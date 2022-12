Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира Путин анонсировал саммит СНГ в Петербурге Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина Песков о заявлении Меркель: Путин говорил, что Украина тянет время 9 декабря 2022, 12:49 Текст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина могла «стать сильнее». Он напомнил, что президент Владимир Путин также говорил, что Киев тянет время. Представитель Кремля поделился, что верит в искренность и мудрость Путина, который изначально говорил о том, что Украина не хочет выполнять минские обязательства и тянет время, передает РИА «Новости». Песков добавил, что Путин призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. «Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», – сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала. Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Высокоточным ударом уничтожено более 90 польских наемников ВСУ в Харьковской области 8 декабря 2022, 14:05

В районах населенных пунктов Григоровское и Шевченковское Запорожской области ударами высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять пусковых установок американской РСЗО MLRS и немецкой MARS-II, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Возле населенного пункта Ильичевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. У населенного пункта Боровское Харьковской области ударом высокоточным оружием ВКС России уничтожены более 90 польских наемников, сообщил Конашенков. Украинский бизнесмен Ахметов назвал «закон об олигархах» Зеленского захватом власти Украинский бизнесмен Ахметов заявил, что Зеленский прикрывает реформами попытку захвата власти 8 декабря 2022, 22:04

Президент Украины Владимир Зеленский может скрывать под реформами и законами, направленными против олигархов, попытку узурпировать власть в стране, заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью The Washington Post. Бизнесмен заявил, что отношения с бизнесом должны вестись цивилизованно, не принимая популистские законы, пишут «Известия». Ахметов отметил, что его мнение разделяют и другие представители бизнеса на Украине. Он также указал, что закона об «олигархах» нет ни в США, ни в Евросоюзе, когда составляются незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке. Бизнесмен назвался крупнейшим частным инвестором и работодателем на Украине, попросив не называть себя олигархом. Ранее украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса на Украине. В сентябре 2021 года Верховная рада Украины по инициативе президента страны принял закон «Об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) стал принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр. После этого гражданину запрещают делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации. Закон начал действовать весной 2022 года и будет в силе 10 лет. Новости СМИ2 Медведев указал на причину отметить Зеленского 8 декабря 2022, 17:16

Украинского лидера Владимира Зеленского нужно отметить за то, что он отказывается от переговорного процесса с российской стороной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров, указал Медведев в своем Telegram-канале. Это позволяет России «без лишних вопросов» и без размена на ненужные компромиссы «доделать всю работу до конца», полагает запред Совета безопасности Напомним, в среду американский журнал Time назвал человеком 2022 года президента Украины Зеленского. В Кремле отметили, что признание украинского лидера человеком года полностью отражает западный тренд на русофобию. Путин заявил об ответном характере ударов по инфраструктуре Украины 8 декабря 2022, 15:57 Текст: Алексей Дегтярев

Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре носят характер ответных действий, и ничто не помешает ведению операции, заявил президент России Владимир Путин. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» – цитирует Путина ТАСС. По словам президента, блокирование водоснабжения в Донецк со стороны ВСУ – это акт геноцида, который намеренно замалчивался западными СМИ. «Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще! Молчок полный! Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную», – сказал он. «Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», – заключил глава государства. В начале недели несколько украинских регионов полностью остались без света после ударов по энергетической инфраструктуре. В октябре на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика, после этого загорелась цистерна железнодорожного состава. Погибли четверо. Новости СМИ2 В Совфеде отвергли условия Шольца для диалога с Россией Сенатор Долгов назвал безумными условия Шольца о прекращении конфликта на Украине 8 декабря 2022, 14:24

