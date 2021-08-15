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Лукашенко назвал двоих виновных в развале СССР
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает виноватыми в распаде СССР экс-президента России Бориса Ельцина и бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
«Ну, конечно, Ельцин и Горбачев», – сказал Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1» в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости». Он отметил, что «нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну».
Лукашенко подчеркнул, что «так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл».
По его словам, «Беловежская пуща... – это стало местом случайным распада Советского Союза и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной».
Первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя распад СССР, сказал, что «нельзя воскресить мертвого».
«Советский Союз сам себя изжил. <...> Не Кравчук, Ельцин, Шушкевич (председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич) и другие похоронили Советский Союз, он сам себя похоронил. Мы только зафиксировали этот факт», – подчеркнул он.
Ранее Лукашенко рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.
Перешедший на сторону ДНР украинский военный передал служебные документы
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Перешедший на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики украинский силовик передал служебные документы своего подразделения, заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В настоящее время нашими спецслужбами устанавливается причастность Виталия (украинский силовик, перешедший на сторону ДНР – ред.) к преступлением против народных республик, что позволит принять дальнейшее решение по его судьбе. В случае отсутствия фактов таковых преступления, он будет отпущен на свободу и сможет продолжить проживание в ДНР», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, украинский силовик передал ряд служебных документов с различными грифами секретности, «раскрывающие организационно-штатную структуру подразделений, боевой и численный состав, а также персональные данные военнослужащих, и доказывающие их участие в преступлениях против народа Донбасса».
«Документы в настоящее время изучаются нашими специалистами. Данный факт будет также учтен при принятии решения об освобождения Виталия из-под стражи», – добавил Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на сторону республики перешел украинский военнослужащий.
В феврале рядовой ВСУ перешел на сторону ДНР, чтобы избежать насилия и поборов в своей воинской части, сообщали в республике.
В RT отреагировали на высылку из России журналистки Сары Рейнсфорд
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Ни один телеканал не испытывает такого давления со стороны местного регулятора Ofcom, как RT, эта кампания продолжается с начала вещания в Великобритании, сказала газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Накануне было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си Сары Рейнсфорд в ответ дискриминацию российских СМИ британскими властями.
«Кампания против RT развернулась с первого дня нашего вещания в Великобритании и продолжается по сей день», – заметила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.
Официальные органы Великобритании, добавила Белкина, «постоянно подвергают наших журналистов остракизму». «Ни один канал не испытывает такого давления со стороны местного регулятора Ofcom, как RT. Британские парламентарии устраивают «публичную порку» своим коллегам, у которых еще хватает храбрости приходить к нам в эфир, а наши местные партнеры и рекламодатели подвергаются критике и запугиванию из-за того, что работают с нами», – рассказала заместитель главного редактора RT.
Она добавила, что «вопреки своим же проповедям о свободе слова политические лидеры Великобритании и местные мейнстримовские СМИ все чаще призывают нас закрыть – просто потому, что мы озвучиваем неудобную точку зрения».
В пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам. В ответ в британском посольстве в Москве назвали это решение необоснованным и призвали российскую сторону «пересмотреть этот реакционный шаг». По словам Лондона, «действия российских властей» только «продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России».
В России предпринимают подобные меры очень редко. Последний раз это произошло в 2011 году, когда Москва выслала британского корреспондента The Guardian Люка Хардинга.
В 2019 году Лондон отказал в визе сразу нескольким российским журналистам без объяснения причин, тогда одному из корреспондентов не продлили визу, а второму – не выдали. Также Лондон неоднократно пытался отозвать лицензию телеканала RT и постоянно оказывал давление на сотрудников многих других российских медиа.
RT с 2018 года втянуто в судебный спор с британским медиарегулятором Ofcom, а корреспонденты «Первого канала», «России-1» и РИА «Новости» лишены возможности пользоваться корпоративными банковскими счетами в Соединенном Королевстве.
Сара Рейнсфорд проработала в качестве московского корреспондента Би-би-си семь лет. Она должна будет покинуть Россию до 31 августа. В начале недели Рейнсфорд участвовала в пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко и спросила о легитимности его нахождения у власти, а также репрессиях в отношении оппозиции, что вызвало резкую реакцию белорусского лидера.
На борту упавшего в Турции Бе-200 мог находиться легендарный российский летчик
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На борту разбившегося самолета Бе-200, который был задействован в тушении пожаров в Турции, мог находиться легенда российской авиации Евгений Кузнецов, пишут СМИ.
