Кремль анонсировал выступление Путина на итоговой коллегии МВД

Путин прокомментировал призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса.

«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», – сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает РИА «Новости».

Напомним, депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В ходе переговоров президент России и канцлер Германии в Кремле обсуждали инициативы России по гарантиям безопасности. Путин указал, что Москва не может не замечать вольность со стороны США и НАТО, когда трактуются принципы неделимости безопасности.

Глава государства подчеркнул, что силовое сдерживание России со стороны Запада воспринимается Москвой как угроза безопасности страны.

Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Также он добавил, что в России граждане поддерживают жителей Донбасса, а депутаты тонко чувствуют общественное мнение.

На ваш взгляд При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР? Признать без условий

В случае прямой военной агрессии Украины

В случае вступления Украины в НАТО

Не должна признавать ЛНР и ДНР



Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД