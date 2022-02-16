В «ночь вторжения» на Майдане в Киеве Reuters включило гимн СССР

В ночь на среду, которую на Западе объявили датой «вторжения» России на Украину, международное агентство Reuters, центральный офис которого находится в Лондоне, включило на Майдане в Киеве гимн СССР, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».

«Из забавного в «ночь ожидания вторжения»: агентство Reuters зачем-то запустило стрим прямо с Майдана в Киеве. Наверное реально ждут там увидеть в ближайшие часы «начало войны». Долгое время ничего из ряда вон выходящего на видео не происходило, но потом внезапно заиграл гимн СССР», – сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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