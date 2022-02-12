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Путин отметил лидерские качества завоевавших золото в Пекине российских лыжниц
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Президент России Владимир Путин поздравил победительниц Олимпийских игр в соревнованиях по лыжным гонкам Юлию Ступак, Наталью Непряеву, Татьяну Сорину и Веронику Степанову, отметив их лидерские качества и невероятную силу воли.
«Невероятная сила воли, командная сплоченность, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьезных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества. Вы оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением», – передаются слова российского лидера на сайте Кремля.
Путин также пожелал спортсменкам новых успешных стартов и спортивных достижений.
Напомним, в субботу женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Вторыми пришли немки (отставание – 18,2 секунды), третьими – шведки (+20,7).
Сейчас Россия в Пекине выиграла три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Порошенко рассказал о вывозе золота и денег из Крыма в 2014 году
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Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными.
«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», – передает слова Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала Киевского апелляционного суда.
Он рассказал, что обсудил этот вопрос с тремя людьми, возглавлявшими тогда различные ведомства. Речь идет о главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министре внутренних дел Арсене Авакове и главе Службы безопасности Украины Василии Грицаке.
«Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была 4 млрд гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые <...> были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения», – добавил Порошенко.
По словам Порошенко, если бы он этого не сделал, то деньги попали бы в Донецк.
Напомним, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на меру пресечения в виде личного обязательства для Порошенко. Прокуратура настаивает на аресте с возможностью внесения залога, а защита настаивает на отмене личного обязательства. В результате суд оставил меру пресечения в силе.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, за что ему грозит 15 лет лишения свободы. Также он является фигурантом десятка уголовных дел в качестве свидетеля.
РУСАДА потребовала провести расследование в отношении персонала Валиевой
Российское антидопинговое агентство инициировало проведение расследования в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой после положительной допинг-пробы, сообщили в пресс-службе организации.
«Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования решило перенести церемонию награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
Тутберидзе высказалась о ситуации с Валиевой
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Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес фигуристки Камилы Валиевой, допинг-тест которой назвали сомнительным.
«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома – это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде и в радости, до конца. Очень непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или грамотно спланированный план. Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует», – сказала тренер в интервью Первому каналу, передает РИА «Новости».
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило о сомнительной допинг-пробе от 25 декабря 2021 года у Валиевой. Это случилось после того, как российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения пришлось перенести.
На данный момент Камиле Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Позже стало известно, что МОК и WADA опротестовали решение о снятии отстранения Валиевой.
Первый президент ВАДА призвал Россию отказаться от Олимпиад
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Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA) Ричард Паунд призвал Россию не принимать участие в Олимпиадах после допингового скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой в Пекине, сообщает Reuters.
«У вас есть проблема. Возьмите таймаут на одну-две-три Олимпиады, пока вы не возьмете ситуацию под контроль. Но русские не помогают себе, потому что они совершенно не раскаялись. Они ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило о сомнительной допинг-пробе от 25 декабря 2021 года у Валиевой. Это случилось после того, как российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения пришлось перенести.
На данный момент Камиле Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Позже стало известно, что МОК и WADA опротестовали решение о снятии отстранения Валиевой.
Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.
Москва и Вашингтон согласовали телефонный разговор Путина и Байдена
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по инициативе американской стороны в субботу планируют провести телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Песков подчеркнул, что «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны». Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что разговор президентов России и США планируется провести в субботу вечером по московскому времени. Позже представитель Белого дома сообщил, что беседа президентов США и России состоится в субботу утром по вашингтонскому времени (во второй половине дня мск). При этом, по версии американской стороны, «Россия предложила провести телефонный разговор в понедельник», а «Белый дом сделал встречное предложение насчет субботы, они согласились».
Напомним, в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет. В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не исключает проведения очередных переговоров между президентами России и США, но это должно произойти «при правильных обстоятельствах».
Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.
