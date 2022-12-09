Сборная Хорватии обыграла бразильцев и вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Обыгравшая бразильцев сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ по футболу в Катаре

Сборная Хорватии в серии пенальти выиграла у команды Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре и вышла в полуфинал.

Основное время и два дополнительных тайма матча закончились со счетом 1:1, у бразильцев забил Неймар, у хорватов отличился Бруно Петкович. В серии пенальти сборная Хорватии победила со счетом 4:2, передает ТАСС.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с победителем матча между командами Нидерландов и Аргентины, который пройдет позднее в пятницу.

Напомним, сборная Марокко сенсационно обыграла испанцев и вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу.