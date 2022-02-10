Синоптик: Метеорологическая весна наступит в этом году немного раньше

В этом году весна наступит чуть-чуть раньше, однако говорить о ее приходе в феврале не стоит, поскольку данному времени года сейчас соответствуют лишь температуры, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В первую половину зимы, как и прогнозировалось, наблюдался переизбыток и по количеству осадков чуть ли не в полтора раза, и по количеству высоты снежного покрова также в полтора раза. Долгосрочные прогнозы очень хорошо сбываются. Также сбывается и то, что маятник качнулся в другую сторону: от аномалий относительного холода к теплу – в декабре наблюдалось на пару градусов холоднее нормы, январь пришел в практический баланс, а февраль стартовал с очень высоких температурных позиций», – говорит Тишковец.

Он подчеркивает, что средняя декадная температура в феврале на 3,1 градуса превышает многолетние климатические нормы. В Европейской части России в ближайшее время синоптик также не видит каких-либо изменений в течении атмосферных процессов, потому что так или иначе в атмосфере все равно сохранится зональный перенос, который будет обеспечивать бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения, подогретого Гольфстримом.

«Как не крути, как минимум ближайшие 5-7 суток среднесуточные показатели будут превышать норму на 5-8 градусов. Ночные температуры, которые нас ждут, это слабые морозцы от 0 до минус 5. На этих выходных температура может опуститься в ночное время до минус 2-7 градусов. Днем столбики термометров все равно будут стремиться к нулевым отметкам, иногда переходя в слабооттепельные значения. Говорить о каких-то февральских морозах не приходится», – рассказывает собеседник.

Специалист напоминает, что нормой для февраля является температура в ночное время – минус 11,1, а в дневное – минус 4,2 градуса. В ближайшее время таких температур не ожидается.

«Да, будут какие-то маленькие похолодания, но это все равно не то. На следующей неделе даже распогодится: в понедельник-вторник из-за малооблачной погоды ночью будет до минус 3-8, а днем температура будет подходить к нулевой отметке. То, что я вижу до конца месяца, температура так и не сумеет вернуться в климатическое русло и останется существенно выше своей многолетней нормы. Такие температурные показатели соответствуют норме марта. Природа, можно сказать, перенесла нас на месяц вперед», – делится Тишковец.

Однако он не стал бы спешить называть такие показатели весенними, поскольку весна характеризуется не только температурой, но и большим количеством солнца, степенью промерзания почвы и более низкими сугробами. Сейчас же сугробы все еще остаются очень большими – 45 сантиметров при норме в 33. Поэтому, говорить, что сейчас погода как в марте – неправильно, весне соответствуют исключительно температурные показатели.

«Весенней погодой то, что у нас сейчас, называть не хочу, но по температуре это больше похоже на мартовские значения. На мой взгляд, метеорологическая весна наступит в этом году чуточку раньше, поскольку и март ожидается на 2-3 градуса выше нормы. То есть, аномалия тепла (положительное отклонение от нормы) несколько сократится по отношению к февралю, но останется, и март будет теплым. Я не исключаю, что там, а также в начале апреля будет 1-2 волны арктического вторжения, которые будут сбивать тепловую атлантическую пушку, но это обычная история. Март всегда коварный», – считает синоптик.

Для Москвы и Московской области принято считать, что 27 марта – переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, что говорит о наступлении метеорологической весны, продолжает специалист.

«В этом году весна придет раньше, но сказать, насколько, пока сложно. Рассчитывать на то, что такой гигантский снег сойдет в результате длительных высоких температур быстро, я бы не стал, потому что снег постепенно будет превращаться в пористый лед. А для растопки льда тепла нужно раз в десять больше, чем для того, чтобы перевести воду в газообразное состояние. Снежный покров по норме сходит к 12 апреля. Думаю, эти два срока (27 марта и 12 апреля) чуть сдвинутся влево, но ненамного. Максимум на недельку», – рассуждает Тишковец.

Кроме того, он отметил, что легкого половодья в этом году в столичном регионе однозначно не будет, однако насколько оно будет критичным пока сказать сложно.