Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что вероятность вторжения России на Украину имеет высокую степень вероятности (highly likely).

Трасс заявила каналу Sky News, что «вторжение может быть немедленным, оно может произойти с высокой степенью вероятности (highly likely)», передает ТАСС.

«Мы призываем (президента России) Владимира Путина отойти от края пропасти. Мы готовимся к худшему, именно поэтому мы призываем всех британских подданных покинуть Украину», – добавила она.

По ее мнению, «это может быть нападение на Киев, это может быть нападение с востока страны, мы также подозреваем, что это может быть отвлекающий маневр, провокация, чтобы оправдать вторжение». Трасс предположила, что в случае гипотетического вторжения российские силы быстро дойдут до столицы Украины.

«Мы ожидаем отвлекающий маневр в ближайшие дни», – добавила она.

Напомним, фраза «highly likely» («хайли лайкли») стала мемом* после и фразеологизмом, распространившимся в рунете после высказывания экс-премьера Британии Терезы Мэй в 2018 году, в котором содержались обвинения России в причастности к отравлению Скрипалей. Словосочетание применяется в ироническом контексте, когда речь идет об информации, которую невозможно подтвердить, а также как синоним бездоказательного обвинения.

Напомним, Вашингтон своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали в республике панику.

Американское посольство решили временно перенести из Киева во Львов, следом Британия решила перевести туда некоторых сотрудников своего посольства.

Между тем с Украины уже вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения, местные олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.

В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.

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