Прежде чем выдвигать какие-либо условия в адрес России, Олафу Шольцу следует разобраться в двойных стандартах политики своей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ заявил, что вывод войск России с Украины должен предварять переговоры о контроле над вооружениями в Европе. «Не совсем понятно, на какую аудиторию рассчитаны заявления немецкого канцлера Олафа Шольца. Найти поддержку они могут разве что в Киеве или в Вашингтоне, в Москве их точно не станут воспринимать всерьез. Кроме того, подобные условия мы ни раз уже слышали из уст Зеленского и других европейских политиков», – рассказал сенатор Константин Долгов. «Но мы не считаем нужным обращать внимание на них, а продолжаем планомерно выполнять задачи СВО. Решение этих задач будет нашим вкладом в безопасность Европы», – уверен собеседник. «При этом сам Шольц выдвигает абсолютно неконструктивные условия в вопросе о контроле над вооружением в Европе. У России есть свое видение в этом вопросе, и оно известно всем мировым лидерам. Однако под давлением Вашингтона наши предложения отвергнуты коллективным Западом и в том числе Шольцем», – отметил он. «Позиция России исходит из обеспечения не только собственной безопасности, но и всей Европы, а окончательный отказ от наших предложений стал одной из причин начала СВО. Вместе с тем мы до сих пор считаем, что к тем предложениям необходимо вернуться. Россия готова к адекватному разговору о гарантиях безопасности, но они должны быть железными, особенно в вопросах нашего суверенитета и защиты российских граждан», – отмечает парламентарий. «В частности, обсуждению не подлежит вхождение в состав России четырех новых субъектов. Люди сделали свой выбор в пользу будущего с нашей страной, и никто не вправе на это посягать», – убежден Долгов. «В то же время Шольцу для укрепления европейской безопасности следовало бы прекратить поставки вооружения Украине. Напомню, в ФРГ нацизм законодательно запрещен. При этом немецкие власти оказывают военную помощь стране, в которой откровенно экспонируется нацистская символика и идеология, а права отдельных групп населения жесточайшим образом нарушаются», – акцентирует сенатор. Отвечая на вопрос о причинах уверенности Шольца и всего коллективного Запада в том, что Россию можно постоянно обманывать и не нести за это ответственности, Долгов отметил: «Они решили, что Россия слаба и на нее можно надавить». «Однако это абсолютно не так. У нашей страны есть все необходимы средства для обеспечения национальной безопасности, и мы будем их использовать. В частности, в этом всех заверил наш президент», – резюмировал он. Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает нужным говорить о контроле над вооружениями в Европе с Россией, но сначала, по его мнению, важно прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke. Шольц отметил, что Германия всегда была готова к обсуждению вопроса контроля над вооружениями в Европе. Несмотря на то что начало спецоперации осложнило ситуацию, намерения Берлина, согласно заявлению канцлера, не изменились. Ранее Шольц заявил, что правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ЛНР выявили наращивание группировки ВСУ на Артемовском направлении Офицер ЛНР Марочко заявил о ежедневно прибывающих на Артемовское направление сотнях бойцов ВСУ 8 декабря 2022, 19:11 Текст: Алексей Дегтярев

На Артемовское направление каждый день направляют порядка 360-500 новых украинских военных, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. Каждый день на это направление прибывают ротно-тактические группы, батальонно-тактические группы численностью приблизительно в 360-500 человек, заявил Марочко в эфире «Радио России», передает ТАСС. Ранее в четверг он сообщал, что украинская ротно-тактическая группа в ходе попытки наступления на Сватовском направлении была поражена огнем своей артиллерии. Новости СМИ2 В Британии назвали Зеленского не «человеком года», а «разжигателем войны» В Британии назвали Зеленского не «человеком года», а «разжигателем войны года» 8 декабря 2022, 15:37 Текст: Кристина Цыцура

