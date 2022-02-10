Ростовский суд начал рассмотрение дела о признании геноцида советского народа

Суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение по существу дела о признании геноцида советского народа в регионе во время Великой Отечественной войны, заседание проходит в открытом режиме.

В ходе открытого судебного процесса будут рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, а также материалы расследования уголовного дела, возбужденного СКР по ст. 357 УК РФ «Геноцид», сообщает Regnum.

В ходе заседания отмечено, что массовые расстрелы каратели проводили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, других городах и сельских населенных пунктах. В пример приведены свидетельства очевидцев. Так, в районе дома №29 на улице Красных Зорь были расстреляны 35 человек, а тела убитых не разрешали хоронить в течение семи дней.

Расстрелы сменялись организованным физическим уничтожением мирного населения. Так, с августа 1942-го до декабря 1942-го каратели массовые убийства совершались на территории бывшего песчаного каменного карьера. Очевидцы рассказывали о том, как везли людей в крытых машинах-душегубках, из которых затем выбрасывали тела погибших.

На территории Змиевской балки расстреляны более 27 тыс. жителей Ростова-на-Дону. Оккупанты организовали в донской столице тир, в котором немцы стреляли по мирным гражданам, как по мишеням. В результате жертвами карателей стали не менее 100 человек.

Только в сентябре 1942-го каратели арестовали более 2 тыс. человек, в феврале 1943-го в день освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских оккупантов в тюрьме были обнаружены тела более тысячи человек, в том числе женщин и детей, со следами пыток и истязаний.