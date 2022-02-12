Путин отметил лидерские качества завоевавших золото в Пекине российских лыжниц

В Кремле призвали не искать политику в рассадке Путина и его гостей на переговорах

Особенности проведения переговоров президента России Владимира Путина с иностранными гостями в Кремле связаны с антиковидными мерами в разных странах, здесь нет политики, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что «в некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями, а с кем-то переговоры проходят за столом, по длинной стороне это расстояние там примерно шесть метров», это «связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами», передает ТАСС.

«Мы с пониманием к этому относимся, это нормальная мировая практика (...) В этом нет никакой политики, все относятся к этому полным пониманием и это никоим образом не мешает проведению переговоров, что главное», – заверил он.

Отмечается, в ряде случаев «вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно, и тогда применяется большее расстояние».

«Если медики, инфекционисты взаимодействуют и взаимное тестирование производится, то тогда есть возможность уже как таковых ограничений избегать и осуществлять непосредственный контакт», – уточнил он.

Песков также подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон перед переговорами с Путиным, которые состоялись в Кремле 7 февраля, отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус российским медикам.

Он не стал уточнять, предоставляет ли Москва прибывающим с визитом иностранным коллегам данные об аналогичном ПЦР-тестировании президента Путина. Пресс-секретарь также оставил без ответа и вопрос о том, устроило бы Кремль, если бы Макрон сдал тест не российским, а французским врачам.

Вместе с тем Песков сообщил, что Макрон после визита на Украину еще не беседовал с Путиным, сроки разговора пока неизвестны. Вопросы о том, с какими предложениями Макрон приезжал в Москву и Киев, о чем ему удалось или не удалось договориться на Украине, представитель Кремля предложил адресовать Елисейскому дворцу.

Ранее стало известно об отказе Макрона сдать ПЦР-тест перед встречей с Путиным.

Напомним, встреча Путина и Макрона в Москве состоялась в понедельник. Они сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.

В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тот после сказал, что из-за коронавируса встреча прошла «в необычном формате», и он «никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом».

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