В Британии читатели британского издания Daily Mail раскритиковали решение журнала Time назвать украинского президента Владимира Зеленского «человеком года». Отмечается, что политик не заслужил этот статус, предложив свои варианты званий для Зеленского. Например, пользователь под ником sunking101 предложил статус «разжигатель войны года», также был вариант «актер года». Еще один читатель указал, что если бы он получал бесплатно миллиарды долларов в качестве помощи, то тоже смог бы стать «человеком года», как Зеленский, передает РИА «Новости». Пользователь Shirlannn указал, что все, что делает президент Украины, так это просит деньги и оружие. «Эту награду должны были получить жители Европы, которым теперь придется терпеть инфляцию, нехватку рабочих мест, а также толпы беженцев, поскольку Зеленский делал все возможное, чтобы спровоцировать конфликт с Россией», – подытожил TheGreatUnknown. Ранее американский журнал Time назвал человеком 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и «дух Украины». В ЛНР сообщили об отраженной атаке бронегруппы ВСУ у села Водяное В ЛНР сообщили об отраженной атаке бронегруппы ВСУ у села Водяное в ДНР 8 декабря 2022, 18:35 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные у населенного пункта Водяное в Донецкой народной республике попытались пойти на прорыв на бронемашинах Mastiff, сообщил помощник руководителя МВД ЛНР Виталий Киселев. Наступление у села Водяное отбили бойцы отдельного разведывательного батальона спецназначения морской пехоты «Спарта» и отдельного штурмового батальона «Сомали», сказал Киселев, передает ТАСС. Также им оказывала поддержку 238-я артиллерийская бригада. Всего со стороны ВСУ участвовало 15 единиц техники, включая БМП, МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) и британские броневики Mastiff. В четверг Минобороны сообщало, что российские военные за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих Украины, также был сбит украинский вертолет Ми-8. Новости СМИ2 Путин: Запад превратил Украину в колонию и использует украинцев как пушечное мясо 9 декабря 2022, 11:55

Западные страны превратили Украину в колонию и используют украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ. «На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины) ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», – передает ТАСС слова Путина. Ранее Путин заявил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо. Путин ободрил Героя России во время выступления в Кремле Путин поддержал Героя России во время выступления в Кремле 8 декабря 2022, 14:43 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина во время его речи после награждения в Кремле. Малыйкин рассказал, что горд получить награду в преддверии Дня героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Он заверил, что его боевые товарищи осознают свою миссию по защите Родины. После этого ефрейтор неожиданно замолчал, зал поддержал его аплодисментами. К герою подошел Путин и похлопал по плечу. «Здесь все свои», – сказал глава государства, Малыйкин продолжил свое выступление, передает РИА «Новости». Президент отметил, что в условиях боевых действий каждый хочет остаться в живых, однако чувство самосохранения уходит на второй план для людей, живущих высшими идеалами. Путин призвал помнить тех, кто погиб, и пожелал здоровья и благополучия получившим ранения. Ранее в Кремле Путин заявил, что подвиги и судьбы героев Отечества являются моральным ориентиром и вдохновляют на созидание и улучшение жизни России. Новости СМИ2 Кличко объявил об утверждении в Киеве «бюджета выживания» на 2023 год Мэр Киева Кличко поздравил депутатов городского совета столицы Украины с принятием «бюджета выживания» на 2023 год 9 декабря 2022, 00:44 Текст: Антон Никитин

