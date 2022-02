Умер основатель группы King Crimson Иэн Макдональд

Британский музыкант-мультиинструменталист, бывший участник рок-группы King Crimson Иэн Макдональд умер в США на 76-м году жизни, сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на представителя музыканта.

Сын музыканта сообщил, что Макдональд умер 9 февраля в своем доме в Нью-Йорке в окружении семьи, причиной смерти стал рак, передает ТАСС.

Иэн Макдональд родился в Остерли (Лондон), в 1968 году стал одним из основателей группы King Crimson. Участвовал в записи дебютного альбома In the Court of the Crimson King (1969). Этот сборник занимает второе место в списке «50 величайших прог-рок-альбомов всех времен» журнала Rolling Stone.

Впоследствии он ушел из King Crimson и стал одним из основателей группы Foreigner. На позднем этапе своей карьеры он был сессионным музыкантом.