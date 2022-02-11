Посла разочаровала неспособность Трасс показать блеск британской дипломатии

Лавров: Спекуляции о подготовке России к захвату Киева основаны на подходе «хайли лайкли»

Спекуляции в СМИ о том, что Россия якобы готовит операцию с целью захвата Киева, основаны на подходе «хайли лайкли», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Упреки в наш адрес, которые выдвигают Лондон и другие западные столицы, которые касаются того, что мы вмешиваемся повсюду, и какая-то кибервойна в очередной раз сегодня прозвучала, спекуляции, причем в каких-то вроде бы даже уважаемых средствах массовой информации об операции, которую мы готовим с целью захватить Киев и все остальные города Украины, либо о том, что какой-то переворот готовится, чтобы посадить так называемый марионеточный режим в украинской столице, – все это опять же из серии «хайли лайкли», – передает ТАСС его слова.

Лавров добавил, что российские войска после учений всегда возвращаются домой в места постоянной дислокации, тогда как войска НАТО после маневров в странах Балтии и Черного моря, как правило, остаются на территории этих стран. «В отличие от учений на своей территории, которые проводит Россия и после которых войска возвращаются в казармы, те войска, которые далеко за пределами территории и Великобритании, и США, и Канады направляются в страны Балтии, в страны, которые находятся на берегу Черного моря, – эти войска и вооружения, как правило, никогда не возвращаются домой», – сказал он.

При этом глава российского МИД отметил, что утверждения западных партнеров относительно присутствия российских войск и тяжелых вооружений на Украине не соответствуют действительности. «Оставляю на совести наших западных партнеров утверждения относительно присутствия российских войск, тяжелых вооружений на Украине. Это все из разряда «хайли лайкли», – заключил Лавров.

«Хайли лайкли» – фразеологизм, получивший распространение в интернете с 2018 года после высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в котором содержались обвинения России в причастности к отравлению Скрипалей. По данным российских исследователей, словосочетание применяется в русскоязычном интернете в ироническом контексте, когда подается информация, которую невозможно подтвердить, а также как синоним бездоказательного обвинения.

Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».