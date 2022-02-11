В Кремле не стали комментировать информацию об уходе с поста главы Марий Эл

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об уходе с поста главы республики Марий Эл Александра Евстифеева и не хотел бы это комментировать.

Песков сказал, что он не располагает данной информацией и отметил, что «эксперты очень часто обсуждают то, что мало имеет отношения к реальности, но и иногда они обсуждают и реальные проблемы», передает РИА «Новости».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Евстифеев, который занимает пост губернатора с 2017 года, хочет уйти в отставку. При этом один из источников утверждает, что вероятность ухода «приближается к 100%».

В пресс-службе главы региона сообщили, что Евстифеев продолжает работать, как и прежде, несмотря на сообщения в СМИ о возможной отставке, и «ничего не изменилось с момента последних слухов».

Отмечается, что сообщения о возможной отставке главы Марий Эл уже не раз появлялись в СМИ: например, 26 января «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента России и в партии «Единая Россия» сообщили, что Евстифеев якобы намерен подать в отставку, но в администрации президента предпочитают, чтобы он остался.

Тогда в пресс-службе главы республики агентству сообщили, что Евстифеев работает в штатном режиме, никаких предпосылок для слухов нет.

Александр Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по собственному желанию, 10 сентября был избран главой республики. До этого он был председателем Арбитражного суда Московской области.