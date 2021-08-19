Экс-сотрудник КГБ рассказал об утечке секретных сводок об СССР за рубеж

Секретные сводки КГБ о положении дел в Советском Союзе, которые в 1980-х годах каждый квартал составляли для генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, оказывались в руках агентов иностранных государств, сообщил экс-сотрудник КГБ, полковник в отставке Юрий Кобяков.

«По ряду признаков стало ясно, что содержание предназначенных лично для генсека Горбачева секретных аналитических сводок КГБ СССР становится известным в кругах, работавших в интересах иностранных государств и заинтересованных в ослаблении и развале Советского Союза. Председателем КГБ Владимиром Крючковым было принято решение о прекращении подготовки такого рода сводок», – приводит Ura.ru слова Кобяков для интервью журналу «Национальная оборона».

По словам бывшего сотрудника КГБ, аналитическую сводку для Горбачева составляли ежеквартально с 1987 по 1989 год. Для ее подготовки использовали как информацию от разведки и контрразведки, так и открытые источники: социологические исследования и публикации в СМИ. Кобяков сообщил, что в сводках подробно и «без умолчаний и прикрас» описывалась реальная обстановка в СССР. В частности, в ней указывались ошибки и недостатки в работе властных структур, а также данные о факторах и группировках, представлявших потенциальную угрозу социалистическому строю.

Кобяков отметил, что для развала СССР в то время не было объективных причин. По его мнению, трудности, описанные в сводках, не были бы фатальными, если бы руководство Советского Союза приняло своевременные и адекватные меры по стабилизации обстановки в стране.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев в заявлении, распространенном в преддверии 30-й годовщины августовского путча Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), указал, что последствия авантюры организаторов августовского путча 1991 году оказались катастрофическими, они несут ответственность за развал СССР.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает виноватыми в распаде СССР экс-президента России Бориса Ельцина и бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

Бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой, комментируя 30-летие августовского путча, рассказал газете ВЗГЛЯД, что поведение Горбачева, который не отстоял своих товарищей, заключенных в СИЗО «Матросская тишина» и не смог навести элементарный порядок в стране, привело в конечном итоге к уничтожению страны.