ВС России уничтожили американскую РЛС в ДНР Путин: Нет никаких факторов для новой мобилизации ВС России за сутки уничтожили более 30 солдат ВСУ на Донецком направлении 9 декабря 2022, 17:02 Текст: Кристина Цыцура

Российские войска за сутки уничтожили более 30 военнослужащих вооруженных сил Украины на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также на этом направлении было уничтожено три боевые бронированные машины и два пикапа, сообщается в Telegram-канале ведомства. По словам Конашенкова, ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ и на Купянском направлении, уничтожив более 40 украинских военных, боевую машину пехоты и два автомобиля. Ранее сообщалось, что российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, но все атаки были успешно отражены. В Запорожье сообщили о больших потерях 65-й бригады ВСУ 8 декабря 2022, 21:59 Текст: Кристина Цыцура

Командование Вооруженных сил Украины решило поменять 65-ю механизированную бригаду на запорожском направлении из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Отмечается, что 65-я бригада из Старичей Львовской области находилась на второй линии, но на передовой. Из-за сильных потерь принято решение поменять ее на 128-ю горно-штурмовую бригаду из Мукачева, передает ТАСС слова Рогова, сказанные в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Ранее сообщалось, что ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье. Украинский бизнесмен Ахметов назвал «закон об олигархах» Зеленского захватом власти Украинский бизнесмен Ахметов заявил, что Зеленский прикрывает реформами попытку захвата власти 8 декабря 2022, 22:04

Фото: Danil Shamkin/NurPhoto/Reuters

Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский может скрывать под реформами и законами, направленными против олигархов, попытку узурпировать власть в стране, заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью The Washington Post. Бизнесмен заявил, что отношения с бизнесом должны вестись цивилизованно, не принимая популистские законы, пишут «Известия». Ахметов отметил, что его мнение разделяют и другие представители бизнеса на Украине. Он также указал, что закона об «олигархах» нет ни в США, ни в Евросоюзе, когда составляются незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке. Бизнесмен назвался крупнейшим частным инвестором и работодателем на Украине, попросив не называть себя олигархом. Ранее украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса на Украине. В сентябре 2021 года Верховная рада Украины по инициативе президента страны принял закон «Об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) стал принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр. После этого гражданину запрещают делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации. Закон начал действовать весной 2022 года и будет в силе 10 лет. Новости СМИ2 Военкоры сообщили об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск ВСУ запланировали отвод войск из Соледара из-за катастрофических потерь 9 декабря 2022, 15:39

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenk/REUTERS

Текст: Вера Басилая

Остатки двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ отводят из Соледара в Славянск для перегруппировки, украинские неонацисты несут катастрофические потери, сообщает проект WarGonzo. По данным оперативных источников, командование ВСУ решило отвести подразделений в Славянск для перегруппировки, туда направлены киевское подразделение «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева, передает проект WarGonzo в своем Telegram-канале. Предполагается, что отход связан с большими потерями ВСУ по линии Северск – Соледар – Бахмут. Между тем, по данным военкоров, в Соледаре остаются части 53-й отдельной механизированной бригады, 71-й егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта. Путин: Запад превратил Украину в колонию и использует украинцев как пушечное мясо 9 декабря 2022, 11:55

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Западные страны превратили Украину в колонию и используют украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ. «На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины) ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», – передает ТАСС слова Путина. Ранее Путин заявил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо. Новости СМИ2 В ЛНР выявили наращивание группировки ВСУ на Артемовском направлении Офицер ЛНР Марочко заявил о ежедневно прибывающих на Артемовское направление сотнях бойцов ВСУ 8 декабря 2022, 19:11 Текст: Алексей Дегтярев

На Артемовское направление каждый день направляют порядка 360-500 новых украинских военных, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. Каждый день на это направление прибывают ротно-тактические группы, батальонно-тактические группы численностью приблизительно в 360-500 человек, заявил Марочко в эфире «Радио России», передает ТАСС. Ранее в четверг он сообщал, что украинская ротно-тактическая группа в ходе попытки наступления на Сватовском направлении была поражена огнем своей артиллерии. Кличко объявил об утверждении в Киеве «бюджета выживания» на 2023 год Мэр Киева Кличко поздравил депутатов городского совета столицы Украины с принятием «бюджета выживания» на 2023 год 9 декабря 2022, 00:44 Текст: Антон Никитин

Мэр столицы Украины Виталий Кличко поздравил депутатов Киевского горсовета с принятием «бюджета выживания» на 2023 год. Кличко, которого процитировала пресс-служба Киевской городской государственной администрации, поздравил депутатов Киевского горсовета с принятием «сбалансированного» финансового документа – «бюджета выживания», который, по словам градоначальника столицы Украины, поможет обеспечить критически важные статьи расходов, передает ТАСС. В документе говорится, что доходы бюджета Киева запланированы в размере более 66,3 млрд гривен (около 1,8 млрд долларов), расходы – 65,6 млрд (1,7 млрд долларов). Напомним, в Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии на фоне российских ударов по критической инфраструктуре Украины. Новости СМИ2 В ЛНР сообщили об отраженной атаке бронегруппы ВСУ у села Водяное В ЛНР сообщили об отраженной атаке бронегруппы ВСУ у села Водяное в ДНР 8 декабря 2022, 18:35 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные у населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике попытались пойти на прорыв на бронемашинах Mastiff, сообщил помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселев. Наступление у села Водяное отбили бойцы отдельного разведывательного батальона спецназначения морской пехоты «Спарта» и отдельного штурмового батальона «Сомали», сказал Киселев, передает ТАСС. Также им оказывала поддержку 238-я артиллерийская бригада. Всего со стороны ВСУ участвовало 15 единиц техники, включая БМП, МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) и британские броневики Mastiff. В четверг Минобороны сообщало, что российские военные за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих Украины, также был сбит украинский вертолет Ми-8. Минфин США запросил у Конгресса 14,5 млрд долларов на новую помощь Украине 8 декабря 2022, 21:37 Текст: Кристина Цыцура

Министерство финансов США запросило у Конгресса еще 14,5 млрд долларов на прямую финансовую поддержку Украины с января по сентябрь 2023 года, заявил министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, США уже помогли Киеву, отправив 13 млрд долларов прямой финансовой помощи, и военной в том числе. Теперь же Минфин просит Конгресс предоставить дополнительно 14,5 млрд для помощи Украине в 2023 году, заявила Йеллен, передает ТАСС. Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украине будет требоваться помощь в размере 3-5 млрд долларов в месяц в 2023 году. Новости СМИ2 Британская журналистка пожаловалась на чувство стыда из-за украинцев Журналистка Мюррей: Радость от помощи беженцам у британцев сменилась чувством стыда 9 декабря 2022, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Ощущение радости от помощи беженцам с Украины у британцев со временем преобразовалось в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни, написала в The Daily Mail журналистка Дженни Мюррей. Как отметила автор статьи, спустя девять месяцев начинают проявляться недостатки программы «Дома для Украины», запущенной правительством страны в марте. При этом Мюррей посочувствовала тем, кто принял беженцев, однако, столкнувшись с кризисом стоимости жизни, понял теперь, что «не может позволить себе содержать нуждающихся в профессиональном уходе людей», передает РИА «Новости». Мюррей рассказала, что в ее районной группе участников программы «Дома для Украины» нередко можно найти сообщения о разрыве соглашения из-за конфликтов, чаще всего сообщения касаются беспокойства по поводу денег. «Самые частые посты – выражение беспокойства по поводу проживания», – заметила Мюррей, отметив, что украинцам сегодня невероятно трудно найти частное жилье, которое было бы им по карману. Как указала автор заметки, приютившие у себя беженцев люди ощущают беспокойство по поводу того, сего от них ждут: должны ли они быть финансовыми гарантами при съеме частного жилья своими гостями, могут ли украинцы рассчитывать на крышу над головой от местных властей. «Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни», – резюмировала она. Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье. ВСУ обстреляли Дом правительства в Донецке 9 декабря 2022, 15:59

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные при обстрелах Донецка попали по Дому правительства, заявил мэр города Алексей Кулемзин в пятницу. «Сообщается также о прилетах в районе Дома правительства», – цитирует Кулемзина РИА «Новости». Между тем в администрации Ворошиловского района города сообщили ТАСС, что при попадании украинского снаряда пострадало здание гостиницы «Дружба» в центре Донецка. Информации о жертвах не поступало. Ранее Министерство угля и энергетики ДНР сообщало, что в результате обстрела ВСУ в Донецке без электроснабжения остались пять шахт. Под землей находятся 186 человек. Новости СМИ2 Лукашенко пообещал раскрыть планы Запада начать войну в Донбассе в 2021 году 9 декабря 2022, 15:27 Текст: Кристина Цыцура

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут обнародованы факты, как Запад хотел начать войну с Донбассом в 2021-2022 годах. По словам Лукашенко, страны Запада после мятежа в Белоруссии в 2020 году хотели выйти на границу со Смоленской областью. После захвата власти в Минске, НАТО якобы планировало начать войну с Россией в Донбассе. «Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 годах. Россия сработала на упреждение», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко, сказанные в пятницу в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24». Также Лукашенко указал, что в момент заключения Минских соглашений намерения Ангелы Меркель и Петра Порошенко урегулировать конфликт были серьезными. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что война в Донбассе была начата не Россией, а украинскими властями после госпереворота на Украине. В Николаевском подполье рассказали о нехватке продовольствия Николаевский подпольщик: Чистой воды в городе нет, хлеб дают раз в три дня 9 декабря 2022, 08:26 Текст: Александра Юдина

Без того сложная ситуация с продовольствием города Николаева на Украине становится хуже с каждым днем, сообщил активист местного подполья. По его словам, с каждым месяцем, неделей и днем в городе обстановка ухудшается: чистой воды как не было, так и нет, закрываются пункты приема питьевой воды. Кроме того, раз в три дня выдают хлеб и раз в неделю – консервы. Причем хлеб привозят с завода «Киевхлеб», который по дороге в Николаев становится настолько черствым, что его невозможно есть, передает РИА «Новости». В подполье также рассказали, что местные власти сократили социальные расходы, даже пособия по безработице. Стоящих на учете в службе занятости снимают через 90 дней и перестают платить пособие. «Люди не живут, а просто выживают», – подчеркнули местные жители. Активисты из Херсона и Одессы звонят и предлагают свою помощь. Подпольщик также показал видеоряд неба над Николаевым, снятый жителями города. Небо окрашено в цвета российского флага, а снимающая видео женщина произносит: «Бело-сине-красный». Ранее активисты николаевского подполья рассказали, что полиция города отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского. Новости СМИ2 Нидерланды выделили деньги на ремонт энергоинфраструктуры Украине Правительство Нидерландов объявило о выделении 18 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины 9 декабря 2022, 01:21 Текст: Антон Никитин

Правительство Нидерландов окажет Украине помощь в приобретении оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры на 18 млн евро, сообщили в пресс-службе кабмина европейской страны. Как отмечается в документе, помощь будет включать в том числе трансформаторы, переключающие блоки и кабели, необходимые для восстановления энергоснабжения Украины. В общей сложности Нидерланды выделили 180 млн евро, чтобы помочь Украине пережить зиму. Из них 18 млн евро будет использовано на восстановление жизненно важной инфраструктуры. Другие детали, такие как время и пункты назначения поставок, не сообщаются по соображениям безопасности, передает ТАСС. В конце ноября стало известно о планах США создать рабочую группу по восстановлению энергосистемы Украины. Напомним, после российских ударов по энергетической инфраструктуре единая энергосистема на Украине фактически перестала существовать. Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина Песков о заявлении Меркель: Путин говорил, что Украина тянет время 9 декабря 2022, 12:49 Текст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина могла «стать сильнее». Он напомнил, что президент Владимир Путин также говорил, что Киев тянет время. Представитель Кремля поделился, что верит в искренность и мудрость Путина, который изначально говорил о том, что Украина не хочет выполнять минские обязательства и тянет время, передает РИА «Новости». Песков добавил, что Путин призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. «Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», – сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Новости СМИ2 В ЛНР рассказали о безуспешной попытке прорыва ВСУ на Соледарском направлении 8 декабря 2022, 20:37 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные предприняли неудачную попытку пройти на Соледарском направлении, уничтожена техника и личный состав ВСУ, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Попытку прорыва предотвратили артиллеристы 6-го полка 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР, уничтожено три единицы боевой техники, ликвидированы экипажи боевых машин, в каждой из которых – минимум два-три человека, цитирует Филипоненко ТАСС. На всех направлениях в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР наносятся точные удары по технике и живой силе ВСУ, подчеркнул он. Ранее в ЛНР сообщали, что ВСУ наращивают присутствие на Артемовском направлении, отправляя по 360-500 военных туда каждый день.