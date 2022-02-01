Вирусолог: Пик пятой волны коронавируса наступит в феврале

Учитывая скорость распространения и доминирование штамма коронавируса «омикрон», вполне возможно, что пик придется на середину февраля, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко, комментируя аналогичное предположение Роспотребнадзора.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что поскольку все регионы России находятся на разном этапе подъема заболеваемости, рост числа заразившихся COVID-19 в стране продолжится еще некоторое время, передает «Интерфакс». Пик заболеваемости, по ее словам, наступит к середине февраля или раньше.

«С начала пандемии коронавируса, с 2020 года, когда COVID-19 пришел в Россию, можно наблюдать определенную тенденцию: страна огромная, заболеваемость в каждом регионе разная – куда-то вирус пришел раньше, куда-то позже, поэтому в целом мы достигаем пика заболеваемости дольше, нежели другие страны», – говорит Бутенко.

Тем не менее, благодаря опыту предыдущих волн коронавируса, уже сейчас можно сделать определенные выводы, продолжает вирусолог. Кроме того, исходя из того, с какой интенсивностью борются с «омикроном» в других странах, где он появился раньше, можно увидеть, что он уходит также активно, как и распространяется, поскольку переносится человеком гораздо легче, нежели другие штаммы, включая «дельту».

«При таких прогнозах, учитывая скорость распространения и доминирование «омикрона», а также то, что у него гораздо меньше инкубационный период, в отличие от первоначальных штаммов, вполне возможно, что пик в России придется на середину февраля, либо несколько позднее. Но это прогноз, скорее, по Москве. А как вирус себя проявит в других российских регионах – пока неясно, так как во многих городах все еще сохранился более опасный штамм «дельта», он полностью не вытеснен», – считает специалист.

Ранее вирусолог, специалист по генной инженерии, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что исходя из наблюдений за странами, в которых происходит эпидемия, пик должен быть достигнут достаточно быстро, предположительно, в феврале. Завершится пятая волна коронавируса в России, по его предположению, весной этого года.

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