ мутаций, характерных для новых вариантов коронавируса показал, что они не затронули участки, которые важны для эффективного действия вакцины «ЭпиВакКорона», – говорится в сообщении.
Специалисты научной организации резюмировали, что фрагменты вирусного белка S, выбранные для включения в состав вакцины «ЭпиВакКорона», являются консервативными, то есть, практически не подвержены мутациям.
Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявлял, что уровень эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» против штамма коронавируса «омикрон» станет известно еще в январе.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
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