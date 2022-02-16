Австрия с 5 марта отменила масочный режим

С 5 марта в Австрии больше не понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19 для посещения общественных мест, сообщил глава минздрава республики Вольфганг Мюкштайн на пресс-конференции.

«С 5 марта отменяются почти все ограничения. Это означает, что больше не будет никаких правил для посещения общественных мест, больше никакого «зеленого паспорта», – передает РИА «Новости» его слова.

Мюкштайн добавил, что с 5 марта также отменяется общее обязательство носить маску типа FFP2, мера останется обязательной в ряде мест, в том числе в больницах и домах престарелых, общественном транспорте и на остановках, в продуктовых магазинах, почтовых и банковских отделениях.

Напомним, 7 февраля бывший австрийский министр внутренних дел, глава Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль раскритиковал действующие власти за нерегистрацию российской вакцины «Спутник V».

Ранее минздрав Австрии постановил, что закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V».

Взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.

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