Как сообщает Рен ТВ, эта информация в настоящее время проверяется.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц подтвердил, что Кузнецов погиб в результате катастрофы Бе-200, «любимый ученик легендарного Тимура Апакидзе».
«О его гибели сообщила создатель гениального фильма «Форсаж. Возвращение» Наталья Гугуева. Он был главным героем этого фильма. Я молчал весь день, но, блин, какого хрена у нас летчики-палубники, штучные специалисты, тушат пожары в Турции? Вечная память всем погибшим и соболезнования близким», – написал он в Telegram.
Согласно информации из открытых источников, Евгений Кузнецов окончил в 1987 году Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.П. Чкалова и прибыл по распределению на Тихоокеанский флот. На Северном флоте Кузнецов оказался в 1992 году, после того как вместе с 16 летчиками Центра подготовки Саки решил развивать российской школы палубной авиации.
Командир воздушного судна Кузнецов был главным по испытаниям Бе-200. Весной он провел цикл полетов в условиях Арктики с посадкой на Землю Франца-Иосифа.
«Если не ошибаюсь, в последнее время он был замначальника центра в Ейске. Палубный летчик. Это легенда, я его знал еще молодым. Я уволился, а он стал командиром полка. Это легенда, очень хороший летчик», – рассказал заслуженный военный летчик России Геннадий Бакулин.
Ранее Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200. До этого турецкие СМИ сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам.
Министерство сельского и лесного хозяйства Турции в субботу сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции
Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
Военный эксперт объяснил взятие Кабула талибами без штурма
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«Силы «Талибана» уже контролируют Кабул. Перед правительством стоит лишь вопрос: как с наименьшими потерями сдать город. Дальнейшее – лишь вопрос укрепления власти талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя сообщения о том, как правительство Афганистана сдает столицу талибам.
«Учитывая тактику запрещенного в России движения «Талибан» – тактику инфильтрации малыми группами, можно говорить о том, что боевики не только укрепились на западных и других окраинах столицы, но по сути уже захватили Кабул», – сказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук, участник операции советских войск в Афганистане.
Талибы были настроены войти в столицу без боя, а не брать ее штурмом. «Они были настроены на торг с министрами правительства Ашрафа Гани Ахмадзая, чтобы те, дабы остаться в живых, безболезненно сдали столицу, свой последний оплот», – отметил военный эксперт.
В субботу и утром в воскресенье стало известно, что талибы взяли под контроль оставшиеся не занятыми крупные города Афганистана: важнейший северный центр Мазари-Шариф, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, без боя зашли в город Джелалабад близ границы с Пакистаном. Под контролем афганского правительства остался лишь один городской центр – столица страны Кабул. Уже в пятницу силы «Талибана» находились в 50 км от столицы и обесточили ее. МВД Афганистана подтвердило, что талибы начали наступление на Кабул по всем направлениям.
Чуть позже стало известно, что отряды движения «Талибан» заняли ряд районов в столице Афганистана. Правительство Афганистана утверждало, что сохраняет контроль над столицей. Администрация президента Ашрафа Гани Ахмадзая заверила, что обстановка в Кабуле «находится под контролем, нападения на город нет», передает RT. Но из столицы Афганистана приходили все новые сообщения о появлении талибов в городе. В частности, стало известно, что в одном из районов вывешен флаг «Талибана», и о том, что боевики заняли Кабульский университет и его окрестности. ТАСС со ссылкой на заявление талибов сообщил: сейчас ведутся переговоры с правительством Ашрафа Гани о передаче столицы, боевикам отдан приказ не штурмовать город.
Позже стало известно о том, что между войсками, сохраняющими верность правительству, и талибами начались бои в северных и южных районах столицы. Отмечается, что в центре города пока столкновений нет. Однако вскоре и. о. министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что штурма Кабула не будет, а смена власти пройдет мирно. Талибы заявили, что не намерены мстить. Из их заявления следует, что все афганские чиновники будут в безопасности и им не следует бежать из страны, передает РИА «Новости».
Между тем источники Reuters сообщили об эвакуации посольства США в Афганистане при помощи вертолета. Талибы гарантировали безопасность посольства России.
В Кабуле жители выстроились в огромные очереди в банки – снимают деньги, чтобы уехать из города, сообщает RT. Между тем Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что после бескровной сдачи Джелалабада, находящегося близ границы с Пакистаном, талибы взяли под контроль все погранпереходы страны. Единственной возможностью для бегства остается вылет из аэропорта Кабула. Напомним, по плану вывода войск США из страны в столичном аэропорту остается около тысячи американских военнослужащих.
