Суд объяснил отсутствие оскорблений в выражении «охотница за випами»

Термины «форумчаночка» и «охотница за випами» не являются оскорблениями, говорится в мотивировочной части решения Кунцевского суда Москвы по иску Элеоноры Троицкой к ведущей Ксении Собчак.

«Оценочные суждения ответчика, выражения автора «форумчаночка» и «охотницы за випами» не могут быть признаны несоответствующими действительности, а равно порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, поскольку не могут быть проверены на предмет соответствия действительности», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

Суд установил, что Собчак, подойдя к истцу, представилась, и заявила, что снимает репортаж. При этом Троицкая не отказалась от съемок и начала беседовать.

«Согласно сложившейся прецедентной практике Европейского суда журналистская свобода допускает возможность прибегнуть к некоторой степени преувеличения или даже провокации, оценочное суждение, не имеющее под собой никакой фактической основы, может быть чрезмерным», – указал суд.

Также суд критически воспринял доводы истца о нравственных страданиях и моральном ущербе.

Напомним, Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданного основателем компании по оказанию юридических услуг «Троицкая и партнеры» Эльнарой Троицкой к Собчак из-за инцидента на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В исковом заявлении истец требовала 50 млн рублей компенсации. По ее словам, поводом для иска стал адресованный ей на ПМЭФ вопрос Собчак: «Вы на какую панель пришли?».

Собчак прокомментировала подачу иска, отметив, что «нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями».