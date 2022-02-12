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Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли второе место после короткой программы на Олимпиаде
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Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место после ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине, уступив французскому дуэту.
Россияне Синицина и Кацалапов набрали 88,85 балла. Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие в ритм-танце мировой рекорд – 90,83 балла. Французы обновили собственное достижение на 0,8 балла. В 2019 году на этапе Гран-при в Японии их результат составил 90,03 балла, передает ТАСС.
Произвольный танец фигуристы покажут 14 февраля, старт запланирован на 04:15 мск.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли из-за сообщений о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года.
Позже удалось обжаловать и добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований. Возвращаясь со льда в раздевалку, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. В Кремле после этого призвали Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».
Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой.
Первый президент ВАДА призвал Россию отказаться от Олимпиад
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Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA) Ричард Паунд призвал Россию не принимать участие в Олимпиадах после допингового скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой в Пекине, сообщает Reuters.
«У вас есть проблема. Возьмите таймаут на одну-две-три Олимпиады, пока вы не возьмете ситуацию под контроль. Но русские не помогают себе, потому что они совершенно не раскаялись. Они ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило о сомнительной допинг-пробе от 25 декабря 2021 года у Валиевой. Это случилось после того, как российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения пришлось перенести.
На данный момент Камиле Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Позже стало известно, что МОК и WADA опротестовали решение о снятии отстранения Валиевой.
Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.
Поздняков расплакался после достижения России на Олимпиаде
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не смог сдержать слез после победы женской сборной по лыжным гонкам в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
«Фантастический результат, которого у нас с 2006 года не было. Мы сейчас обсуждали это с Еленой Валерьевной [Вяльбе], я поздравил девочек. Замечательный успех – для самих спортсменок, тренеров, специалистов федерации, для всех наших зрителей, я уверен, они все сегодня прильнули к экранам», – передает его слова ТАСС.
Отмечается, что женская сборная России победила в эстафете на Олимпиаде впервые с 2006 года.
Во время церемонии чествования призеров Олимпийских игр в Пекине лыжница из России Юлия Ступак исполнила танец. Девушка станцевала прямо на подиуме. Соотечественницу поддержала Вероника Степанова, которая также получила олимпийскую медаль, передает РИА «Новости».
Непряева завоевала вторую медаль на Играх в Пекине, до этого она взяла «серебро» в скиатлоне. Ступак после скиатлона заявляла о возможном завершении карьеры.
Напомним, россиянки Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова в субботу победили в эстафете.
Фигурист Смолкин жестко ответил американской журналистке на вопросы о Валиевой
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Российский фигурист Глеб Смолкин попросил журналистку USA Today Кристин Бреннан сменить тему в ответ на ее попытку задать вопрос его партнерше Диане Дэвис о скандале вокруг Камилы Валиевой.
Диана Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, в группу которой входит Валиева.
«Я уже сказал все на тему истории с Камилой Валиевой. Повторять все по триста раз – это не моя работа, я здесь не для этого», – приводит слова Смолина ТАСС.
Бреннан все же задала вопрос, на что ей ответили, что разговаривать на эту тему нет желания. Смолкин пожелал Камиле Валиевой всего наилучшего, назвав ее великим атлетом и фигуристкой.
Журналистка все же попросила Дэвис саму ответить на вопрос. Получив отказ, она поинтересовалась, умеет ли Дэвис говорить, в том числе на английском.
«Да. Но не с вами и не по этому вопросу», – резюмировал Смолкин, после чего российские журналисты стали задавать паре вопросы об их выступлении.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли из-за сообщений о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года.
Позже удалось обжаловать и добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований. Возвращаясь со льда в раздевалку, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. В Кремле после этого призвали Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».
Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой.
Тутберидзе высказалась о ситуации с Валиевой
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Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес фигуристки Камилы Валиевой, допинг-тест которой назвали сомнительным.
«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома – это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде и в радости, до конца. Очень непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или грамотно спланированный план. Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует», – сказала тренер в интервью Первому каналу, передает РИА «Новости».
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило о сомнительной допинг-пробе от 25 декабря 2021 года у Валиевой. Это случилось после того, как российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения пришлось перенести.