Как отметил полковник Матвийчук, о том, что дела афганского правительства безнадежны, можно было судить еще раньше, когда в Узбекистан бежал Рашид Дустум – единственный маршал в Афганистане и фактический хозяин северо-западных и северных регионов страны, которые даже называли «Дустумистаном».
«Этнический узбек Дустум и его войска были главной ударной силой «Северного альянса» – противника талибов в 1990-х и начале 2000-х», – отметил Матвийчук. Напомним, что Дустум уже дважды эмигрировал из страны в 1990-х, в том числе бежал в Узбекистан в моменты, когда талибы были наиболее близки к победе. «Когда столица Дустума Мазари-Шариф пала, можно говорить о том, что противников у талибов не осталось. Другой лидер северных народов Ахмад-Шах Масуд давно мертв, ничего подобного «Северному альянсу» нет, и уже некоторое время назад можно констатировать полное господство «Талибана» над страной. Взятие Кабула было предрешено. Дальнейшее – лишь вопрос укрепления государственной власти талибов», – констатирует Матвийчук.
Добавим, что делегация боевиков «Талибана» прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством, о чем сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
Две противоборствующие в Афганистане силы – правительственные войска и талибы – являются результатом «мыслительного процесса» США, которые поставили в этой стране очередной эксперимент, констатировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Швеции поблагодарили Горбачева за распад СССР
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Решения, принятые бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, стали основным фактором, который в итоге привел к распаду Советского Союза, сообщило шведское издание Svenska Dagbladet.
Как отмечает газета, реформы, проводившиеся Горбачевым, смогли подорвать положение страны как в экономической области, так и в военной сфере, и стали провальными в краткосрочной перспективе, передает РИА «Новости».
В то же время действия политика оказались благословением для остального мира, считает издание, поэтому Горбачева следует поблагодарить за его решения. По мнению журналистов Svenska Dagbladet, экс-глава СССР абсолютно заслуженно стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году.
При этом издание признало, что существуют и другие версии относительно того, что стало определяющей причиной распада Советского Союза. В частности, подобному развитию событий могла способствовать «бескомпромиссная гонка вооружений», которую проводили США под руководством президента Рональда Рейгана и которая привела к экономическому ослаблению СССР и его союзников в Восточной Европе.
Ранее Горбачев заявил, что убежден в необходимости перестройки и ее «исторической правоте».
Между тем результаты опроса ВЦИОМ в 2021 году показали, что Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан.
В Совфеде назвали главные задачи России после захвата Афганистана талибами
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, какие действия должна будет предпринять Россия в свете ситуации с талибами в Афганистане.
«Во-первых, наращивать региональные дипломатические усилия. Это касается не только союзников по ОДКБ и ЕАЭС, но и всех региональных структур и игроков – Китая, Индии, Пакистана и других. Нужна единая линия поведения при любом из возможных сценариев развития событий в Афганистане. Чтобы любая власть в этой стране имела дело с консолидированной позицией соседей и была бы заинтересована (политически, экономически и т. п.) играть по правилам», – написал сенатор в Facebook.
Также, по его словам, необходимо укреплять силы обороны по линии ОДКБ – чтобы сами мысли о возможных авантюрах в соседних странах не возникали. «Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов», – добавил Косачев.
Помимо этого, следует налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. «Президент США [Джо] Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего в Европу. Поэтому нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур. Пора уже отбрасывать в сторону любимые «игрушки» Запада на тему «противостояния демократий и авторитаризмов» и заниматься реальными угрозами», – написал сенатор.
Главное, по словам Косачева, «возвращать в эту историю ООН».
«Напомню, что формально силы международной коалиции (читай – американцы) находились все это время в Афганистане по мандату ООН. Но за два десятилетия не было ни одного отчета перед ООН о реализации этого мандата! Американцы делали там что хотели и в соответствии со своим, а не коллективным пониманием миссии. Получили. А вслед за ними, миссию провалившими, получает Афганистан, получает весь мир. Так больше не должно быть», – заключил он.
В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.
«Делегация боевиков прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством. Ожидается, что в течение нескольких часов президент страны сложит с себя полномочия.
Ранее силы террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Талибы вошли в Кабул
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Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) подняли свои флаги в одном районов Кабула, также талибы взяли под контроль Кабульский университет на западе столицы.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны. По их данным, покинуть Афганистан возможно только через аэропорт Кабула.
Агентство Reuters со ссылкой на МВД страны сообщило, что талибы начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям. При этом командование боевиков приказало своим бойцам воздерживаться от насилия при взятии города и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город.
Между тем власти Афганистана заявляют, что Кабул находится под их контролем, сообщает ТАСС. Администрация президента страны утверждает, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет», цитирует заявление телеканал «Аль-Арабия».
Однако, судя по появившимся снимкам, талибы находятся в столице.
Ранее сообщалось, что талибы взяли под контроль крупный погранпереход «Торхам» на афгано-пакистанской границе. Кроме того, талибы захватили афганский город Майданшахр, столицу провинции Вардак.
Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Польша пообещала Израилю ответ на отзыв посла из Варшавы
Власти Польши примут симметричные меры в ответ на отзыв поверенного в делах Израиля из Варшавы и необоснованное решение о понижении ранга дипломатического представительства, говорится в заявлении польского МИД.
«МИД Польши негативно оценивает действия внешнеполитического ведомства Израиля и необоснованное решение о понижении ранга дипломатического представительства в Варшаве», – приводит текст заявления польского министерства ТАСС.
При этом в Варшаве отметили, что «шаги, предпринятые Израилем, наносят серьезный ущерб отношениям между двумя странами». «Правительство Республики Польша примет соответствующие политические и дипломатические меры, учитывая принцип симметрии в двусторонних отношениях», – подчеркнули в польском МИД.
Ранее Израиль отозвал поверенного в делах еврейского государства в Варшаве «для бессрочных консультаций» после подписания польским президентом Анджеем Дудой поправок в законодательство об ограничении права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого имущества. Кроме того, Израиль решил не направлять нового посла в Варшаву. МИД Израиля также рекомендовал послу Польши продолжить отпуск в своей стране.
Напомним, 25 июня Израиль заявил о серьезном ущербе отношениям с Варшавой из-за утверждения Сеймом Польши в польское законодательство об ограничении права уцелевших в Холокосте на реституцию отнятого имущества. Согласно поправкам, по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, невозможно будет его оспорить. Невозможным станет и предоставление компенсации жертвам Холокоста и их наследникам.
Ранее израильский политолог Бенни Брискин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что поляки вмешиваются в историческую правду и пытаются снять с себя вину за Холокост, но в Израиле хорошо помнят, что многие поляки работали в концлагерях.
Чавушоглу по-русски выразил соболезнования России в связи с крушением Бе-200
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам в связи с крушением российского пожарного самолета Бе-200 в Турции, экипаж которого погиб.
«С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!» – написал министр на русском языке в своем аккаунте в Twitter.
Ранее Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200. До этого турецкие СМИ сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции.
Министерство сельского и лесного хозяйства Турции в субботу сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции
Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.
Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.
Американский историк оценил возможность снятия санкций ЕС с России
Евросоюз (ЕС) отстаивает идеи холодной войны в отношении России, именно это не позволит ЕС отменить введенные антироссийские санкции, заявил живущий в бельгийском Брюсселе американский историк и эксперт по отношениям РФ с ЕС и США Гильберт Доктороу.
«Я не думаю, что такой сценарий возможен. Европейский союз в отношениях с Россией руководствуется идеологией «холодной войны», а не здравым смыслом. Это то, что скрепляет хрупкий союз», – сказал РИА «Новости» аналитик.
По его словам, ЕС не готов отказаться от конфронтации с Россией в ближайшее время, пока пост главы Еврокомиссии занимает Урсула фон дер Ляйен.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа в ближайшее время снимет санкции с России из-за отказа Киева выполнять Минские соглашения.
Названа победительница конкурса «Миссис Россия – 2021»
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Победительницей конкурса «Миссис Россия – 2021» стала Анна Филиппова из Кузбасса, сообщили организаторы мероприятия.
«Миссис Россия 2021 – Анна Филиппова @anny_philippova , 38 лет, трое детей, Новокузнецк», – говорится в аккаунте организаторов конкурса в Instagram.
Финальное шоу конкурса прошло в субботу в концерном зале «Мир» в Москве. В конкурсе приняли участие 23 мамы со всей России, которые получили официальные титулы в своих регионах. Впервые на большой сцене участницы представили национальные костюмы различных стран мира, передает ТАСС.