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Поздняков расплакался после достижения России на Олимпиаде
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не смог сдержать слез после победы женской сборной по лыжным гонкам в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
«Фантастический результат, которого у нас с 2006 года не было. Мы сейчас обсуждали это с Еленой Валерьевной [Вяльбе], я поздравил девочек. Замечательный успех – для самих спортсменок, тренеров, специалистов федерации, для всех наших зрителей, я уверен, они все сегодня прильнули к экранам», – передает его слова ТАСС.
Отмечается, что женская сборная России победила в эстафете на Олимпиаде впервые с 2006 года.
Во время церемонии чествования призеров Олимпийских игр в Пекине лыжница из России Юлия Ступак исполнила танец. Девушка станцевала прямо на подиуме. Соотечественницу поддержала Вероника Степанова, которая также получила олимпийскую медаль, передает РИА «Новости».
Непряева завоевала вторую медаль на Играх в Пекине, до этого она взяла «серебро» в скиатлоне. Ступак после скиатлона заявляла о возможном завершении карьеры.
Напомним, россиянки Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова в субботу победили в эстафете.
Лыжницы принесли России третье золото Олимпиады
Женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Вторыми пришли немки (отставание – 18,2 секунды), третьими – шведки (+20,7).
Команду из России представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Первые два этапа лыжницы шли классическим стилем, а последние два – свободным.
В итоге российская команды на Олимпиаде в Пекине превзошла свой результат по количеству завоеванных золотых медалей на Играх в Пхенчхане, передает РИА «Новости».
В 2018 году российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград и заняли 13-е место в медальном зачете.
Сейчас Россия в Пекине выиграла три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
В TikTok и Instagram набирает популярность флешмоб в поддержку Валиевой
Пользователи популярных соцсетей TikTok и Instagram решили поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву.
В сети публикуют видео и фото спортсменки, сопровождая их текстом поддержки с хештегами #Камиланашезолото и #ЯМыКамилаВалиева.
«Только посмотрите на эти эмоции…Это Камила Валиева и девочке всего 15 лет, а она уже защищает честь нашей страны. Получив золотую медаль, ее сразу же обвинили в приеме допинга, не поверив в ее способности из-за возраста. Только вместе мы сможем отстоять ее честь! Не дадим Камилу в обиду», – говорится в тексте к видео, опубликованном с хештегами #wewillrocyou #камиланашезолото пользователем vvleader в TikTok.
Спортсменку поддерживают как обычные пользователи, так и блогеры, и звезды с многомиллионной аудиторией.
Например, это сделал голливудский актер Алек Болдуин, который выразил восхищение талантом 15-летней девушки. За теплые слова поддержки американца поблагодарила тренер Валиевой Этери Тутберидзе, опубликовав скриншот в Instagram.
«Я тот самый человек, который обожает фигурное катание, но сам на коньках никогда не катает. Все знаю, что сейчас идет Олимпиада. 15-летняя девочка Камила Валиева забрала золотую медаль, но на нее сейчас обрушилось огромное количество хейта и критики всего лишь из-за слуха о том, что она принимала допинг. Хочу выразить ей свою поддержку. Камила, ты наше золото!» – сказала в видеообращении блогер karisha.nu.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной этого, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой. И хотя команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований, 15-летняя девушка находится под пристальным вниманием иностранной прессы. Так, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. «Ты принимала допинг? Ты чиста?» – кричал ей вслед репортер Daily Mail. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».
Спортивный арбитражный суд получил апелляцию на отмену отстранения Валиевой
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции МОК и WADA на решение дисциплинарного комитета РУСАДА отменить временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает пресс-служба суда.
Апелляции рассмотрит выездная панель CAS в Пекине. Дата слушаний пока не сообщалась, передает ТАСС.
Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли, так как сомнение вызвал допинг-тест Валиевой.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Позже со спортсменки сняли отстранение.
Кремль же призвал Валиеву «ходить гордо и побеждать».
Винер-Усманова сравнила допинговый скандал вокруг Валиевой с отстранением Кабаевой
Скандал, связанный с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой, похож на ситуацию с отстранением олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
В 2001 году Кабаева и ее партнер по сборной Ирина Чащина были наказаны двухлетней дисквалификацией после обвинения в употреблении фуросемида. Спортсменки были лишены всех наград Игр доброй воли и чемпионата мира 2001 года.
