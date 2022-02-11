Выпивавшие мужчины избили полицейских на детской площадке в Москве

В столице употреблявшие алкоголь на детской площадке в районе Царицыно мужчины избили полицейских, которые приехали после вызова соседей, жаловавшихся на шум.

Нападавших было двое, местные жители сообщили о нарушении общественного порядка на детской площадке, после этого на место приехали двое полицейских, сообщает RT.

Нарушители отказались предъявлять документы, правоохранители попытались их задержать, но те оказали сопротивление. Один из них выхватил у сотрудника дубинку, после чего началась драка.

Ее удалось прекратить только после того, как полицейский достал из кобуры табельное огнестрельное оружие.

Одного злоумышленника задержали, а второй сбежал. Полицейских с травмами головы увезли на скорой помощи.

В декабре покупатели в одном из торговых павильонов в Выборге избили сотрудников полиции. Отмечается, что нападавшие являются гражданами Узбекистана.