На данный момент Камиле Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Позже стало известно, что МОК и WADA опротестовали решение о снятии отстранения Валиевой.
Блогеры восхитились победным танцем лыжницы Ступак
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Российская лыжница Юлия Ступак исполнила зажигательный танец на подиуме на церемонии чествования призеров Олимпийских игр в Пекине, ее поддержали коллеги по сборной. Блогеры окрестили победный танец лыжниц манифестом.
«Как же мы скучали по золотым танцам Юли Ступак. Через неудачные гонки, слезы и досаду – к олимпийской мечте! Душа не только танцев, но и песен просит. Девочка, танцуууууй, все пройдет так скоро», – порадовались за победу спорстменок в Матч ТВ. Журналистка Тина Канделаки перепостила видео у себя в Telegram, назвав наших лыжниц «золотыми девочками».
«Какие же вы невероятные! Миллионы благодарностей за такую гонку!», – написала бывший руководитель телеканала Матч ТВ.
«Российская эстафетная четверка бесподобна не только на лыжне, но и в танцах на пьедестале. Этот танцевальный манифест на пьедестале должен стать символом Олимпиады для нашей команды, который способен вдохновить не только лыжников мужской команды, но и всех спортсменов нашей сборной на следующие победы. А с таким настроем они, безусловно, придут!», – написал спортивный журналист Алексей Железнов
«Девчонки дорогие, Юлия, Наталья, Татьяна, Вероника, вы сегодня покорительницы наших сердец! Спасибо вам за проявление русского характера: за волю, за терпение, за труд! С золотом! (Парни лыжники, берите пример)», – написала в своем Telegram-канале актриса Мария Шукшина.
«Настроение всей России сейчас – Юлия Ступак», – пишет канал Eurosport, публикуя кадры победного танца российской лыжницы.
Сама спортсменка пообещала устроить настоящий «Кураж-Бомбей» после победной эстафеты.
Ранее женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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Журналистка Washington Post вступилась за Валиеву
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Журналистка американской газеты Washington Post Сэлли Дженкинс написала заметку в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, отметив неэффективность существующей антидопинговой системы.
В материале издания журналистка заявила, что время проверки и оглашения результата пробы стал логичным исходом негибкой политики ВАДА и, возможно, стало следствием политизированности. В связи с этим Дженкинс возложила вину за сложившуюся ситуацию на систему проверки допинг-проб и сочла, что причины для наказания Валиевой отсутствуют, передает РИА «Новости».
Как отметила Дженкинс, ВАДА и МОК следуют курсу «если сомневаешься, наказывай». По ее словам, таким образом в резонансном процессе скрыта несправедливость по отношению к спортсменам.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой.
Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований, однако 15-летняя девушка находится под пристальным вниманием иностранной прессы. Так, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».
Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.
МОК решил не наказывать украинского спортсмена за политический плакат
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Международный олимпийский комитет (МОК) не будет применять санкции к украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу за демонстрацию антивоенного плаката, сообщили в пресс-службе организации.
В организации заявили, что поговорили со спортсменом и пришли к выводу, что «это был общий призыв к миру», передает ТАСС.
«Для МОК этот вопрос закрыт», – подчеркнули там.
Накануне во время соревнований по скелетону на Олимпийских играх Гераскевич после третьего заезда показал плакат с надписью «Нет войне на Украине».
Видео, на котором изображен момент демонстрации плаката, разместила в Telegram ведущая Ксения Собчак.
Позже Гераскевич объяснил позицию корреспонденту Sport24: «Я за мир в стране, никто не хочет войны. Очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция».
«Общаюсь ли на Олимпиаде с российскими скелетонистами? Я их уважаю как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире», –добавил он.
Затем он сказал в интервью Tribuna.com: «Я за мир в Украине, каждый нормальный человек против войны. Надеюсь, наш плакат внесет маленький вклад в прекращение всяческих намерений военных действий в нашей стране».
Согласно 50-й статье Олимпийской хартии, на Играх запрещены любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.
Отметим, что ранее зарубежные СМИ сочли активность российских болельщиков на Олимпиаде политической.
Напомним, что российские спортсмены на зимней Олимпиаде в Пекине выступают без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого они называются сборной ROC (Russian Olympic Committee). Из этой аббревиатуры ранее родилась кампания #wewillROCyou.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
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Лыжницы принесли России третье золото Олимпиады
Женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Вторыми пришли немки (отставание – 18,2 секунды), третьими – шведки (+20,7).
Команду из России представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Первые два этапа лыжницы шли классическим стилем, а последние два – свободным.
В итоге российская команды на Олимпиаде в Пекине превзошла свой результат по количеству завоеванных золотых медалей на Играх в Пхенчхане, передает РИА «Новости».
В 2018 году российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград и заняли 13-е место в медальном зачете.
Сейчас Россия в Пекине выиграла три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
CAS принял апелляцию Международного союза конькобежцев на отмену отстранения Валиевой
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял апелляцию Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает пресс-служба суда.
CAS зарегистрировал апелляцию Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что CAS назначил дату слушания по делу фигуристки Валиевой на 13 февраля на 15:00 по пекинскому времени (10:00 мск).
Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой.
Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований, однако 15-летняя девушка находится под пристальным вниманием иностранной прессы. Так, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».
Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.
В TikTok и Instagram набирает популярность флешмоб в поддержку Валиевой
Пользователи популярных соцсетей TikTok и Instagram решили поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву.
В сети публикуют видео и фото спортсменки, сопровождая их текстом поддержки с хештегами #Камиланашезолото и #ЯМыКамилаВалиева.
«Только посмотрите на эти эмоции…Это Камила Валиева и девочке всего 15 лет, а она уже защищает честь нашей страны. Получив золотую медаль, ее сразу же обвинили в приеме допинга, не поверив в ее способности из-за возраста. Только вместе мы сможем отстоять ее честь! Не дадим Камилу в обиду», – говорится в тексте к видео, опубликованном с хештегами #wewillrocyou #камиланашезолото пользователем vvleader в TikTok.
Спортсменку поддерживают как обычные пользователи, так и блогеры, и звезды с многомиллионной аудиторией.
Например, это сделал голливудский актер Алек Болдуин, который выразил восхищение талантом 15-летней девушки. За теплые слова поддержки американца поблагодарила тренер Валиевой Этери Тутберидзе, опубликовав скриншот в Instagram.
«Я тот самый человек, который обожает фигурное катание, но сам на коньках никогда не катает. Все знаю, что сейчас идет Олимпиада. 15-летняя девочка Камила Валиева забрала золотую медаль, но на нее сейчас обрушилось огромное количество хейта и критики всего лишь из-за слуха о том, что она принимала допинг. Хочу выразить ей свою поддержку. Камила, ты наше золото!» – сказала в видеообращении блогер karisha.nu.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной этого, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой. И хотя команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований, 15-летняя девушка находится под пристальным вниманием иностранной прессы. Так, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. «Ты принимала допинг? Ты чиста?» – кричал ей вслед репортер Daily Mail. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».
Спортивный арбитражный суд получил апелляцию на отмену отстранения Валиевой
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции МОК и WADA на решение дисциплинарного комитета РУСАДА отменить временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает пресс-служба суда.
Апелляции рассмотрит выездная панель CAS в Пекине. Дата слушаний пока не сообщалась, передает ТАСС.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли, так как сомнение вызвал допинг-тест Валиевой.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Позже со спортсменки сняли отстранение.
Кремль же призвал Валиеву «ходить гордо и побеждать».
Вяльбе заявила о бойкоте норвежских СМИ до конца Олимпиады
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе будет бойкотировать норвежские СМИ до конца Олимпиады в Пекине, сообщила она после победы женской российской команды в эстафетной гонке.
Спортсменка объявила бойкот норвежским СМИ после статьи в NRK Яна Петтера Сальтведта о том, что российских лыжников не должно быть на Играх из-за прошлых скандалов с допингом. Позже Сальтведт заявил, что Вяльбе ждет извинений от короля Норвегии.