«Я предсказывала эту ситуацию на Олимпийских играх, говоря, что вторым номером программы будет фигурное катание. На летних Играх выбрали нас, потому что нужно было, чтобы Великобритания обошла Россию, сейчас Камила – самое красивое, что у нас есть в зимних видах спорта. Даже [актер Алек] Болдуин написал, что эта девочка заключила в себе одной всю красоту мира», – передает ТАСС слова Винер-Усмановой.
«А еще, как говорит наш очень выдержанный и великий человек, руководитель нашей страны [Владимир Путин], у каждого свое дело, ее дело перед богом – выдержать. У Алины Кабаевой было то же самое, она выступала на Играх доброй воли в ее возрасте. Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат, ее убрали на два года. Есть ее пример и летней Олимпиады в Токио, случилось, как я говорила, берегитесь. Вопиющий факт, что ей с декабря ничего не говорили, а когда она выступила на Олимпийских играх, это было сказано», – добавила Винер-Усманова.
Тем временем заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Валиева не могла принимать допинг.
«Жду официальных решений. Я просто не верю, что был допинг», – сказала Тарасова.
Ранее в пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой. Международный союз конькобежцев (ISU) также решил подать апелляцию в CAS. Тем временем Валиева вышла на вторую за день тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. ОКР заявил о намеренной задержке решения по допинг-пробе Валиевой. США пригрозили из-за допинг-пробы Валиевой применить «акт Родченкова». Кремль призвал Валиеву «ходить гордо и побеждать».
Напомним, в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
Макрона раскритиковали за отказ от ПЦР-теста перед встречей с Путиным
Французского президента Эммануэля Макрона в Сети раскритиковали за отказ от сдачи ПЦР-теста на коронавирус в ходе визита в Москву из-за якобы опасений, что его ДНК попадет «в руки России».
«Да ведь он уже сотни раз мог оставить свою ДНК в России... на чашке кофе, бутылке воды или микрофоне. Хватит держать нас за идиотов» – цитирует пользователя Twitter Don Vito РИА «Новости».
«Он что, боится, что его клонируют? Да если б им нужна бы его ДНК, они бы ее уже давно получили», – поддержал предыдущего комментатора Jennifer G.Lhomoy.
«Да, господин президент, ПЦР-тесты должны сдавать все, даже вы», – добавила Marie Louise.
«Почему он отказался? Боялся, что его отравят? Он не прав», – отметил BBoisadan.
«Он может сдать перед отъездом хоть пятьдесят таких тестов, однако, если по приезду тебя попросили его сдать вновь, то ты должен это сделать. Иначе ты показываешь свое неуважение», – подвел итог LaeckoChon.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники в Елисейском дворце, что Макрон якобы отказался сдавать ПЦР-тест, и был вынужден соблюдать социальную дистанцию в общении с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», – сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.
Песков объяснил, к чему привело непонимание Мюнхенской речи Путина на Западе
После Мюнхенской речи президента России Владимира Путина был шанс, что страны Запада поймут бесперспективность однополярного мира, но отказ прислушаться привел к опасной ситуации, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Причем бесперспективность не с той точки зрения, что кто-то будет этому как-то противодействовать, а с той точки зрения, что сам этот единый полюс уже не в состоянии обеспечивать порядок безопасности, и так же просто появляются много новых полюсов с не менее широким, не менее мощным потенциалом», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По словам представителя Кремля, это привело к тому, что сейчас мир подошел к той самой опасной черте.
Также Песков отметил, что речь Путина на Мюнхенской конференции не была агрессивной, это был призыв не прятать голову в песок, а решать проблемы.
Песков вспомнил, что был тогда в гостинице, а после вместе с коллегами пытался общаться с западными журналистами сразу после оглашения этой речи, чтобы показать им конструктивный характер этого выступления.
«Но все восприняли это в штыки, все – я имею в виду коллективный Запад – окрестили эту речь как самое агрессивное, что они слышали за последнее время. Хотя я по-прежнему уверен, ничего агрессивного там нет», – сказал Песков.
Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. он раскритиковал внешнюю политику США за идею устройства однополярного мира, выступил против планов по расширению НАТО в Восточной Европе.
Фигуристка Валиева с ошибкой откатала прогон короткой программы
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С ошибкой на тройном акселе провела тренировочный прокат короткой программы на Олимпийских играх в Пекине российская фигуристка Камила Валиева.
Тренировка проходила на запасном льду Столичного дворца спорта. Также вышла на лед ее подруга по группе тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова.
На тренировки отсутствовала еще одна российская фигуристка Александра Трусова. Во время прогона Валиева зашла на аксель в три с половиной оборота, но упала. Затем она без ошибок исполнила каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц-тройной тулуп.
Короткая программы в женском одиночном катании состоится на Олимпийских играх 15 февраля. Глава пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов сопроводил фигуристку после тренировки через микст-зону.
Напомним, в пятницу тренер Этери Тутберидзе и сама Валиева отказались общаться с прессой.
Во время прохода со льда в раздевалку через микст-зону фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. «Ты принимала допинг? Ты чиста?» – кричал ей вслед репортер Daily Mail. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».
Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила, что решение о допуске Валиевой будет принято до 18.00 12 февраля.
«Допустят или нет до участия в личном турнире решат сегодня до 23 по Пекину (18.00 мск). Решение по делу будут принимать долго. Не здесь и не сейчас», – сообщила Ермолина РИА «Новости».
Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной этого, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой.
В Кремле призвали не искать политику в рассадке Путина и его гостей на переговорах
Особенности проведения переговоров президента России Владимира Путина с иностранными гостями в Кремле связаны с антиковидными мерами в разных странах, здесь нет политики, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что «в некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями, а с кем-то переговоры проходят за столом, по длинной стороне это расстояние там примерно шесть метров», это «связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами», передает ТАСС.
«Мы с пониманием к этому относимся, это нормальная мировая практика (...) В этом нет никакой политики, все относятся к этому полным пониманием и это никоим образом не мешает проведению переговоров, что главное», – заверил он.
Отмечается, в ряде случаев «вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно, и тогда применяется большее расстояние».
«Если медики, инфекционисты взаимодействуют и взаимное тестирование производится, то тогда есть возможность уже как таковых ограничений избегать и осуществлять непосредственный контакт», – уточнил он.
Песков также подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон перед переговорами с Путиным, которые состоялись в Кремле 7 февраля, отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус российским медикам.
Он не стал уточнять, предоставляет ли Москва прибывающим с визитом иностранным коллегам данные об аналогичном ПЦР-тестировании президента Путина. Пресс-секретарь также оставил без ответа и вопрос о том, устроило бы Кремль, если бы Макрон сдал тест не российским, а французским врачам.
Вместе с тем Песков сообщил, что Макрон после визита на Украину еще не беседовал с Путиным, сроки разговора пока неизвестны. Вопросы о том, с какими предложениями Макрон приезжал в Москву и Киев, о чем ему удалось или не удалось договориться на Украине, представитель Кремля предложил адресовать Елисейскому дворцу.
Ранее стало известно об отказе Макрона сдать ПЦР-тест перед встречей с Путиным.
Напомним, встреча Путина и Макрона в Москве состоялась в понедельник. Они сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе.
В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Тот после сказал, что из-за коронавируса встреча прошла «в необычном формате», и он «никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом».
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Путин предложил Совбезу обсудить взаимодействие со странами СНГ
Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России предложил обсудить взаимодействие со странами СНГ и совершенствование механизмов в данном направлении.
«Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики – это отношения со странами СНГ на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему. И еще раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых, как я уже сказал», – цитирует РИА «Новости» Путина.
«У нас много здесь инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнерами, большой объем товарооборота, со многими из них мы работаем в рамках ЕврАзЭС, в рамках Договора о коллективной безопасности. Последние события показывают, что вся эта работа дает положительный результат, она востребована. Мы сегодня поговорим с вами о том, как совершенствовать те механизмы, которые созданы у нас на этом направлении за последние годы», – добавил президент.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ввести обязательный медосмотр для мигрантов, а также решить вопрос с обязательным знанием русского языка у приезжих.