Мэр столицы Украины Виталий Кличко поздравил депутатов Киевского горсовета с принятием «бюджета выживания» на 2023 год. Кличко, которого процитировала пресс-служба Киевской городской государственной администрации, поздравил депутатов Киевского горсовета с принятием «сбалансированного» финансового документа – «бюджета выживания», который, по словам градоначальника столицы Украины, поможет обеспечить критически важные статьи расходов, передает ТАСС. В документе говорится, что доходы бюджета Киева запланированы в размере более 66,3 млрд гривен (около 1,8 млрд долларов), расходы – 65,6 млрд (1,7 млрд долларов). Напомним, в Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии на фоне российских ударов по критической инфраструктуре Украины. Российские войска за сутки уничтожили более 210 украинских военных на четырех направлениях 8 декабря 2022, 14:14 Российские подразделения продолжали вести наступательные действия на Краснолиманском направлении. Ударами авиации и огнем артиллерии за последние сутки уничтожены более 60 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ на Купянском направлении ликвидированы более 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать на Донецком направлении у населенных пунктов Берестовое и Спорное Донецкой народной республики (ДНР). Здесь уничтожены более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины, отчитались в Минобороны. ВСУ пытались силами ротной группы атаковать позиции российских подразделений на Южно-Донецком направлении под Никольским ДНР. Но решительными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Ликвидированы более 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, сообщил Конашенков. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 196 районах. Возле населенного пункта Печенеги Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У». Рядом с Дылеевкой ДНР взорвана американская РЛС контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-50, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 Минфин США запросил у Конгресса 14,5 млрд долларов на новую помощь Украине 8 декабря 2022, 21:37 Текст: Кристина Цыцура

Министерство финансов США запросило у Конгресса еще 14,5 млрд долларов на прямую финансовую поддержку Украины с января по сентябрь 2023 года, заявил министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, США уже помогли Киеву, отправив 13 млрд долларов прямой финансовой помощи, и военной в том числе. Теперь же Минфин просит Конгресс предоставить дополнительно 14,5 млрд для помощи Украине в 2023 году, заявила Йеллен, передает ТАСС. Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украине будет требоваться помощь в размере 3-5 млрд долларов в месяц в 2023 году. Британская журналистка пожаловалась на чувство стыда из-за украинцев Журналистка Мюррей: Радость от помощи беженцам у британцев сменилась чувством стыда 9 декабря 2022, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Ощущение радости от помощи беженцам с Украины у британцев со временем преобразовалось в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни, написала в The Daily Mail журналистка Дженни Мюррей. Как отметила автор статьи, спустя девять месяцев начинают проявляться недостатки программы «Дома для Украины», запущенной правительством страны в марте. При этом Мюррей посочувствовала тем, кто принял беженцев, однако, столкнувшись с кризисом стоимости жизни, понял теперь, что «не может позволить себе содержать нуждающихся в профессиональном уходе людей», передает РИА «Новости». Мюррей рассказала, что в ее районной группе участников программы «Дома для Украины» нередко можно найти сообщения о разрыве соглашения из-за конфликтов, чаще всего сообщения касаются беспокойства по поводу денег. «Самые частые посты – выражение беспокойства по поводу проживания», – заметила Мюррей, отметив, что украинцам сегодня невероятно трудно найти частное жилье, которое было бы им по карману. Как указала автор заметки, приютившие у себя беженцев люди ощущают беспокойство по поводу того, сего от них ждут: должны ли они быть финансовыми гарантами при съеме частного жилья своими гостями, могут ли украинцы рассчитывать на крышу над головой от местных властей. «Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни», – резюмировала она. Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье. Новости СМИ2 Нидерланды выделили деньги на ремонт энергоинфраструктуры Украине Правительство Нидерландов объявило о выделении 18 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины 9 декабря 2022, 01:21 Текст: Антон Никитин

Правительство Нидерландов окажет Украине помощь в приобретении оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры на 18 млн евро, сообщили в пресс-службе кабмина европейской страны. Как отмечается в документе, помощь будет включать в том числе трансформаторы, переключающие блоки и кабели, необходимые для восстановления энергоснабжения Украины. В общей сложности Нидерланды выделили 180 млн евро, чтобы помочь Украине пережить зиму. Из них 18 млн евро будет использовано на восстановление жизненно важной инфраструктуры. Другие детали, такие как время и пункты назначения поставок, не сообщаются по соображениям безопасности, передает ТАСС. В конце ноября стало известно о планах США создать рабочую группу по восстановлению энергосистемы Украины. Напомним, после российских ударов по энергетической инфраструктуре единая энергосистема на Украине фактически перестала существовать.