«Полная ерунда, давайте еще больше раскрутим историю, напишем, чтобы извинился премьер страны. Он записывал все мои слова на диктофон. Пускай он придет, достанет диктофон, и мы тогда вместе послушаем, что я сказала. А сказала я следующее: пока NRK не извинится, больше общаться не буду, я устроила им бойкот», – передает слова президента Федерации лыжных гонок ТАСС.
По словам Вяльбе, ее коллега Эрик Ресте (глава норвежской федерации – прим. ВЗГЛЯД) извинился. Она отметила, что общаться после Олимпиады будет, но не сейчас. Ее возмутил тот факт, что «приписали» короля.
«У меня даже такой мысли не было, зачем мне нужны извинения от короля? Видимо, всем нужно, чтобы их читали. Если нет заголовочка, то тогда никто не будет читать», – добавила Вяльбе.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
Напомним, женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды.
Ранее Вяльбе уже объявляла бойкот норвежским журналистам. Президент Федерации лыжных гонок России 9 февраля отметила, что отказ общаться связан с высказываниями норвежцев о допинге у российских лыжников. Подобных представителей СМИ она назвала «недоумками», решившими прикрыть неудачу первой гонки таким способом.
«Я на это спокойно реагировать не могу», – заявляла Вяльбе, потребовав тогда извинений.
Фигуристка Валиева с ошибкой откатала прогон короткой программы
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С ошибкой на тройном акселе провела тренировочный прокат короткой программы на Олимпийских играх в Пекине российская фигуристка Камила Валиева.
Тренировка проходила на запасном льду Столичного дворца спорта. Также вышла на лед ее подруга по группе тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова.
На тренировки отсутствовала еще одна российская фигуристка Александра Трусова. Во время прогона Валиева зашла на аксель в три с половиной оборота, но упала. Затем она без ошибок исполнила каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц-тройной тулуп.
Короткая программы в женском одиночном катании состоится на Олимпийских играх 15 февраля. Глава пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов сопроводил фигуристку после тренировки через микст-зону.
Напомним, в пятницу тренер Этери Тутберидзе и сама Валиева отказались общаться с прессой.
Во время прохода со льда в раздевалку через микст-зону фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. «Ты принимала допинг? Ты чиста?» – кричал ей вслед репортер Daily Mail. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».
Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила, что решение о допуске Валиевой будет принято до 18.00 12 февраля.
«Допустят или нет до участия в личном турнире решат сегодня до 23 по Пекину (18.00 мск). Решение по делу будут принимать долго. Не здесь и не сейчас», – сообщила Ермолина РИА «Новости».
Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной этого, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой.
Спортивный арбитражный суд назначил дату слушания по делу фигуристки Валиевой
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой 13 февраля, сообщил министр спорта Олег Матыцин.
«По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье», – передает ТАСС его слова.
Дополнительно сообщается, что CAS назначила слушания на 15:00 по пекинскому времени (10:00 мск). «Заседание Спортивного арбитражного суда, посвященное рассмотрению исков к РУСАДА и фигуристке Валиевой, назначено на 15 часов в воскресенье», – добавил источник.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой.
Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований, однако 15-летняя девушка находится под пристальным вниманием иностранной прессы. Так, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».
Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.
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Российские хоккеистки не попали в полуфинал олимпийского турнира
Женская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии со счетом 2:4 в четвертьфинале олимпийского турнира.
В составе сборной Швейцарии шайбы забросили Фоби Штенц, Доминик Рюэгг и Алина Мюллер. Среди россиянок шайбы в ворота отправили Анна Савонина и Полина Лучникова, передает ТАСС.
Один из голов, забитых капитаном сборной России Анной Шохиной, отменили из-за вылета шайбы за пределы площадки во время атаки. В ходе третьего периода спортсменки из России не раз попадали в штангу. Во время последних минут девушки пропустили шайбу в пустые ворота.
Сборная Швейцарии в полуфинале сыграет со сборной Канады, которая ранее обыграла сборную Швеции со счетом 11:0. В другом полуфинале будет играть сборная США с победителем игры между командами Финляндии и Японии. Игра состоится 12 февраля.
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.