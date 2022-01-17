В Британии нашли кандидата в новые Скрипали

«Я живу в постоянном страхе, думая, что каждый день будет моим последним». Эти слова бывшего сотрудника КГБ СССР Бориса Карпичкова, сейчас живущего в Лондоне, активно тиражируют британские СМИ. То есть явно делают из Карпичкова кандидата в новые Скрипали. Что это за персонаж, зачем он придумывает фантастические истории о «суперотряде киллеров КГБ» – и почему его выдачи требует Латвия?

Бывший сотрудник КГБ СССР с латвийским паспортом, живущий беженцем в Великобритании Борис Карпичков заявил британским СМИ, что якобы получил несколько писем с угрозами. После вскрытия одного из них он заболел – немного чихал и кашлял.

«Таким предателям, как ты, нет места на земле. Смерть уже в пути. Ты уже полутруп», – якобы – со слов Карпичкова – сказано в одном из посланий. Живьем эти письма никто, кроме него, не видел. Бывший капитан 3-го отдела КГБ Латвийской ССР утверждает, что ему регулярно угрожают смертью из Москвы. «Я живу в постоянном страхе, думая, что каждый день будет моим последним. Это все равно что быть в камере смертников в ожидании казни», – сказал этот знатный беженец.

Именно Борис Карпичков был первым, кто обвинил Россию в покушении на Скрипалей и долго на этом пиарился. Кульминации его судьба достигла в 2018 году, когда он заявил, что увидел свое имя в каком-то «списке Путина» на ликвидацию. Причем его имя там было выше, чем имя Скрипаля. «Списка» этого тоже никто, кроме него, не видел.

Тогда же, весной 2018 года, газета Mirror сообщила, что британская контрразведка и полиция пять часов допрашивали Карпичкова после его заявления о том, что он точно и в лицо знает того «сотрудника российских спецслужб», который якобы отравил Скрипалей. Тогда Карпичков заявил, что это некий Михаил Савицкис с оперативным псевдонимом «Гордон», окончивший юридический факультет Латвийского (тогда Рижского) госуниверситета и служивший в каком-то суперотряде «киллеров КГБ». На некоторое время Карпичков попал на первые полосы, и его очередную экстрадицию в Латвию снова отложили. То есть Петров и Боширов ни при чем.

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Карпичков живет в Великобритании с 1998 года, он бежал туда с семьей по поддельным паспортам из Риги. В ФСБ РФ он никогда не служил. После распада СССР в 1991 году сразу перешел на работу из КГБ в полукриминальные коммерческие структуры в Риге по схеме «за чем следим, то и крышуем». В Латвии его обвиняют в хищении в особо крупном размере, отмывании денег, мошенничестве, подделке документов, рэкете, хранении оружия и другом прочем традиционном «наборе 90-х годов». Рига несколько раз обращалась и в Интерпол и непосредственно в полицию Соединенного Королевства, а также выпускала «красные стоп-листы» с требованием его немедленного ареста.

Карпичкова несколько раз задерживали, но из-за юридических проволочек каждый раз отпускали. А Латвия не в той весовой категории, чтобы давить на Лондон. Да и британская юридическая система так устроена, что дает возможность судье по собственному усмотрению рассматривать показания участников процесса без оглядки на физические доказательства. Например, показаниям под присягой принято верить на слово. Так и в 2020 году судья посчитала, что у Карпичкова есть враги, которые желают его смерти. А потому его высылка в Латвию нежелательна.

О том, что он натворил в Латвии и почему они так упорно его преследуют, ниже. Сейчас интересно то, что взбудораженные highly likely заявлениями Карпичкова о причастности к покушению на Скрипаля некоего «Савицкиса-Гордона» люди сразу в нескольких государствах бросились их проверять. Причем не только журналисты, но и официальные лица.

Британцы обратились в Ригу, где функционирует специальное ведомство, занятое изучением архива КГБ, который в суматохе 1991 года был забыт в Риге. Подняли заодно и архивы Латвийского университета. По результатам проверок ни в картотеке КГБ, ни среди студентов юрфака никакого Михаила Савицкиса не оказалось.

Карпичков утверждал, что это «очень опасный человек», который владеет единоборствами, а частности обучался «бразильскому джиу-джитцу». Специально обученные люди опросили всех в Риге, кто мог бы иметь отношения к единоборствам, и даже не удивились, когда выяснили, что в середине-конце 1980-х в Латвии, как и по всему Советскому Союзу, обучение боевым искусствам было запрещено. Сходили даже в бывший клуб «Динамо», где тренировались работники спецслужб и милиции. Но и там никакой секции «бразильского джиу-джитцу» не нашлось.

Карпичков на некоторое время замолчал. Но затем на латвийском варианте сайта «Компромат» появились его затейливые «воспоминания». Там он утверждает, что архивы КГБ, которые достались в 1991 году латышам, ерунда. Ибо лично он, капитан Карпичков, вместе с этим самым мифическим «Савицкисом-Гордоном» вдвоем специально угнали в Риге машину и на ней вывезли аж в Краснодар мешки с архивами КГБ. Там они их сдали на хранение своему бывшему начальнику Юрию Червинскому, которого накануне перевели в Краснодар из Риги.

