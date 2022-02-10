Токаев заявил о важной роли российских миротворцев в обеспечении порядка в Казахстане

Во время митингов в Казахстане в январе российские миротворцы сыграли важную роль с точки зрения обеспечения тыла, охраны стратегических объектов и устрашения террористов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

Токаев заявил, что «миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если так можно выразиться, охраны стратегических объектов и, конечно же, с точки зрения психологического устрашения террористов, бандитов, которые выбрали своей жертвой в этот раз Казахстан», передает РИА «Новости».

Он сообщил также, что будут подписаны важные соглашения, касающиеся стратегического партнерства с Россией: «Вообще настрой на то, чтобы достичь конкретных результатов в нашем стратегическом взаимодействии, союзнических взаимоотношениях. Я полагаю, что здесь мы добьемся искомых результатов».

«Казахстан и Россия являются соседями от Бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы, сотрудничества во взаимоотношениях между нашими странами (ничего другого) быть не может», – выразил уверенность Токаев, передает ТАСС.

Напомним, начавшиеся в январе Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики.

Для разрешения ситуации привлекались российские миротворцы.

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