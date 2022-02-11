Испортивший картину ученицы Малевича охранник объяснил свой поступок

Охранник екатеринбургского «Ельцин Центра», герой Чечни и Афганистана Александр Васильев, который в свой первый рабочий день испортил картину ученицы Малевича стоимостью 75 млн рублей заявил, что принял экспозицию за выставку детских рисунков.

По его словам, в ЧОП, который обслуживает «Ельцин Центр», ему помогли устроиться знакомые из ветеранской организации.

«Я сначала хотел отказаться, боялся, что не смогу весь день быть на ногах, без возможности присесть (у Васильева тяжелые травмы ног – прим. ВЗГЛЯД). Но мне сказали: отработаешь одну смену, сразу заплатим. Я вышел. Честно скажу, мне не очень понравились эти работы [на выставке]. Они оставляли тяжелое впечатление. Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете». Я их спросил: «Это ваши работы?» Они: «Да». Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» – рассказал порталу E1ru Александр Васильев.

Сначала никто не замечал перемен в картине.

«Я смотрю, люди проходят мимо, улыбаются. Потом от долгого стояния на ногах, как я и боялся, у меня заболела голова. Я предупредил начальника смены, что уезжаю домой», – добавил охранник.

А через несколько дней к Александру пришла полиция. Он даже не сразу понял, в чем его обвиняют, а потом предложил все стереть, чтобы не видно было».

Позже выяснилось, что в объектив камеры наблюдения компания подростков, якобы подбивших охранника на «вандализм», не попала.

«Я бы никогда не полез в чужие картины без спроса. Зачем чужое портить? Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят!.. Что я наделал! Я хочу, чтобы все от меня отстали, и я спокойно как жил с женой, так бы и жил», – заявил охранник.

По рассказам Васильева, он служил в Афганистане и Чечне, имеет множество боевых орденов и медалей. В одном из боев в первую чеченскую кампанию его тяжело ранило, после выписки из больницы офицера комиссовали, дав третью группу инвалидности.

С того момента о службе в армии пришлось забыть: контузия сказалась на психическом и эмоциональном здоровье. Однажды против него возбуждали уголовное дело – при уличном конфликте угрожал какой-то незнакомой женщине, та написала заявление в полицию. В последние годы, по словам мужчины, он работал охранником в банке, пока отделение не закрылось.

Ранее полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело из-за порчи картины ученицы Малевича. Полиция установила подозреваемого в порче картины Анны Лепорской на выставке в «Ельцин Центре», его вызвали на допрос.

Им оказался сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность «Ельцин центра». Мужчина пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне ученицы Малевича Анны Лепорской.