Генерал-лейтенант Юрий Евгеньевич Червинский был переведен на должность главы УКГБ Краснодарского края с позиции первого заместителя КГБ ЛатССР в мае 1991 года. Впоследствии работал представителем президента по Краснодарскому краю (до 1997 года) и скончался на пенсии в 2013 году. У него не спросишь. Однако оказались живы люди, которые служили в Краснодаре в 1991 году. Никакой «машины из Риги» они не видели. Более того, архивы УКГБ, а теперь УФСБ по Краснодарскому краю были доступны, в том числе и в ходе написания специализированной исторической работы. И никаких «архивов из Прибалтики» там не нашли. Там и своих читать – не перечитать.

Эта история в стиле фэнтези понадобилась Карпичкову для того, чтобы дискредитировать слова латышей о том, что никакого киллера КГБ Михаила Савицкиса по кличке Гордон нигде не нашлось.

Придумывая ее, Карпичков, видимо, не знал или забыл, что помимо пресловутых «мешков с картотекой», часть из которых действительно успели вывести в Москву, была еще и электронная база. Ну какая была, учитывая уровень развития компьютерной техники в 1991 году в Советском Союзе. Отступая из Риги, сотрудники технического отдела КГБ решили, что они ее удалили. Но латышам удалось с помощью зарубежных специалистов ее в большей степени восстановить. Так и там никакого Савицкиса нет.

Карпичкова можно было бы посчитать безобидным фантазером. Читать его «воспоминания» порой очень смешно. Но Скотленд-ярд изучал его показания более чем серьезно. А в Риге, в Москве и Краснодаре взрослые дяди также перепроверяли его слова. Это, конечно, такая работа – любая версия должна быть проверена в рамках уголовного дела, иначе оно считается неполным, и адвокаты могут на это указать.

Посчитали даже, что Карпичков специально вбрасывает в британские и латвийские СМИ этот поток сознания, чтобы запутать следствие. Но все-таки мотив гораздо проще: он не просто привлекает к себе внимание, он тем самым торпедирует саму возможность экстрадировать его в Латвию. Ведь, пока его показания проверяет контрразведка и Скотленд-ярд, его нельзя никуда выпускать из Великобритании. Он фигурант дела.

Тогда о чем же речь? Газета ВЗГЛЯД подробного описывала историю криминального мира Латвии в связи с задержанием летом прошлого года в аэропорту Риги гражданина России Геннадия Силонова, также бывшего сотрудника КГБ ЛатССР. И есть основания полагать, что именно «показания» Карпичкова послужили основанием для задержания Силонова. А вся эта история была связана именно с криминальным прошлым Карпичкова и его личной войной с бывшим министром внутренних дел Латвии Адамсонсом, которого примерно в этот же период обвинили в шпионаже в пользу России.

Вкратце. После распада СССР Борис Карпичков перешел на работу начальником службы физической охраны концерна «Пардаугава» – монстроузной структуры, которая в первой половине 1990-х годов фактически контролировала почти всю экономику Латвии – от банковского сектора до сельского хозяйства и перевалки чеченской нефти.

Основали «Пардаугаву» такие личности, что их можно было бы посчитать персонажами криминального сериала. Там были все: откровенные бандиты-уголовники («банда Харитона»), цеховики советского периода, кикбоксеры, еврейские банкиры и советские подпольные «золотых дел мастера», и бывшие контрабандисты. Они владели газетами, основывали банки, вертели как хотели правительством Латвии.

Сломалась эта система на европейских деньгах. В начале 1990-х европейские банки выделили Латвии многомиллионный долларовый кредит на реструктуризацию экономики. До Латвии и ее жителей ни цента не дошло, поскольку проводились кредиты через банки «Олимпия» и Baltija Banka, которые и контролировала эта группировка.

То ли от чувства безнаказанности, то ли от недостатка креативности, но воровали европейский кредит практически в открытую. Вплоть до банального выноса наличных в холщовых сумках из банковских хранилищ, хотя большинство, конечно, переводилось на подставные фирмы и уходило из Латвии.

Так поступил и Карпичков. Он, как начальник службы охраны, просто вынес из банка «Олимпия» полмиллиона долларов наличными и ушел с ними в балтийский туман, из которого вынырнул уже на туманном же Альбионе.

Упорство, с которым Латвия преследует его и некоторых других фигурантов дела, связано с имиджем прибалтийского государства. Деньги-то были европейские, а ведь Латвия – передовая европейская демократия. Другое дело, что часть фигурантов, в том числе и некоторые знаменитые основатели «Пардаугавы» либо погибла/умерла впоследствии, либо гибнет прямо сейчас. А Карпичков – вот он, глаза мозолит латвийским правоохранительным органам, сидя в Лондоне и выдавая себя за «перебежчика из российских спецслужб».

Хотелось бы пожелать Борису Карпичкову здоровья. А также очень хотелось бы увидеть его на скамье подсудимых в Риге. Много нового узнаем. Только на этот раз правду, а не сказки латвийского леса про «спецотряд КГБ». Другой разговор, что персонажи такого сорта всерьез используются британскими СМИ для раскрутки антироссийской истерики. Как только интерес к темам типа Скрипалей начинает затухать, тут же подбрасывается новая порция дров.