Многодетные участницы конкурса своим примером показали, что женщина прекрасна в любом возрасте и статусе. У участницы из Ейска Ирины Папковой пятеро детей, у Зари Тлехусех из Адыгеи – четверо, у Лилии Макеевой из Тольятти, Татьяны Рыжковой из Иркутска и Анны Филипповой из Новокузнецка – по трое детей.
Самой молодой участнице из Ростова-на-Дону Кире Волковой 28 лет, у нее один ребенок, а самой старшей участнице конкурса из Дзержинска Митюшкиной Светлане – 68 лет, у нее двое детей и трое внуков.
В прошлом году победительницей конкурса «Миссис Россия» стала жительница Нижнего Новгорода Дарья Иванова. В 2019 году титул «Миссис Россия» получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
ВВС США атаковали талибов в районе аэропорта Кандагара
Самолеты ВВС США нанесли удары по представителям движения «Талибан» (организация запрещена в России) в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана, сообщила телестанция Al Jazeera.
По данным агентства, среди талибов есть погибшие и раненые. Атака была совершена в поддержку правительственных сил Афганистана, передает ТАСС.
В субботу талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.
Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне обострения обстановки выступил с обращением к нации: он объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.
В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, должна ли Россия спасать афганский режим оружием.
Десятки афганских военных нарушили границу Узбекистана
Границу с Узбекистаном в субботу пересекли по меньшей мере 84 афганских военных, сообщил узбекский МИД в воскресенье.
«14 августа 2021 года на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана численностью 84 человека пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами <…>, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых», – передает ТАСС сообщение МИД Узбекистана.
В ведомстве добавили, что афганским военнослужащим была оказана необходимая помощь, а «также предоставлено питание и организовано их временное размещение».
Также МИД страны ведет переговоры с Кабулом по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста Дружбы Узбекистана и Афганистана. В течение субботы МИД организовал возвращение собственных граждан из числа обслуживающего персонала участка железной дороги Термез – Мазари-Шариф.
Узбекско-афганская граница проходит по Сурхандарьинской области, по руслу реки Амударья, и составляет 144 км. Единственный пункт пропуска через границу находится неподалеку от административного центра области, города Термеза.
Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику. В воскресенье Вашингтон начал эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле.
Тем временем силы запрещенного в России террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
Дипломатов США в Кабуле эвакуировали вертолетами
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США эвакуировали сотрудников американского посольства в Кабуле при помощи вертолетов после того, как стало известно о заходе в город участников запрещенного в России движения «Талибан».
По данным официальных лиц США, дипломатов переправляли в аэропорт. Для эвакуации сотрудников посольства были привлечены военные, передает Reuters.
На кадрах, опубликованных в Twitter, попали американские военные вертолеты, эвакуирующие посольство в Кабуле.
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В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявили, что контролируют город, однако талибы замечены на улицах Кабула, в одном из районов города поднят их флаг. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны.
Ранее силытеррористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.
МИД предупредил о последствиях притеснения журналистов из России
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Если представители британской стороны аннулируют визу или отнимут аккредитацию у кого-то из российских журналистов, то Москва ответит зеркально, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь».
«Мы очень ждем, когда британская сторона наконец скажет, почему же они это начали делать с российскими корреспондентами, не продляя им визы. Мы очень надеемся, что они все-таки начнут говорить, потому что нельзя столько времени манипулировать информацией, рассказывать, что у нас якобы ссылают безосновательно британских журналистов. Очень ждем их у микрофона», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва примет ответные меры, если Лондон продолжит политику по невыдаче виз российским журналистам. Захарова обратила внимание, что Россия своим решением не продлевать рабочую визу корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд ответила на конкретные действия британской стороны. «Мы ответили. Если они [британцы] у кого-то еще аннулируют визу или отнимут аккредитацию мы, соответственно, будем отвечать. Если нет – значит нет. Это же называется встречные, зеркальные, аналогичные меры», – сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова указала на позицию России, которая готова вновь выдать разрешение на работу Рейнсфорд, как только Британия решит проблему с визой российского журналиста. «Мы вели переговоры с британской стороной по конкретному человеку, они прекрасно это знают. <…> В данном случае это вообще в принципе решение британской стороны. Они знали, что мы будем отвечать. Мы очень долго ждали», – добавила Захарова. Она также отметила, что в Британии повторяются случаи недопуска российских корреспондентов на мероприятия.
Напомним, в пятницу Захарова объяснила причины высылки журналистки Би-би-си из России.